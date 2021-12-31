***ZRGYO*** ZİRAAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu
31.12.2021 15:24
***ZRGYO*** ZİRAAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )
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Değerleme Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Değerlemeyi Yapan Kuruluş
Form Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.
Değerleme Raporunun İçeriği
Alsancak Binası (İş yeri) Değerleme Raporu
Rapor Tarihi
28.12.2021
Açıklamalar
Seri III No 48-1 sayılı Tebliğ'in 34.maddesinin 1.fıkrasının (g) bendi uyarınca, Şirketimizin portföyünde yer alan Alsancak Binası (İş yeri)'na ilişkin Form Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. tarafından hazırlanan 2021 yıl sonu değerleme raporu ekte yer almaktadır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/987440
BIST
18:051.858
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -6,00
|Açılış
|: 1.868
|
|Önceki Kapanış
|: 1.864
|
1.885
En Düşük
1.846
18:0513,2192
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0369
|Açılış
|: 13,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 13,1500
|
13,6134
En Düşük
13,0111
18:0515,0733
En Yüksek
|Değişim
|: 0,98%
|| 0,1463
|Açılış
|: 15,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7900
|
15,4566
En Düşük
14,6962
18:05776,37
En Yüksek
|Değişim
|: 1,01%
|| 7,77
|Açılış
|: 776,37
|
|Önceki Kapanış
|: 768,60
|
799,63
En Düşük
760,84
BIST En Aktif Hisseler18:05
|MAALT
|277,40
|12.277.539
|% 9,99
|
|PRKAB
|62,90
|250.644.207
|% 9,97
|
|DMSAS
|9,73
|70.945.580
|% 9,94
|
|MARKA
|4,21
|5.737.119
|% 9,92
|
|AVTUR
|2,55
|6.533.605
|% 9,91
|
|SEYKM
|10,02
|55.094.972
|% -9,97
|
|RALYH
|13,25
|62.608.699
|% -5,29
|
|MMCAS
|2,74
|737.070
|% -4,86
|
|VANGD
|4,57
|22.192.868
|% -4,39
|
|HURGZ
|1,78
|5.330.172
|% -3,78
|
|GARAN
|11,27
|1.595.446.365
|% -1,66
|
|EREGL
|28,16
|1.468.788.629
|% -0,71
|
|THYAO
|20,02
|1.319.356.538
|% -0,60
|
|SISE
|13,38
|1.086.796.164
|% -0,67
|
|SASA
|52,85
|837.309.773
|% -2,94
|
|GARAN
|11,27
|1.595.446.365
|% -1,66
|
|YKBNK
|3,38
|479.369.791
|% -2,87
|
|EKGYO
|2,14
|285.003.917
|% -2,28
|
|TSKB
|1,44
|149.832.492
|% 0,00
|
|SISE
|13,38
|1.086.796.164
|% -0,67
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,2175
|13,2192
|% 0,28
|
|Euro
|15,0190
|15,0733
|% 0,98
|
|Sterlin
|17,8127
|17,9020
|% 0,61
|
|Frank
|14,4169
|14,5037
|% 0,59
|
|Riyal
|3,5041
|3,5216
|% 0,30
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.825
|1.826
|8,34
|
|Altın Gr.
|773
|773
|4,40
|
|Cumhuriyet
|5.255
|5.334
|177,00
|
|Tam
|5.227
|5.364
|178,61
|
|Yarım
|2.527
|2.595
|86,40
|
|Çeyrek
|1.267
|1.297
|43,20
|
|Gümüş.Ons
|23,24
|23,28
|0,19
|
|Gümüş Gr.
|9,85
|9,86
|0,10
|
|B. Petrol
|78,88
|78,88
|-0,65
|
Seans Raporu
18:05
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