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***ZRGYO*** ZİRAAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu

27.04.2022 17:59
***ZRGYO*** ZİRAAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu


***ZRGYO*** ZİRAAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )

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Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği

Değerlemeyi Yapan Kuruluş
Başkent Taşınmaz Değerleme A.Ş.
Değerleme Raporunun İçeriği
Saruhanlı Projesi Değerleme Raporu
Rapor Tarihi
27.04.2022
Açıklamalar

Seri III No 48-1 sayılı Tebliğ'in 34.maddesinin 1.fıkrasının (e) bendi uyarınca, Şirketimizin portföyünde yer alan Saruhanlı Projesine ilişkin Başkent Taşınmaz Değerleme A.Ş. tarafından hazırlanan değerleme raporu ekte yer almaktadır. 
Kamuoyuna saygıyla duyurulur




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1024355


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Çeyrek 1.443 1.476 -6,02  
Gümüş.Ons 23,15 23,17 -0,14  
Gümüş Gr. 10,97 10,99 -0,12  
B. Petrol 107 107 2,40  
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