***ZRGYO*** ZİRAAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu









***ZRGYO*** ZİRAAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeDeğerleme RaporuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiDeğerlemeyi Yapan KuruluşBaşkent Taşınmaz Değerleme A.Ş.Değerleme Raporunun İçeriğiSaruhanlı Projesi Değerleme RaporuRapor Tarihi27.04.2022AçıklamalarSeri III No 48-1 sayılı Tebliğ'in 34.maddesinin 1.fıkrasının (e) bendi uyarınca, Şirketimizin portföyünde yer alan Saruhanlı Projesine ilişkin Başkent Taşınmaz Değerleme A.Ş. tarafından hazırlanan değerleme raporu ekte yer almaktadır.Kamuoyuna saygıyla duyurulurhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1024355BIST