***ZRGYO*** ZİRAAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu
15.06.2022 18:06
***ZRGYO*** ZİRAAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )
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Değerleme Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Değerlemeyi Yapan Kuruluş
Marka Kurumsal Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.
Değerleme Raporunun İçeriği
Kızılay Binası Değerleme Raporu
Rapor Tarihi
14.06.22
Açıklamalar
Seri III No 48-1 sayılı Tebliğ'in 34.maddesinin 1.fıkrasının (b) bendi uyarınca, portföyümüzde yer alan Kızılay Binası'nın 3.,4.,5.,6.,7.,8.,9. katları ile çekme katlarına ilişkin Marka Kurumsal Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. tarafından hazırlanan değerleme raporu ekte yer almaktadır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1037489
BIST
18:052.485
En Yüksek
|Değişim
|: -1,81%
|| -45,75
|Açılış
|: 2.536
|
|Önceki Kapanış
|: 2.531
|
2.544
En Düşük
2.469
18:0517,3100
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 0,0723
|Açılış
|: 17,3100
|
|Önceki Kapanış
|: 17,2950
|
17,3261
En Düşük
17,1975
18:0518,2307
En Yüksek
|Değişim
|: 1,17%
|| 0,2111
|Açılış
|: 18,0800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0300
|
18,2372
En Düşük
17,9707
18:051.020,22
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 4,61
|Açılış
|: 1.020,22
|
|Önceki Kapanış
|: 1.015,60
|
1.021,85
En Düşük
1.010,64
BIST En Aktif Hisseler18:05
|SANEL
|6,16
|6.069.203
|% 10,00
|
|UFUK
|73,70
|10.966.940
|% 10,00
|
|YGGYO
|22,38
|23.631.078
|% 9,92
|
|TSGYO
|4,89
|133.761.970
|% 9,89
|
|LIDFA
|9,64
|3.650.922
|% 9,55
|
|FONET
|13,35
|154.258.172
|% -9,98
|
|MEGAP
|5,85
|78.472.923
|% -9,58
|
|MEGAP
|5,85
|78.472.923
|% -9,58
|
|DOBUR
|51,45
|4.417.632
|% -6,45
|
|PENTA
|426,00
|34.712.558
|% -6,37
|
|THYAO
|47,34
|5.074.184.281
|% -2,27
|
|SASA
|45,44
|3.232.297.193
|% 1,61
|
|EREGL
|29,20
|2.864.087.502
|% -2,54
|
|SISE
|21,06
|1.855.195.137
|% -3,39
|
|KRDMD
|12,96
|1.342.378.602
|% -1,82
|
|YKBNK
|4,65
|1.015.873.018
|% -2,31
|
|EKGYO
|2,55
|551.622.795
|% -1,92
|
|ODAS
|3,02
|548.794.807
|% 3,07
|
|DOHOL
|3,90
|682.199.258
|% -5,11
|
|ISCTR
|4,71
|789.128.862
|% -1,26
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,2974
|17,3100
|% 0,42
|
|Euro
|18,1942
|18,2307
|% 1,17
|
|Sterlin
|21,1885
|21,2948
|% 1,36
|
|Frank
|17,7668
|17,8738
|% 2,96
|
|Riyal
|4,5992
|4,6223
|% 0,49
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.839
|1.840
|5,69
|
|Altın Gr.
|1.020
|1.021
|5,12
|
|Cumhuriyet
|6.762
|6.864
|24,00
|
|Tam
|6.766
|6.882
|11,00
|
|Yarım
|3.322
|3.366
|5,00
|
|Çeyrek
|1.664
|1.683
|3,00
|
|Gümüş.Ons
|21,71
|21,73
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|12,06
|12,07
|0,06
|
|B. Petrol
|118
|118
|-0,18
|