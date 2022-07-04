***ZRGYO*** ZİRAAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu
04.07.2022 18:00
***ZRGYO*** ZİRAAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )
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Değerleme Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Bildirim İçeriği
Değerlemeyi Yapan Kuruluş
Yetkin Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.
Değerleme Raporunun İçeriği
Erzurum Binası Değerleme Raporu
Rapor Tarihi
30.06.2022
Açıklamalar
Seri III No 48-1 sayılı Tebliğ'in 34.maddesinin 1.fıkrasının (b) bendi uyarınca, portföyümüzde yer alan Erzurum Binası'nın 4. ve 5. katlarına ilişkin Yetkin Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. tarafından hazırlanan değerleme raporu ekte yer almaktadır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1041295
BIST
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BIST En Aktif Hisseler18:05
|GEREL
|4,62
|49.307.907
|% 10,00
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|RTALB
|7,02
|79.492.897
|% 9,86
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|GZNMI
|46,20
|39.019.224
|% 9,79
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|CANTE
|43,28
|53.146.803
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|OYAYO
|10,29
|15.063.625
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|ULUSE
|207,00
|14.281.464
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|BERA
|14,31
|472.695.854
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|OZKGY
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|41.552.356
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|41.552.356
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|THYAO
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|4.444.391.609
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|SISE
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|1.755.556.484
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|EREGL
|26,08
|1.731.666.761
|% 0,46
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|HEKTS
|30,54
|1.533.130.897
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|SASA
|39,64
|1.355.249.207
|% -2,12
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|EKGYO
|2,79
|1.191.104.372
|% -1,41
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|YKBNK
|4,17
|986.300.748
|% -2,57
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|ODAS
|2,78
|563.031.383
|% 1,83
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|TSKB
|1,94
|221.571.401
|% -2,02
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|ISCTR
|4,40
|461.283.080
|% 0,00
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|18:05
|Alış
|Satış
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|Dolar
|16,9438
|16,9455
|% 0,71
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|Euro
|17,3865
|17,4310
|% -0,60
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|Sterlin
|20,1874
|20,2887
|% -0,48
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|Frank
|17,4304
|17,5354
|% 0,07
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|Riyal
|4,5000
|4,5225
|% 0,76
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|Alış
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|Altın Ons
|1.767
|1.768
|-40,58
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|Altın Gr.
|963
|963
|-14,41
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|Cumhuriyet
|6.489
|6.587
|-52,00
|
|Tam
|6.462
|6.585
|-41,00
|
|Yarım
|3.163
|3.220
|-20,00
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|Çeyrek
|1.584
|1.609
|-10,00
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|Gümüş.Ons
|19,22
|19,25
|-0,74
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|Gümüş Gr.
|10,47
|10,49
|-0,32
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|B. Petrol
|103
|103
|-10,53
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