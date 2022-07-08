***ZRGYO*** ZİRAAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu
08.07.2022 11:29
***ZRGYO*** ZİRAAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )
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Değerleme Raporu
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Bildirim İçeriği
Değerlemeyi Yapan Kuruluş
Ekol Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.
Değerleme Raporunun İçeriği
Kahramanmaraş Dulkadiroğlu Binası Gayrimenkul Değerleme Raporu
Rapor Tarihi
07.07.2022
Açıklamalar
Şirketimizin portföyünde yer alan Kahramanmaraş Dulkadiroğlu Binasına ilişkin Ekol Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş tarafından hazırlanan değerleme raporu ekte yer almaktadır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1044290
BIST
12:352.434
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 8,46
|Açılış
|: 2.425
|
|Önceki Kapanış
|: 2.426
|
2.440
En Düşük
2.423
12:3517,2956
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0276
|Açılış
|: 17,3650
|
|Önceki Kapanış
|: 17,2600
|
17,3341
En Düşük
17,1768
12:3517,6297
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,0667
|Açılış
|: 17,6400
|
|Önceki Kapanış
|: 17,5700
|
17,6498
En Düşük
17,4369
12:35966,86
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 1,48
|Açılış
|: 966,76
|
|Önceki Kapanış
|: 965,38
|
975,64
En Düşük
961,56
BIST En Aktif Hisseler12:35
|GESAN
|52,25
|211.948.881
|% 10,00
|
|IHAAS
|26,98
|3.257.384
|% 9,94
|
|IZFAS
|2,71
|1.648.148
|% 9,72
|
|CANTE
|53,85
|29.579.859
|% 9,01
|
|KRGYO
|8,43
|39.086.948
|% 8,08
|
|ISKUR
|945.000,00
|945.000
|% -10,00
|
|EKIZ
|5,66
|62.904
|% -7,21
|
|IZINV
|16,96
|4.647.009
|% -5,15
|
|ISGYO
|15,14
|73.043.086
|% -5,14
|
|RUBNS
|14,53
|394.564.284
|% -3,90
|
|THYAO
|49,54
|1.363.431.836
|% 0,69
|
|EREGL
|26,52
|656.960.071
|% 1,14
|
|SISE
|21,52
|639.053.797
|% 0,47
|
|KRDMD
|10,79
|413.025.114
|% 2,18
|
|RUBNS
|14,53
|394.564.284
|% -3,90
|
|YKBNK
|4,26
|265.126.591
|% -1,39
|
|EKGYO
|2,83
|132.010.679
|% -0,35
|
|KRDMD
|10,79
|413.025.114
|% 2,18
|
|ODAS
|2,87
|97.351.689
|% 1,41
|
|SISE
|21,52
|639.053.797
|% 0,47
|
|12:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,2321
|17,2956
|% 0,16
|
|Euro
|17,5425
|17,6297
|% 0,38
|
|Sterlin
|20,7025
|20,8064
|% 0,09
|
|Frank
|17,5995
|17,7055
|% -0,23
|
|Riyal
|4,5848
|4,6078
|% 0,05
|
|12:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.742
|1.743
|2,04
|
|Altın Gr.
|967
|967
|1,38
|
|Cumhuriyet
|6.508
|6.607
|14,00
|
|Tam
|6.466
|6.644
|58,00
|
|Yarım
|3.165
|3.249
|29,00
|
|Çeyrek
|1.585
|1.621
|11,00
|
|Gümüş.Ons
|19,29
|19,34
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|10,71
|10,72
|0,04
|
|B. Petrol
|107
|107
|2,47
|
Seans Raporu
12:35
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