***ZRGYO*** ZİRAAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili









***ZRGYO*** ZİRAAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas Sözleşme TadiliYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz sermayesinin 3.520.215.000 TL'den 4.693.620.000 TL'ye çıkarılmasına istinaden Esas Sözleşme'nin " Sermaye ve Hisse Senetlerinin Nev'i " başlıklı 7. maddesinin tadili Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmış olup, onaylı tadil metni ekte yer almaktadır.Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/944150BIST