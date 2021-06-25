***ZRGYO*** ZİRAAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili
25.06.2021 15:53
***ZRGYO*** ZİRAAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )
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Türkçe
Esas Sözleşme Tadili
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz sermayesinin 3.520.215.000 TL'den 4.693.620.000 TL'ye çıkarılmasına istinaden Esas Sözleşme'nin " Sermaye ve Hisse Senetlerinin Nev'i " başlıklı 7. maddesinin tadili Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmış olup, onaylı tadil metni ekte yer almaktadır.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/944150
BIST
15:471.403
En Yüksek
|Değişim
|: -0,58%
|| -8,12
|Açılış
|: 1.414
|
|Önceki Kapanış
|: 1.411
|
1.415
En Düşük
1.402
15:478,6927
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -0,0160
|Açılış
|: 8,6750
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6900
|
8,7087
En Düşük
8,6753
15:4710,4030
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0029
|Açılış
|: 10,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3650
|
10,4087
En Düşük
10,3652
15:47498,95
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 1,90
|Açılış
|: 498,95
|
|Önceki Kapanış
|: 497,05
|
500,42
En Düşük
496,21
BIST En Aktif Hisseler15:45
|ALKA
|16,50
|4.587.639
|% 10,00
|
|CMBTN
|240,30
|16.784.594
|% 9,98
|
|NIBAS
|13,12
|6.313.288
|% 9,97
|
|TKURU
|224,00
|7.994.467
|% 9,97
|
|DENGE
|3,75
|1.692.082
|% 9,97
|
|KENT
|240,80
|2.899.433
|% -9,98
|
|CEOEM
|12,15
|32.089.441
|% -9,93
|
|SAMAT
|5,85
|58.439.655
|% -9,86
|
|BERA
|13,05
|140.905.117
|% -7,38
|
|VAKFN
|11,99
|321.001.558
|% -6,18
|
|THYAO
|14,40
|477.660.022
|% -1,44
|
|KRDMD
|6,85
|421.134.532
|% 2,09
|
|GARAN
|8,33
|386.912.329
|% -0,12
|
|FENER
|39,14
|325.420.743
|% 0,88
|
|VAKFN
|11,99
|321.001.558
|% -6,18
|
|EKGYO
|2,10
|206.616.815
|% -0,94
|
|YKBNK
|2,23
|166.807.955
|% -0,89
|
|KRDMD
|6,85
|421.134.532
|% 2,09
|
|GARAN
|8,33
|386.912.329
|% -0,12
|
|PETKM
|5,48
|247.586.738
|% 0,74
|
|15:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6877
|8,6915
|% -0,20
|
|Euro
|10,3932
|10,3983
|% -0,07
|
|Sterlin
|12,0375
|12,0978
|% -0,44
|
|Frank
|9,4449
|9,5017
|% -0,04
|
|Riyal
|2,3099
|2,3215
|% -0,23
|
|15:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.785
|1.785
|9,54
|
|Altın Gr.
|499
|499
|1,89
|
|Cumhuriyet
|3.311
|3.361
|9,00
|
|Tam
|3.290
|3.373
|1,84
|
|Yarım
|1.590
|1.632
|0,90
|
|Çeyrek
|798
|816
|0,45
|
|Gümüş.Ons
|26,19
|26,22
|0,27
|
|Gümüş Gr.
|7,32
|7,33
|0,06
|
|B. Petrol
|75,75
|75,75
|0,19
|
Seans Raporu
15:45
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-
15:57XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -4, 66 kaybederek (% -0.37 ) 1, 242
-
15:57
Tavandan işlem gören hisse senedleri : CMBTN, DENGE, YAPRK, CASA, NIBAS, BAGFS, ALKA, TKURU
-
15:57
IZTAR, NIBAS, GEDIK değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
15:57
CEOEM, BERA, TUCLK değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
15:57
Bu seansda işlem gören 213 hisse senedinden 76 tanesi önceki kapanış fiyatının üstünde, 119 tanesi önceki kapanış fiyatının altında 18 tanesi ise önceki kapanış fiyatı ile aynı seviyeden işlem