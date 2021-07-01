***ZRGYO*** ZİRAAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Esas Sözleşme
01.07.2021 17:19
***ZRGYO*** ZİRAAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Esas Sözleşme )
İlgili Şirketler []
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Türkçe
Esas Sözleşme
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
25.06.2021
Açıklamalar
Şirketimiz ödenmiş sermayesinin 3.520.215.000 TL'den 4.693.620.000 TL'ye artırılması sebebiyle esas sözleşmemizin "Sermaye ve Hisse Senetlerinin Nev'i" başlıklı 7. maddesi İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 30.06.2021 tarihinde tescil edilmiş ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin ("TTSG") 01.07.2021 tarih 10361 saylı nüshasında ilan edilmiştir. Güncel Esas Sözleşmemiz ekte sunulmaktadır.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
Bildirim İçeriği
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
7 30/06/2021 01/07/2021 10361
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/945486
BIST
17:171.368
En Yüksek
|Değişim
|: 0,85%
|| 11,59
|Açılış
|: 1.358
|
|Önceki Kapanış
|: 1.356
|
1.372
En Düşük
1.358
17:178,6682
En Yüksek
|Değişim
|: -0,35%
|| -0,0308
|Açılış
|: 8,6650
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6750
|
8,7245
En Düşük
8,6496
17:1710,3072
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -0,0197
|Açılış
|: 10,2700
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2900
|
10,3626
En Düşük
10,2829
17:17495,38
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,21
|Açılış
|: 495,38
|
|Önceki Kapanış
|: 495,17
|
498,81
En Düşük
493,97
BIST En Aktif Hisseler17:17
|VERTU
|23,10
|49.269.755
|% 10,00
|
|PEKGY
|1,10
|76.239.295
|% 10,00
|
|SAYAS
|26,40
|18.731.490
|% 10,00
|
|PKENT
|2.844,40
|5.241.006
|% 10,00
|
|BERA
|13,21
|230.818.726
|% 9,99
|
|KUTPO
|51,85
|3.731.593
|% -9,98
|
|TKURU
|219,60
|674.172
|% -9,96
|
|EUKYO
|6,00
|2.076.330
|% -9,91
|
|CASA
|130,00
|136.473
|% -8,96
|
|DIRIT
|3,90
|974.666
|% -8,24
|
|THYAO
|13,63
|1.075.007.272
|% 1,94
|
|GARAN
|8,39
|830.472.167
|% 1,08
|
|SASA
|27,48
|416.279.480
|% 1,10
|
|KOZAL
|117,70
|349.740.433
|% 0,51
|
|ERBOS
|129,70
|321.922.296
|% -0,38
|
|EKGYO
|1,89
|251.135.577
|% 1,07
|
|YKBNK
|2,18
|267.247.768
|% 0,93
|
|GARAN
|8,39
|830.472.167
|% 1,08
|
|THYAO
|13,63
|1.075.007.272
|% 1,94
|
|PEKGY
|1,10
|76.239.295
|% 10,00
|
|17:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6638
|8,6682
|% -0,35
|
|Euro
|10,2968
|10,3072
|% -0,19
|
|Sterlin
|11,9168
|11,9766
|% -0,67
|
|Frank
|9,3353
|9,3916
|% -0,32
|
|Riyal
|2,3047
|2,3163
|% -0,33
|
|17:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.777
|1.777
|6,47
|
|Altın Gr.
|496
|496
|1,14
|
|Cumhuriyet
|3.291
|3.341
|36,00
|
|Tam
|3.273
|3.357
|35,95
|
|Yarım
|1.582
|1.624
|17,39
|
|Çeyrek
|793
|812
|8,70
|
|Gümüş.Ons
|26,07
|26,10
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|7,31
|7,31
|-0,00
|
|B. Petrol
|76,43
|76,43
|1,82
|