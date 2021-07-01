***ZRGYO*** ZİRAAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Esas Sözleşme









***ZRGYO*** ZİRAAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Esas Sözleşme )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas SözleşmeYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi25.06.2021AçıklamalarŞirketimiz ödenmiş sermayesinin 3.520.215.000 TL'den 4.693.620.000 TL'ye artırılması sebebiyle esas sözleşmemizin "Sermaye ve Hisse Senetlerinin Nev'i" başlıklı 7. maddesi İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 30.06.2021 tarihinde tescil edilmiş ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin ("TTSG") 01.07.2021 tarih 10361 saylı nüshasında ilan edilmiştir. Güncel Esas Sözleşmemiz ekte sunulmaktadır.Kamuoyunun bilgisine sunarız.Bildirim İçeriğiEsas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin KronolojiEsas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin KronolojiMadde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No7 30/06/2021 01/07/2021 10361http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/945486BIST