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***ZRGYO*** ZİRAAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Esas Sözleşme

01.07.2021 17:19



***ZRGYO*** ZİRAAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Esas Sözleşme )

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Türkçe
Esas Sözleşme

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
25.06.2021
Açıklamalar

Şirketimiz ödenmiş sermayesinin 3.520.215.000 TL'den 4.693.620.000 TL'ye artırılması sebebiyle esas sözleşmemizin "Sermaye ve Hisse Senetlerinin Nev'i" başlıklı 7. maddesi İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 30.06.2021 tarihinde tescil edilmiş ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin ("TTSG") 01.07.2021 tarih 10361 saylı nüshasında ilan edilmiştir. Güncel Esas Sözleşmemiz ekte sunulmaktadır. 
Kamuoyunun bilgisine sunarız.

Bildirim İçeriği

Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji

Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
7 30/06/2021 01/07/2021 10361



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/945486


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VERTU 23,10 49.269.755 % 10,00  
PEKGY 1,10 76.239.295 % 10,00  
SAYAS 26,40 18.731.490 % 10,00  
PKENT 2.844,40 5.241.006 % 10,00  
BERA 13,21 230.818.726 % 9,99  
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Sterlin 11,9168 11,9766 % -0,67  
Frank 9,3353 9,3916 % -0,32  
Riyal 2,3047 2,3163 % -0,33  
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Altın Ons 1.777 1.777 6,47  
Altın Gr. 496 496 1,14  
Cumhuriyet 3.291 3.341 36,00  
Tam 3.273 3.357 35,95  
Yarım 1.582 1.624 17,39  
Çeyrek 793 812 8,70  
Gümüş.Ons 26,07 26,10 -0,05  
Gümüş Gr. 7,31 7,31 -0,00  
B. Petrol 76,43 76,43 1,82  
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