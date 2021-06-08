***ZRGYO*** ZİRAAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor









***ZRGYO*** ZİRAAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Avansı Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler1.300.000.000 0 0 869.288 -18.031 -105.789 4.403.076 379.083.646 127.013.121 1.811.245.311 1.811.245.311Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler0 0 0 0 0 0 0 127.013.121 -127.013.121 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 0 0 0 14.573.705 14.573.705 14.573.705Dönem Karı (Zararı)0 0 0 0 0 0 0 0 14.573.705 14.573.705 14.573.705Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye Avansı0 545.000.000 0 0 0 0 0 0 0 545.000.000 545.000.000Birleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler1.300.000.000 545.000.000 869.288 -18.031 -105.789 4.403.076 506.096.767 14.573.705 2.370.819.016 2.370.819.016Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler3.520.215.000 0 658.135.984 0 3.012 23.070.823 5.585.646 505.783.485 377.763.665 5.090.557.615 5.090.557.615Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler0 0 0 0 0 0 0 377.763.665 -377.763.665 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 15.883 14.093.890 0 0 6.349.424 6.349.424 6.349.424Dönem Karı (Zararı)0 0 0 0 0 0 0 6.349.424 6.349.424 6.349.424Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 15.883 14.093.890 0 0 0 14.109.773 14.109.773Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler3.520.215.000 0 658.135.984 0 18.895 37.164.713 5.585.646 883.547.150 6.349.424 5.111.016.812 5.111.016.812Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-14.119.828 -162.708.702Dönem Karı (Zararı)6.349.424 14.573.705Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler4.602.771 4.179.430Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler177.631 36.719Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler925.445 0Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler63.470 0Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler861.975 0Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler16 3.128.098 1.205.530Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler16 -350.540 -886.620Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler16 3.478.638 2.092.150Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler394.738 2.937.181İş Ortaklıklarının Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler394.738 2.937.181Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler-16.732 0Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-6.409 0Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler-6.409 0İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-25.549.103 -182.360.409Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler517.948 -268.353İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-62.261 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)580.209 -268.353Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-3.359 -9.830İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-394.568 0İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)391.209 -9.830Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler11.066.106 0Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-271.879 -6.973.563Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler1.032.684 -283.212İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)167.658 33.728İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)865.026 -316.940Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler432.653 138.446İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)432.653 138.446Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)-5.951.432 -5.264.004İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-32.371.824 -169.699.893Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-18.017.249 -15.597.809Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)-14.354.575 -154.102.084Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-14.596.908 -163.607.274Alınan Faiz477.080 898.572YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-130.063.066 -127.171.676İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları0 -6.000.000Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri20.232 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-46.918 -3.897Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-130.036.380 -121.167.779FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI124.801.263 292.985.962Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri0 545.000.000Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri9 143.188.643 103.690Kredilerden Nakit Girişleri143.000.000 0Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri188.643 103.690Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları9 -16.607.026 -250.025.578Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-16.000.000 -250.000.000Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları-607.026 -25.578Ödenen Faiz-1.780.354 -2.092.150YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-19.381.631 3.105.584Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi94.892 0NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-19.286.739 3.105.584DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ30.370.957 128.250.159DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 11.084.218 131.355.743Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3,4 11.084.218 30.497.497Ticari Alacaklar5 1.838.952 2.356.900İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar3,5 62.261 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar5 1.776.691 2.356.900Diğer Alacaklar191.383 582.592İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar191.383 582.592Stoklar10 80.273.087 91.339.193Peşin Ödenmiş Giderler11 2.895.226 1.908.667İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler11 2.895.226 1.908.667Diğer Dönen Varlıklar10.316.712 11.729.256İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar10.316.712 11.729.256ARA TOPLAM106.599.578 138.414.105TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR106.599.578 138.414.105DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar3 2.626.831 2.232.263İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar3 2.626.831 2.232.263Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar12 114.976.364 115.371.102Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller6 4.783.137.660 4.681.482.102Maddi Duran Varlıklar681.328 669.750Kullanım Hakkı Varlıkları7 4.354.474 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar40.857 46.817Peşin Ödenmiş Giderler11 389.862.592 385.548.733İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler11 389.862.592 385.548.733Ertelenmiş Vergi Varlığı1.797.587 1.772.627Diğer Duran Varlıklar11 129.853.562 110.365.854İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar11 129.853.562 110.365.854TOPLAM DURAN VARLIKLAR5.427.331.255 5.297.489.248TOPLAM VARLIKLAR5.533.930.833 5.435.903.353KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar9 339.225.999 201.480.849İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar3,9 339.225.999 201.480.849Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları9 1.297.682 0İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları9 1.297.682 0Ticari Borçlar5 16.031.873 61.483.358İlişkili Taraflara Ticari Borçlar3,5 237.237 69.579İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar5 15.794.636 61.413.779Diğer Borçlar3 446.337 13.684İlişkili Taraflara Diğer Borçlar3 446.337 13.684Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)27.775.255 29.651.955İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)3 23.386.018 24.809.041İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)4.389.237 4.842.914Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü251.828 171.201Kısa Vadeli Karşılıklar11.044.626 10.233.590Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar48.763 99.702Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar8 10.995.863 10.133.888Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler11 21.775.573 36.140.111İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler11 21.775.573 36.140.111ARA TOPLAM417.849.173 339.174.748TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER417.849.173 339.174.748UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar9 2.940.728 0İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar9 2.940.728 0Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)3 2.023.263 6.097.995İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)3 2.023.263 6.097.995Uzun Vadeli Karşılıklar100.857 72.995Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar100.857 72.995TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER5.064.848 6.170.990TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER422.914.021 345.345.738ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar5.111.016.812 5.090.557.615Ödenmiş Sermaye13 3.520.215.000 3.520.215.000Paylara İlişkin Primler (İskontolar)658.135.984 658.135.984Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)18.895 3.012Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)18.895 3.012Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)18.895 3.012Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)37.164.713 23.070.823Yabancı Para Çevrim Farkları37.164.713 23.070.823Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler5.585.646 5.585.646Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları883.547.150 505.783.485Net Dönem Karı veya Zararı6.349.424 377.763.665TOPLAM ÖZKAYNAKLAR5.111.016.812 5.090.557.615TOPLAM KAYNAKLAR5.533.930.833 5.435.903.353Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat14 33.914.288 11.849.930Satışların Maliyeti14 -14.532.228 -324.060TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)19.382.060 11.525.870BRÜT KAR (ZARAR)19.382.060 11.525.870Genel Yönetim Giderleri15 -8.053.509 -2.957.974Pazarlama Giderleri15 -1.800.371 -3.600Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler1.115.215 27.872Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-1.127.498 0ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)9.515.897 8.592.168Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar-394.738 -2.937.181FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)9.121.159 5.654.987Finansman Gelirleri16 782.841 11.350.790Finansman Giderleri16 -3.571.308 -2.432.072SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)6.332.692 14.573.705Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri16.732 0Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri16.732 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)6.349.424 14.573.705DÖNEM KARI (ZARARI)6.349.424 14.573.705Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları6.349.424 14.573.705Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay Başına Kazanç (Zarar) 0,00180000 0,01120000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar15.883 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)15.883 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar14.093.890 0Yabancı Para Çevrim Farkları14.093.890 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)14.109.773 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)20.459.197 14.573.705Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları20.459.197 14.573.705http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/941236BIST