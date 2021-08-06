***ZRGYO*** ZİRAAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor









***ZRGYO*** ZİRAAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Avansı Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler1.300.000.000 0 0 869.288 -18.031 -105.789 4.403.076 379.083.646 126.638.387 1.810.870.577 1.810.870.577Transferler0 0 0 0 1.163.834 125.474.553 -126.638.387 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 21.043 30.278 0 0 33.245.674 33.296.995 33.296.995Dönem Karı (Zararı)0 0 0 0 0 0 0 0 33.245.674 33.245.674 33.245.674Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)21.043 30.278 51.321 51.321Sermaye Avansı0 1.000.000.000 0 0 0 0 0 0 1.000.000.000 1.000.000.000Dönem Sonu Bakiyeler1.300.000.000 1.000.000.000 869.288 3.012 -75.511 5.566.910 504.558.199 33.245.674 2.844.167.572 2.844.167.572Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler3.520.215.000 0 658.135.984 0 3.012 -154.845 5.566.910 505.427.487 378.990.742 5.068.184.290 5.068.184.290Transferler0 0 0 0 0 0 884.418.229 -505.427.487 -378.990.742 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 4.940 154.845 0 0 71.547.362 71.707.147 71.707.147Dönem Karı (Zararı)0 0 0 0 0 0 0 71.547.362 71.547.362 71.547.362Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 4.940 154.845 0 0 0 159.785 159.785Sermaye Arttırımı1.173.405.000Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları677.696.366 1.173.405.000 1.173.405.000Dönem Sonu Bakiyeler4.693.620.000 0 1.335.832.350 0 7.952 0 889.985.139 0 71.547.362 6.990.992.803 6.990.992.803Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI39.426.410 -174.196.453Dönem Karı (Zararı)71.547.362 33.245.674Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-42.171.954 15.280.390Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler424.866 73.403Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler-5.722.290 59.675Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler23.516 59.675Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler-5.745.806 0Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler16 -36.201.855 12.211.706Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler16 -40.175.151 -1.628.640Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler-1.583.385 2.935.606İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler12 -1.583.385 2.935.606Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler910.710 0İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-21.982.233 -224.121.793Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-460.447 -51.039İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-14.160 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-446.287 -51.039Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-766.363 -1.977.815İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-810.536 -1.977.815İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)44.173 0Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler30.537.820 -63.063.573Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-23.004.020 52.741.062Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler48.991.503 -15.882.106İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-4.974 70.146İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)48.996.477 -15.952.252Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)0 -42.240Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler332.036 8.331İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)332.036 8.331Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)-11.148.700 -9.435.909İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-66.464.062 -186.418.504Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-55.307.411 -29.659.850Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)-11.156.651 -156.758.654Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları7.393.175 -175.595.729Alınan Faiz32.033.235 1.399.276YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-396.360.439 -352.862.335İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları-2.750.000 -151.351.050Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-63.732 -5.509Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-393.546.707 -201.505.776FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI1.629.361.024 449.400.555Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri1.851.101.366 0Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri0 1.000.000.000Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri205.940.147 6.682Kredilerden Nakit Girişleri9 201.250.000 0Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri4.690.147 6.682Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-406.673.835 -548.076.602Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları9 -401.250.000 -548.076.602Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları-5.423.835 0Ödenen Faiz-21.006.654 -2.529.525YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)1.272.426.995 -77.658.233Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi0 30.278NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)1.272.426.995 -77.627.955DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ28.174.877 126.531.097DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 1.300.601.872 48.903.142Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3,4 1.308.870.328 28.301.417Ticari Alacaklar5 460.447 0İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar3,5 14.160 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar5 446.287 0Diğer Alacaklar101.165 145.338İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar101.165 145.338Stoklar10 60.801.373 91.339.193Peşin Ödenmiş Giderler11 3.136.236 1.864.638İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler11 3.136.236 1.864.638Diğer Dönen Varlıklar11 29.873.160 11.057.443İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar11 29.873.160 11.057.443ARA TOPLAM1.403.242.709 132.708.029TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR1.403.242.709 132.708.029DURAN VARLIKLARİştirakler, İş Ortaklıkları ve Bağlı Ortaklıklardaki Yatırımlar142.422.534 139.672.534Diğer Alacaklar3 3.042.799 2.232.263İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar3 3.042.799 2.232.263Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar12 116.954.487 115.371.102Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller6 4.871.982.104 4.519.766.925Maddi Duran Varlıklar6.242.898 612.922Kullanım Hakkı Varlıkları7 4.129.243 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar13.936 22.109Peşin Ödenmiş Giderler11 412.269.355 385.548.733İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler11 412.269.355 385.548.733Ertelenmiş Vergi Varlığı695.511 1.606.221Diğer Duran Varlıklar11 146.889.040 110.365.852İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar11 146.889.040 110.365.852TOPLAM DURAN VARLIKLAR5.704.641.907 5.275.198.661TOPLAM VARLIKLAR7.107.884.616 5.407.906.690KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar9 13.138 201.477.442İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar3,9 13.138 201.477.442Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları9 1.000.523 0İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları9 1.000.523 0Ticari Borçlar5 62.012.993 59.505.659İlişkili Taraflara Ticari Borçlar3,5 64.605 69.579İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar5 61.948.388 59.436.080Diğer Borçlar3 345.720 13.684İlişkili Taraflara Diğer Borçlar3 345.720 13.684Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)3 21.271.783 28.345.753İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)3 16.380.771 24.809.041İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)4.891.012 3.536.712Kısa Vadeli Karşılıklar4.432.137 10.233.590Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar8 44.055 99.702Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar8 4.388.082 10.133.888Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler11 22.894.005 33.975.284İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler11 22.894.005 33.975.284ARA TOPLAM111.970.299 333.551.412TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER111.970.299 333.551.412UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar9 2.826.405 0İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar9 2.826.405 0Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)3 2.023.263 6.097.993İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)3 2.023.263 6.097.993Uzun Vadeli Karşılıklar8 71.846 72.995Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar8 71.846 72.995TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER4.921.514 6.170.988TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER116.891.813 339.722.400ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar6.990.992.803 5.068.184.290Ödenmiş Sermaye13 4.693.620.000 3.520.215.000Paylara İlişkin Primler (İskontolar)1.335.832.350 658.135.984Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)7.952 3.012Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)7.952 3.012Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)7.952 3.012Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)0 -154.845Yabancı Para Çevrim Farkları0 -154.845Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler889.985.139 5.566.910Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları0 505.427.487Net Dönem Karı veya Zararı71.547.362 378.990.742TOPLAM ÖZKAYNAKLAR6.990.992.803 5.068.184.290TOPLAM KAYNAKLAR7.107.884.616 5.407.906.690Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat14 74.702.070 23.164.264 44.277.939 11.648.341Satışların Maliyeti14 -32.812.915 -574.722 -20.199.849 -250.662TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)41.889.155 22.589.542 24.078.090 11.397.679BRÜT KAR (ZARAR)41.889.155 22.589.542 24.078.090 11.397.679Genel Yönetim Giderleri15 -13.089.907 -5.206.929 -6.233.260 -2.537.891Pazarlama Giderleri15 -1.976.314 -36.863 -175.943 -33.263Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler7.180.199 5.841 6.947.137 5.841Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler0 0 861.975 0ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)34.003.133 17.351.591 25.477.999 8.832.366Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar1.583.385 -2.935.606 1.978.123 1.575FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)35.586.518 14.415.985 27.456.122 8.833.941Finansman Gelirleri16 40.941.953 21.735.030 40.224.260 10.384.240Finansman Giderleri16 -4.070.399 -2.905.341 -500.176 -473.269SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)72.458.072 33.245.674 67.180.206 18.744.912Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-910.710 0 -1.047.333 0Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri-910.710 0 -1.047.333 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)71.547.362 33.245.674 66.132.873 18.744.912DÖNEM KARI (ZARARI)71.547.362 33.245.674 66.132.873 18.744.912Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları71.547.362 33.245.674 66.132.873 18.744.912Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay Başına Kazanç 17 0,01850000 0,02560000 0,01560000 0,01440000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar4.940 30.278 -10.943 30.278Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)4.940 30.278 -10.943 30.278Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar154.845 21.043 0 21.043Yabancı Para Çevrim Farkları154.845 21.043 0 21.043DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)159.785 51.321 -10.943 51.321TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)71.707.147 33.296.995 66.121.930 18.796.233Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları71.707.147 33.296.995 66.121.930 18.796.233http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/955661BIST