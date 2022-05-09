***ZRGYO*** ZİRAAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor









***ZRGYO*** ZİRAAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler3.520.215.000 658.135.984 3.012 -154.845 5.566.910 505.427.487 378.990.742 5.068.184.290 5.068.184.290Transferler378.990.742 -378.990.742 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)15.883 154.845 0 5.414.489 5.585.217 5.585.217Dönem Karı (Zararı)0 5.414.489 5.414.489 5.414.489Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)15.883 154.845 0 0 170.728 170.728Dönem Sonu Bakiyeler3.520.215.000 658.135.984 18.895 0 5.566.910 884.418.229 5.414.489 5.073.769.507 5.073.769.507Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler4.693.620.000 1.335.832.350 556.850 12.623 889.985.139 0 1.315.792.684 8.235.799.646 8.235.799.646Transferler1.315.792.684 -1.315.792.684 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 119.083.912 119.083.912 119.083.912Dönem Karı (Zararı)0 119.083.912 119.083.912 119.083.912Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler4.693.620.000 1.335.832.350 556.850 12.623 889.985.139 1.315.792.684 119.083.912 8.354.883.558 8.354.883.558Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI132.188.262 -13.931.405Dönem Karı (Zararı)119.083.912 5.414.489Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-34.636.873 4.537.862Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler290.837 175.107Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler0 912.479Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler0 50.504Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler0 861.975Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler16 -18.264.390 3.192.161Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler16 -18.404.914 -286.355Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler16 140.524 3.478.516Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler6 -16.663.320 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler0 394.738İş Ortaklıklarının Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler0 394.738Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler0 -136.623İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler28.623.698 -24.296.651Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-901.566 -27.733İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-7.080 -25.861İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-894.486 -1.872Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-321.305 -394.697İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-321.305 -394.568İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)0 -129Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler4.839.301 11.066.106Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)5.606.516 -299.919Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler55.646.994 2.215.256İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)61.383 -3.381İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)55.585.611 2.218.637Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler1.390.166 432.653İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)1.390.166 70.788Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları113.070.737 -14.344.300Alınan Faiz19.117.525 412.895YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-442.636.165 -130.928.453İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları0 -1.000.000Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları67.712 -129.881.535FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-314.544 124.802.869Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri9 11.632 143.188.643Kredilerden Nakit Girişleri0 143.000.000Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri11.632 188.643Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları9 0 -16.605.542Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları0 -16.000.000Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları0 -605.542Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları9 -326.176 0Ödenen Faiz0 -1.780.232YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-310.762.447 -20.056.989NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-310.762.447 -20.056.989DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 597.182.638 28.174.877DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 286.420.191 8.117.888Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3,4 289.046.718 600.521.776Ticari Alacaklar5 1.477.978 576.412İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar3,5 7.080 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar5 1.470.898 576.412Diğer Alacaklar5 322.092 787İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar3,5 321.305 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar5 787 787Stoklar10 40.895.000 45.734.301Peşin Ödenmiş Giderler11 4.417.860 4.857.947İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler11 4.417.860 4.857.947Diğer Dönen Varlıklar11 26.366.887 25.107.418İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar11 26.366.887 25.107.418ARA TOPLAM362.526.535 676.798.641TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR362.526.535 676.798.641DURAN VARLIKLARİştirakler, İş Ortaklıkları ve Bağlı Ortaklıklardaki Yatırımlar12 142.422.534 142.422.534Ticari Alacaklar5 648.227 648.227İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar3,5 648.227 648.227Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar12 119.621.524 119.621.524Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller6 7.332.643.233 6.873.348.231Maddi Duran Varlıklar7 6.732.998 6.749.948Kullanım Hakkı Varlıkları7 4.204.047 3.678.780Maddi Olmayan Duran Varlıklar130.220 141.762Peşin Ödenmiş Giderler11 394.282.808 399.449.237İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler11 394.282.808 399.449.237Diğer Duran Varlıklar11 313.594.879 279.388.582İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar11 313.594.879 279.388.582TOPLAM DURAN VARLIKLAR8.314.280.470 7.825.448.825TOPLAM VARLIKLAR8.676.807.005 8.502.247.466KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar9 48.785 37.153İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar3,9 48.785 37.153Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları9 1.132.234 930.970İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları9 1.132.234 930.970Ticari Borçlar5 266.217.072 210.570.078İlişkili Taraflara Ticari Borçlar3,5 133.983 72.600İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar5 266.083.089 210.497.478Diğer Borçlar5 2.609.771 1.219.605İlişkili Taraflara Diğer Borçlar3,5 1.820.635 35.901İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar5 789.136 1.183.704Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)5 1.506.619 7.396.695İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)3,5 0 3.986.320İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)5 1.506.619 3.410.375Kısa Vadeli Karşılıklar8 49.141 49.141Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar8 49.141 49.141Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler11 44.351.791 40.761.186İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler11 44.351.791 40.761.186ARA TOPLAM315.915.413 TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER6.008.034 5.482.992TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER321.923.447 266.447.820ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar8.354.883.558 8.235.799.646Ödenmiş Sermaye13 4.693.620.000 4.693.620.000Paylara İlişkin Primler (İskontolar)13 1.335.832.350 1.335.832.350Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)13 569.473 569.473Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)569.473 569.473Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)556.850 556.850Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)12.623 12.623Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler889.985.139 889.985.139Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları1.315.792.684 0Net Dönem Karı veya Zararı119.083.912 1.315.792.684TOPLAM ÖZKAYNAKLAR8.354.883.558 8.235.799.646TOPLAM KAYNAKLAR8.676.807.005 8.502.247.466Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat14 185.991.275 30.424.131Satışların Maliyeti14 -92.336.244 -13.108.491TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)93.655.031 17.315.640BRÜT KAR (ZARAR)93.655.031 17.315.640Genel Yönetim Giderleri15 -11.419.378 -6.361.222Pazarlama Giderleri15 -8.105 -1.800.371Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler16 1.612.773 233.062Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler16 -1.969.031 -861.975ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)81.871.290 8.525.134Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar0 -394.738FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)81.871.290 8.130.396Finansman Gelirleri17 37.415.619 717.693Finansman Giderleri17 -202.997 -3.570.223SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)119.083.912 5.277.866Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri0 136.623Dönem Vergi (Gideri) Geliri0 0Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri0 136.623SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)119.083.912 5.414.489DÖNEM KARI (ZARARI)119.083.912 5.414.489Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları119.083.912 5.414.489Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay Başına Kazanç 18 0,02540000 0,00150000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 15.883Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)0 15.883Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 154.845Yabancı Para Çevrim Farkları0 154.845DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 170.728TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)119.083.912 5.585.217Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları119.083.912 5.585.217http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1027885BIST