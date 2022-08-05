***ZRGYO*** ZİRAAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor









***ZRGYO*** ZİRAAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler3.520.215.000 658.135.984 3.012 23.070.823 5.585.646 505.783.485 377.763.665 5.090.557.615 5.090.557.615Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler883.282.416 -505.518.751 -377.763.665 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)4.940 25.480.111 0 72.593.621 98.078.672 98.078.672Dönem Karı (Zararı)0 72.593.621 72.593.621 72.593.621Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)4.940 25.480.111 0 0 25.485.051 25.485.051Sermaye Arttırımı1.173.405.000 1.173.405.000 1.173.405.000Sermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer Katkıları677.696.366 677.696.366 677.696.366Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler4.693.620.000 1.335.832.350 7.952 48.550.934 888.868.062 264.734 72.593.621 7.039.737.653 7.039.737.653Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler4.693.620.000 1.335.832.350 556.850 12.623 133.214.235 890.359.872 -1.227.076 1.320.242.261 8.372.611.115 8.372.611.115Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler1.305.355.519 14.886.742 -1.320.242.261 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-56.795 43.528.897 0 159.689.580 203.161.682 203.161.682Dönem Karı (Zararı)0 159.689.580 159.689.580 159.689.580Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-56.795 43.528.897 0 0 43.472.102 43.472.102Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar Payları-14.886.742 -14.886.742 -14.886.742Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler4.693.620.000 1.335.832.350 556.850 -44.172 176.743.132 2.195.715.391 -1.227.076 159.689.580 8.560.886.055 8.560.886.055Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI296.725.074 38.143.349Dönem Karı (Zararı)159.689.580 72.593.621Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-98.062.915 -42.297.370Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler613.421 429.896Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler-455.000 0Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler-455.000 0Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler49.911 -5.709.324Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler49.911 36.482Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler0 -5.745.806Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler16 -24.697.883 -36.345.267Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler16 -24.985.267 -40.318.700Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler16 287.384 3.973.433Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler-73.773.439 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler0 -1.583.385İş Ortaklıklarının Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler0 -1.583.385Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler200.075 910.710İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler206.774.004 -24.329.686Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-4.705.947 491.738İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-540.903 -14.160İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-4.165.044 505.898Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-2.182.423 -377.741İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-321.305 -810.536İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-1.861.118 432.795Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler22.177.955 30.537.820Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)30.844.087 -22.979.948Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler159.391.780 48.190.331İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)164.808 135.575İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)159.226.972 48.054.756Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-11.888 332.036İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)777.248 332.036İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-789.136 0Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)114.018.861 -11.685.341İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-112.758.421 -68.838.581Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-101.767.466 -55.689.877Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)-10.990.955 -13.148.704Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları268.400.669 5.966.565Alınan Faiz28.324.405 32.176.784YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-996.049.535 -394.548.385Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 26.841Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-186.074 -68.762Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri86.741.893 0Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-1.082.605.354 -394.506.464FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI116.463.555 1.629.356.667Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 1.851.101.366Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri9 132.028.227 205.940.147Kredilerden Nakit Girişleri132.000.000 201.250.000Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri28.227 4.690.147Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları9 0 -406.000.492Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları0 -401.250.000Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları0 -4.750.492Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları9 -673.691 -677.700Ödenen Temettüler-14.886.742 0Ödenen Faiz-4.239 -21.006.654YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-582.860.906 1.272.951.631Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi1.001.376 50.246NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-581.859.530 1.273.001.877DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 604.006.206 30.370.957DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 22.146.676 1.303.372.834Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 22.146.676 607.345.344Ticari Alacaklar5 8.516.905 4.299.428İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar3,5 52.433 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar5 8.464.472 4.299.428Diğer Alacaklar5 2.251.383 106.047İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar3,5 321.305 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar5 1.930.078 106.047Stoklar10 24.285.753 46.008.708Peşin Ödenmiş Giderler11 4.253.453 4.875.100İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler11 4.253.453 4.875.100Diğer Dönen Varlıklar11 26.687.002 26.711.962İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar11 26.687.002 26.711.962ARA TOPLAM88.141.172 689.346.589TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR88.141.172 689.346.589DURAN VARLIKLARTicari Alacaklar5 1.136.697 648.227İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar3,5 1.136.697 648.227Diğer Alacaklar5 42.087 5.000İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar5 42.087 5.000Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar12 119.621.524 119.621.524Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller6 8.256.876.188 7.144.690.456Maddi Duran Varlıklar7 6.900.057 6.789.320Kullanım Hakkı Varlıkları7 3.929.870 3.678.780Maddi Olmayan Duran Varlıklar226.337 232.407Peşin Ödenmiş Giderler11 369.273.767 399.496.207İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler11 369.273.767 399.496.207Diğer Duran Varlıklar11 381.358.319 279.388.582İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar11 381.358.319 279.388.582TOPLAM DURAN VARLIKLAR9.139.364.846 7.954.550.503TOPLAM VARLIKLAR9.227.506.018 8.643.897.092KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar9 68.541 40.314İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar3,9 68.541 40.314Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları9 32.390.554 930.970İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları3,9 31.298.383 0İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları9 1.092.171 930.970Ticari Borçlar5 373.035.792 213.644.012İlişkili Taraflara Ticari Borçlar3,5 269.609 104.801İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar5 372.766.183 213.539.211Diğer Borçlar5 1.829.719 1.249.755İlişkili Taraflara Diğer Borçlar3,5 843.299 66.051İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar5 986.420 1.183.704Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)5 121.992.113 8.218.638İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)3,5 252.704 4.501.229İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)5 121.739.409 3.717.409Kısa Vadeli Karşılıklar8 78.181 49.141Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar8 78.181 49.141Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler11 30.646.202 41.637.157İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler11 30.646.202 41.637.157ARA TOPLAM560.041.102 265.769.987TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER560.041.102 265.769.987UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar9 103.700.685 2.590.400İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar3,9 100.878.928 0İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar9 2.821.757 2.590.400Diğer Borçlar5 591.852 1.183.704İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar5 591.852 1.183.704Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)5 1.866.677 1.621.291İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)5 1.866.677 1.621.291Uzun Vadeli Karşılıklar8 198.261 120.595Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar8 198.261 120.595Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü221.386 0TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER106.578.861 5.515.990TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER666.619.963 271.285.977ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar8.560.886.055 8.372.611.115Ödenmiş Sermaye13 4.693.620.000 4.693.620.000Paylara İlişkin Primler (İskontolar)13 1.335.832.350 1.335.832.350Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)13 512.678 569.473Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)512.678 569.473Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)556.850 556.850Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-44.172 12.623Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)176.743.132 133.214.235Yabancı Para Çevrim Farkları176.743.132 133.214.235Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler2.195.715.391 890.359.872Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları-1.227.076 -1.227.076Net Dönem Karı veya Zararı159.689.580 1.320.242.261TOPLAM ÖZKAYNAKLAR8.560.886.055 8.372.611.115TOPLAM KAYNAKLAR9.227.506.018 8.643.897.092Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat14 256.842.025 82.516.723 64.788.393 48.602.435Satışların Maliyeti14 -129.845.269 -38.272.118 -34.572.930 -23.244.465TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)126.996.756 44.244.605 30.215.463 25.357.970BRÜT KAR (ZARAR)126.996.756 44.244.605 30.215.463 25.357.970Genel Yönetim Giderleri15 -24.860.916 -14.668.212 -11.898.744 -7.110.128Pazarlama Giderleri15 -1.028.139 -1.976.314 -1.017.031 -175.943Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler16 3.149.396 8.080.457 1.535.592 6.965.242Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler16 -3.698.238 -776.006 -1.711.229 351.492ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)100.558.859 34.904.530 17.124.051 25.388.633Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar0 1.583.385 0 1.978.123FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)100.558.859 36.487.915 17.124.051 27.366.756Finansman Gelirleri17 60.016.510 41.087.915 22.532.326 40.305.074Finansman Giderleri17 -603.644 -4.071.499 -396.893 -500.191SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)159.971.725 73.504.331 39.259.484 67.171.639Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-282.145 -910.710 -282.145 -927.442Dönem Vergi (Gideri) Geliri-82.070 0 -82.070 0Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri-200.075 -910.710 -200.075 -927.442SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)159.689.580 72.593.621 38.977.339 66.244.197DÖNEM KARI (ZARARI)159.689.580 72.593.621 38.977.339 66.244.197Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları159.689.580 72.593.621 38.977.339 66.244.197Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay başına kazanç 18 0,03400000 0,01870000 0,00830000 0,01570000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-56.795 4.940 -56.795 -10.943Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-56.795 4.940 -56.795 -10.943Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar43.528.897 25.480.111 18.152.996 11.386.221Yabancı Para Çevrim Farkları43.528.897 25.480.111 18.152.996 11.386.221DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)43.472.102 25.485.051 18.096.201 11.375.278TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)203.161.682 98.078.672 57.073.540 77.619.475Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları203.161.682 98.078.672 57.073.540 77.619.475http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1052485BIST