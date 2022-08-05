***ZRGYO*** ZİRAAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor
05.08.2022 18:11
***ZRGYO*** ZİRAAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
3.520.215.000 658.135.984 3.012 23.070.823 5.585.646 505.783.485 377.763.665 5.090.557.615 5.090.557.615
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
883.282.416 -505.518.751 -377.763.665 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
4.940 25.480.111 0 72.593.621 98.078.672 98.078.672
Dönem Karı (Zararı)
0 72.593.621 72.593.621 72.593.621
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
4.940 25.480.111 0 0 25.485.051 25.485.051
Sermaye Arttırımı
1.173.405.000 1.173.405.000 1.173.405.000
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
677.696.366 677.696.366 677.696.366
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
4.693.620.000 1.335.832.350 7.952 48.550.934 888.868.062 264.734 72.593.621 7.039.737.653 7.039.737.653
Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
4.693.620.000 1.335.832.350 556.850 12.623 133.214.235 890.359.872 -1.227.076 1.320.242.261 8.372.611.115 8.372.611.115
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
1.305.355.519 14.886.742 -1.320.242.261 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-56.795 43.528.897 0 159.689.580 203.161.682 203.161.682
Dönem Karı (Zararı)
0 159.689.580 159.689.580 159.689.580
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-56.795 43.528.897 0 0 43.472.102 43.472.102
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
-14.886.742 -14.886.742 -14.886.742
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
4.693.620.000 1.335.832.350 556.850 -44.172 176.743.132 2.195.715.391 -1.227.076 159.689.580 8.560.886.055 8.560.886.055
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
296.725.074 38.143.349
Dönem Karı (Zararı)
159.689.580 72.593.621
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-98.062.915 -42.297.370
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
613.421 429.896
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-455.000 0
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-455.000 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
49.911 -5.709.324
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
49.911 36.482
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0 -5.745.806
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
16 -24.697.883 -36.345.267
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
16 -24.985.267 -40.318.700
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
16 287.384 3.973.433
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-73.773.439 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
0 -1.583.385
İş Ortaklıklarının Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
0 -1.583.385
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
200.075 910.710
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
206.774.004 -24.329.686
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-4.705.947 491.738
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-540.903 -14.160
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-4.165.044 505.898
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.182.423 -377.741
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-321.305 -810.536
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-1.861.118 432.795
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
22.177.955 30.537.820
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
30.844.087 -22.979.948
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
159.391.780 48.190.331
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
164.808 135.575
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
159.226.972 48.054.756
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-11.888 332.036
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
777.248 332.036
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-789.136 0
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
114.018.861 -11.685.341
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-112.758.421 -68.838.581
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-101.767.466 -55.689.877
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-10.990.955 -13.148.704
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
268.400.669 5.966.565
Alınan Faiz
28.324.405 32.176.784
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-996.049.535 -394.548.385
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 26.841
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-186.074 -68.762
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
86.741.893 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.082.605.354 -394.506.464
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
116.463.555 1.629.356.667
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 1.851.101.366
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
9 132.028.227 205.940.147
Kredilerden Nakit Girişleri
132.000.000 201.250.000
Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri
28.227 4.690.147
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
9 0 -406.000.492
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0 -401.250.000
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
0 -4.750.492
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
9 -673.691 -677.700
Ödenen Temettüler
-14.886.742 0
Ödenen Faiz
-4.239 -21.006.654
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-582.860.906 1.272.951.631
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
1.001.376 50.246
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-581.859.530 1.273.001.877
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 604.006.206 30.370.957
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 22.146.676 1.303.372.834
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 22.146.676 607.345.344
Ticari Alacaklar
5 8.516.905 4.299.428
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
3,5 52.433 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 8.464.472 4.299.428
Diğer Alacaklar
5 2.251.383 106.047
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
3,5 321.305 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
5 1.930.078 106.047
Stoklar
10 24.285.753 46.008.708
Peşin Ödenmiş Giderler
11 4.253.453 4.875.100
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
11 4.253.453 4.875.100
Diğer Dönen Varlıklar
11 26.687.002 26.711.962
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
11 26.687.002 26.711.962
ARA TOPLAM
88.141.172 689.346.589
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
88.141.172 689.346.589
DURAN VARLIKLAR
Ticari Alacaklar
5 1.136.697 648.227
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
3,5 1.136.697 648.227
Diğer Alacaklar
5 42.087 5.000
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
5 42.087 5.000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
12 119.621.524 119.621.524
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
6 8.256.876.188 7.144.690.456
Maddi Duran Varlıklar
7 6.900.057 6.789.320
Kullanım Hakkı Varlıkları
7 3.929.870 3.678.780
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
226.337 232.407
Peşin Ödenmiş Giderler
11 369.273.767 399.496.207
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
11 369.273.767 399.496.207
Diğer Duran Varlıklar
11 381.358.319 279.388.582
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
11 381.358.319 279.388.582
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
9.139.364.846 7.954.550.503
TOPLAM VARLIKLAR
9.227.506.018 8.643.897.092
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
9 68.541 40.314
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
3,9 68.541 40.314
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
9 32.390.554 930.970
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
3,9 31.298.383 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
9 1.092.171 930.970
Ticari Borçlar
5 373.035.792 213.644.012
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
3,5 269.609 104.801
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 372.766.183 213.539.211
Diğer Borçlar
5 1.829.719 1.249.755
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
3,5 843.299 66.051
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
5 986.420 1.183.704
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
5 121.992.113 8.218.638
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
3,5 252.704 4.501.229
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
5 121.739.409 3.717.409
Kısa Vadeli Karşılıklar
8 78.181 49.141
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
8 78.181 49.141
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
11 30.646.202 41.637.157
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
11 30.646.202 41.637.157
ARA TOPLAM
560.041.102 265.769.987
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
560.041.102 265.769.987
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
9 103.700.685 2.590.400
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
3,9 100.878.928 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
9 2.821.757 2.590.400
Diğer Borçlar
5 591.852 1.183.704
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
5 591.852 1.183.704
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
5 1.866.677 1.621.291
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
5 1.866.677 1.621.291
Uzun Vadeli Karşılıklar
8 198.261 120.595
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
8 198.261 120.595
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
221.386 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
106.578.861 5.515.990
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
666.619.963 271.285.977
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
8.560.886.055 8.372.611.115
Ödenmiş Sermaye
13 4.693.620.000 4.693.620.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
13 1.335.832.350 1.335.832.350
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
13 512.678 569.473
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
512.678 569.473
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
556.850 556.850
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-44.172 12.623
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
176.743.132 133.214.235
Yabancı Para Çevrim Farkları
176.743.132 133.214.235
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
2.195.715.391 890.359.872
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-1.227.076 -1.227.076
Net Dönem Karı veya Zararı
159.689.580 1.320.242.261
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
8.560.886.055 8.372.611.115
TOPLAM KAYNAKLAR
9.227.506.018 8.643.897.092
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
14 256.842.025 82.516.723 64.788.393 48.602.435
Satışların Maliyeti
14 -129.845.269 -38.272.118 -34.572.930 -23.244.465
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
126.996.756 44.244.605 30.215.463 25.357.970
BRÜT KAR (ZARAR)
126.996.756 44.244.605 30.215.463 25.357.970
Genel Yönetim Giderleri
15 -24.860.916 -14.668.212 -11.898.744 -7.110.128
Pazarlama Giderleri
15 -1.028.139 -1.976.314 -1.017.031 -175.943
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
16 3.149.396 8.080.457 1.535.592 6.965.242
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
16 -3.698.238 -776.006 -1.711.229 351.492
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
100.558.859 34.904.530 17.124.051 25.388.633
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
0 1.583.385 0 1.978.123
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
100.558.859 36.487.915 17.124.051 27.366.756
Finansman Gelirleri
17 60.016.510 41.087.915 22.532.326 40.305.074
Finansman Giderleri
17 -603.644 -4.071.499 -396.893 -500.191
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
159.971.725 73.504.331 39.259.484 67.171.639
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-282.145 -910.710 -282.145 -927.442
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-82.070 0 -82.070 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-200.075 -910.710 -200.075 -927.442
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
159.689.580 72.593.621 38.977.339 66.244.197
DÖNEM KARI (ZARARI)
159.689.580 72.593.621 38.977.339 66.244.197
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
159.689.580 72.593.621 38.977.339 66.244.197
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Pay başına kazanç 18 0,03400000 0,01870000 0,00830000 0,01570000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-56.795 4.940 -56.795 -10.943
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-56.795 4.940 -56.795 -10.943
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
43.528.897 25.480.111 18.152.996 11.386.221
Yabancı Para Çevrim Farkları
43.528.897 25.480.111 18.152.996 11.386.221
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
43.472.102 25.485.051 18.096.201 11.375.278
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
203.161.682 98.078.672 57.073.540 77.619.475
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
203.161.682 98.078.672 57.073.540 77.619.475
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1052485
BIST