***ZRGYO*** ZİRAAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor









***ZRGYO*** ZİRAAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler3.520.215.000 658.135.984 3.012 -154.845 5.566.910 505.427.487 378.990.742 5.068.184.290 5.068.184.290Transferler884.418.229 -505.427.487 -378.990.742 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)4.940 154.845 71.547.362 71.707.147 71.707.147Dönem Karı (Zararı)71.547.362 71.547.362 71.547.362Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)4.940 154.845 159.785 159.785Sermaye Arttırımı1.173.405.000 1.173.405.000 1.173.405.000Sermaye AzaltımıKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer Katkıları677.696.366 677.696.366 677.696.366Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDönem Sonu Bakiyeler4.693.620.000 1.335.832.350 0 7.952 0 889.985.139 0 71.547.362 6.990.992.803 6.990.992.803Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler4.693.620.000 1.335.832.350 556.850 12.623 0 889.985.139 0 1.315.792.684 8.235.799.646 8.235.799.646Transferler1.300.905.942 14.886.742 -1.315.792.684 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-56.795 159.012.751 158.955.956 158.955.956Dönem Karı (Zararı)159.012.751 159.012.751 159.012.751Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-56.795 -56.795 -56.795Kar Payları-14.886.742 -14.886.742 -14.886.742Dönem Sonu Bakiyeler4.693.620.000 1.335.832.350 556.850 -44.172 0 2.190.891.081 0 159.012.751 8.379.868.860 8.379.868.860Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI338.643.486 39.426.410Dönem Karı (Zararı)159.012.751 71.547.362Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-56.094.666 -42.171.954Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler597.777 424.866Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler-455.000 0Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler-455.000 0Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler49.911 -5.722.290Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler49.911 23.516Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler0 -5.745.806Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler16 -24.548.094 -36.201.855Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler16 -24.831.239 -40.175.151Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler16 283.145 3.973.296Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler-31.739.260 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler0 -1.583.385İş Ortaklıklarının Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler0 -1.583.385Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler0 910.710İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler207.555.024 -21.982.233Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-882.201 -460.447İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-488.470 -14.160İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-393.731 -446.287Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-1.894.297 -766.363İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-321.305 -810.536İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-1.572.992 44.173Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler22.639.301 30.537.820Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)29.540.120 -23.004.020Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler158.300.080 48.991.503İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)46.214 -4.974İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)158.253.866 48.996.477Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-335.794 332.036İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)453.342 332.036İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-789.136 0Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)114.147.230 -11.148.700İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-113.959.415 -66.464.062Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-101.748.453 -55.307.411Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)-12.210.962 -11.156.651Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları310.473.109 7.393.175Alınan Faiz28.170.377 32.033.235YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-1.038.497.375 -396.360.439İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları0 -2.750.000Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-85.082 -63.732Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri86.741.893 0Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-1.125.154.186 -393.546.707FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI116.443.384 1.629.361.024Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 1.851.101.366Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri9 132.003.817 205.940.147Kredilerden Nakit Girişleri132.000.000 201.250.000Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri3.817 4.690.147Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları9 0 -405.996.135Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları0 -401.250.000Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları0 -4.746.135Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları9 -673.691 -677.700Ödenen Temettüler-14.886.742 0Ödenen Faiz0 -21.006.654YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-583.410.505 1.272.426.995NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-583.410.505 1.272.426.995DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 597.182.638 28.174.877DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 13.772.133 1.300.601.872Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 13.772.133 600.521.776Ticari Alacaklar5 970.143 576.412İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar5 970.143 576.412Diğer Alacaklar5 1.895.084 787İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar3,5 321.305 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar5 1.573.779 787Stoklar10 23.550.000 45.734.301Peşin Ödenmiş Giderler11 5.671.978 4.857.947İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler3 1.500.000 0İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler11 4.171.978 4.857.947Diğer Dönen Varlıklar11 25.063.445 25.107.418İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar11 25.063.445 25.107.418ARA TOPLAM70.922.783 676.798.641TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR70.922.783 676.798.641DURAN VARLIKLARİştirakler, İş Ortaklıkları ve Bağlı Ortaklıklardaki Yatırımlar12 142.422.534 142.422.534Ticari Alacaklar5 1.136.697 648.227İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar3,5 1.136.697 648.227Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar12 119.621.524 119.621.524Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller6 7.943.499.784 6.873.348.231Maddi Duran Varlıklar7 6.775.623 6.749.948Kullanım Hakkı Varlıkları7 3.929.870 3.678.780Maddi Olmayan Duran Varlıklar135.406 141.762Peşin Ödenmiş Giderler11 369.095.086 399.449.237İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler11 369.095.086 399.449.237Diğer Duran Varlıklar11 381.358.319 279.388.582İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar11 381.358.319 279.388.582TOPLAM DURAN VARLIKLAR8.967.974.843 7.825.448.825TOPLAM VARLIKLAR9.038.897.626 8.502.247.466KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar9 40.970 37.153İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar3,9 40.970 37.153Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları9 32.390.554 930.970İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları3,9 31.298.383 0İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları9 1.092.171 930.970Ticari Borçlar5 368.870.158 210.570.078İlişkili Taraflara Ticari Borçlar3,5 118.814 72.600İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar5 368.751.344 210.497.478Diğer Borçlar5 1.475.663 1.219.605İlişkili Taraflara Diğer Borçlar3,5 489.243 35.901İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar5 986.420 1.183.704Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)5 121.298.539 7.396.695İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)3,5 0 3.986.320İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)5 121.298.539 3.410.375Kısa Vadeli Karşılıklar8 78.181 49.141Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar8 78.181 49.141Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler11 28.550.224 40.761.186İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler11 28.550.224 40.761.186ARA TOPLAM552.704.289 260.964.828TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER552.704.289 260.964.828UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar9 103.700.685 2.590.400İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar3,9 100.878.928 0İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar9 2.821.757 2.590.400Diğer Borçlar5 591.852 1.183.704İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar5 591.852 1.183.704Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)5 1.866.677 1.621.291İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)5 1.866.677 1.621.291Uzun Vadeli Karşılıklar8 165.263 87.597Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar8 165.263 87.597TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER106.324.477 5.482.992TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER659.028.766 266.447.820ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar8.379.868.860 8.235.799.646Ödenmiş Sermaye13 4.693.620.000 4.693.620.000Paylara İlişkin Primler (İskontolar)13 1.335.832.350 1.335.832.350Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)13 512.678 569.473Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)512.678 569.473Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)556.850 556.850Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-44.172 12.623Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler2.190.891.081 889.985.139Net Dönem Karı veya Zararı159.012.751 1.315.792.684TOPLAM ÖZKAYNAKLAR8.379.868.860 8.235.799.646TOPLAM KAYNAKLAR9.038.897.626 8.502.247.466Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat14 234.542.394 74.702.070 48.551.119 44.277.939Satışların Maliyeti14 -114.483.683 -33.787.649 -22.147.439 -20.679.158TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)120.058.711 40.914.421 26.403.680 23.598.781BRÜT KAR (ZARAR)120.058.711 40.914.421 26.403.680 23.598.781Genel Yönetim Giderleri15 -20.729.496 -12.115.173 -9.310.118 -5.753.951Pazarlama Giderleri15 -87.855 -1.976.314 -79.750 -175.943Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler16 3.147.323 7.180.199 1.534.550 6.947.137Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler16 -2.645.708 0 -676.677 861.975ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)99.742.975 34.003.133 17.871.685 25.477.999Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar0 1.583.385 0 1.978.123FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)99.742.975 35.586.518 17.871.685 27.456.122Finansman Gelirleri17 59.849.416 40.941.953 22.433.797 40.224.260Finansman Giderleri17 -579.640 -4.070.399 -376.643 -500.176SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)159.012.751 72.458.072 39.928.839 67.180.206Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri0 -910.710 0 -1.047.333Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri0 -910.710 0 -1.047.333SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)159.012.751 71.547.362 39.928.839 66.132.873DÖNEM KARI (ZARARI)159.012.751 71.547.362 39.928.839 66.132.873Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları159.012.751 71.547.362 39.928.839 66.132.873Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay başına kazanç 18 0,03390000 0,01850000 0,00850000 0,01560000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-56.795 4.940 -56.795 -10.943Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-56.795 4.940 -56.795 -10.943Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 154.845 0 0Yabancı Para Çevrim Farkları0 154.845 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-56.795 159.785 -56.795 -10.943TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)158.955.956 71.707.147 39.872.044 66.121.930Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları158.955.956 71.707.147 39.872.044 66.121.930http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1052497BIST