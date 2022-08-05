***ZRGYO*** ZİRAAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor
05.08.2022 18:14
***ZRGYO*** ZİRAAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
3.520.215.000 658.135.984 3.012 -154.845 5.566.910 505.427.487 378.990.742 5.068.184.290 5.068.184.290
Transferler
884.418.229 -505.427.487 -378.990.742 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
4.940 154.845 71.547.362 71.707.147 71.707.147
Dönem Karı (Zararı)
71.547.362 71.547.362 71.547.362
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
4.940 154.845 159.785 159.785
Sermaye Arttırımı
1.173.405.000 1.173.405.000 1.173.405.000
Sermaye Azaltımı
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
677.696.366 677.696.366 677.696.366
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Dönem Sonu Bakiyeler
4.693.620.000 1.335.832.350 0 7.952 0 889.985.139 0 71.547.362 6.990.992.803 6.990.992.803
Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
4.693.620.000 1.335.832.350 556.850 12.623 0 889.985.139 0 1.315.792.684 8.235.799.646 8.235.799.646
Transferler
1.300.905.942 14.886.742 -1.315.792.684 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-56.795 159.012.751 158.955.956 158.955.956
Dönem Karı (Zararı)
159.012.751 159.012.751 159.012.751
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-56.795 -56.795 -56.795
Kar Payları
-14.886.742 -14.886.742 -14.886.742
Dönem Sonu Bakiyeler
4.693.620.000 1.335.832.350 556.850 -44.172 0 2.190.891.081 0 159.012.751 8.379.868.860 8.379.868.860
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
338.643.486 39.426.410
Dönem Karı (Zararı)
159.012.751 71.547.362
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-56.094.666 -42.171.954
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
597.777 424.866
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-455.000 0
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-455.000 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
49.911 -5.722.290
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
49.911 23.516
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0 -5.745.806
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
16 -24.548.094 -36.201.855
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
16 -24.831.239 -40.175.151
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
16 283.145 3.973.296
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-31.739.260 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
0 -1.583.385
İş Ortaklıklarının Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
0 -1.583.385
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
0 910.710
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
207.555.024 -21.982.233
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-882.201 -460.447
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-488.470 -14.160
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-393.731 -446.287
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.894.297 -766.363
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-321.305 -810.536
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-1.572.992 44.173
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
22.639.301 30.537.820
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
29.540.120 -23.004.020
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
158.300.080 48.991.503
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
46.214 -4.974
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
158.253.866 48.996.477
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-335.794 332.036
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
453.342 332.036
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-789.136 0
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
114.147.230 -11.148.700
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-113.959.415 -66.464.062
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-101.748.453 -55.307.411
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-12.210.962 -11.156.651
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
310.473.109 7.393.175
Alınan Faiz
28.170.377 32.033.235
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-1.038.497.375 -396.360.439
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
0 -2.750.000
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-85.082 -63.732
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
86.741.893 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.125.154.186 -393.546.707
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
116.443.384 1.629.361.024
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 1.851.101.366
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
9 132.003.817 205.940.147
Kredilerden Nakit Girişleri
132.000.000 201.250.000
Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri
3.817 4.690.147
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
9 0 -405.996.135
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0 -401.250.000
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
0 -4.746.135
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
9 -673.691 -677.700
Ödenen Temettüler
-14.886.742 0
Ödenen Faiz
0 -21.006.654
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-583.410.505 1.272.426.995
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-583.410.505 1.272.426.995
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 597.182.638 28.174.877
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 13.772.133 1.300.601.872
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 13.772.133 600.521.776
Ticari Alacaklar
5 970.143 576.412
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 970.143 576.412
Diğer Alacaklar
5 1.895.084 787
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
3,5 321.305 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
5 1.573.779 787
Stoklar
10 23.550.000 45.734.301
Peşin Ödenmiş Giderler
11 5.671.978 4.857.947
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
3 1.500.000 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
11 4.171.978 4.857.947
Diğer Dönen Varlıklar
11 25.063.445 25.107.418
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
11 25.063.445 25.107.418
ARA TOPLAM
70.922.783 676.798.641
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
70.922.783 676.798.641
DURAN VARLIKLAR
İştirakler, İş Ortaklıkları ve Bağlı Ortaklıklardaki Yatırımlar
12 142.422.534 142.422.534
Ticari Alacaklar
5 1.136.697 648.227
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
3,5 1.136.697 648.227
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
12 119.621.524 119.621.524
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
6 7.943.499.784 6.873.348.231
Maddi Duran Varlıklar
7 6.775.623 6.749.948
Kullanım Hakkı Varlıkları
7 3.929.870 3.678.780
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
135.406 141.762
Peşin Ödenmiş Giderler
11 369.095.086 399.449.237
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
11 369.095.086 399.449.237
Diğer Duran Varlıklar
11 381.358.319 279.388.582
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
11 381.358.319 279.388.582
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
8.967.974.843 7.825.448.825
TOPLAM VARLIKLAR
9.038.897.626 8.502.247.466
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
9 40.970 37.153
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
3,9 40.970 37.153
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
9 32.390.554 930.970
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
3,9 31.298.383 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
9 1.092.171 930.970
Ticari Borçlar
5 368.870.158 210.570.078
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
3,5 118.814 72.600
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 368.751.344 210.497.478
Diğer Borçlar
5 1.475.663 1.219.605
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
3,5 489.243 35.901
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
5 986.420 1.183.704
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
5 121.298.539 7.396.695
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
3,5 0 3.986.320
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
5 121.298.539 3.410.375
Kısa Vadeli Karşılıklar
8 78.181 49.141
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
8 78.181 49.141
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
11 28.550.224 40.761.186
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
11 28.550.224 40.761.186
ARA TOPLAM
552.704.289 260.964.828
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
552.704.289 260.964.828
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
9 103.700.685 2.590.400
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
3,9 100.878.928 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
9 2.821.757 2.590.400
Diğer Borçlar
5 591.852 1.183.704
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
5 591.852 1.183.704
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
5 1.866.677 1.621.291
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
5 1.866.677 1.621.291
Uzun Vadeli Karşılıklar
8 165.263 87.597
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
8 165.263 87.597
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
106.324.477 5.482.992
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
659.028.766 266.447.820
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
8.379.868.860 8.235.799.646
Ödenmiş Sermaye
13 4.693.620.000 4.693.620.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
13 1.335.832.350 1.335.832.350
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
13 512.678 569.473
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
512.678 569.473
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
556.850 556.850
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-44.172 12.623
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
2.190.891.081 889.985.139
Net Dönem Karı veya Zararı
159.012.751 1.315.792.684
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
8.379.868.860 8.235.799.646
TOPLAM KAYNAKLAR
9.038.897.626 8.502.247.466
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
14 234.542.394 74.702.070 48.551.119 44.277.939
Satışların Maliyeti
14 -114.483.683 -33.787.649 -22.147.439 -20.679.158
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
120.058.711 40.914.421 26.403.680 23.598.781
BRÜT KAR (ZARAR)
120.058.711 40.914.421 26.403.680 23.598.781
Genel Yönetim Giderleri
15 -20.729.496 -12.115.173 -9.310.118 -5.753.951
Pazarlama Giderleri
15 -87.855 -1.976.314 -79.750 -175.943
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
16 3.147.323 7.180.199 1.534.550 6.947.137
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
16 -2.645.708 0 -676.677 861.975
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
99.742.975 34.003.133 17.871.685 25.477.999
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
0 1.583.385 0 1.978.123
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
99.742.975 35.586.518 17.871.685 27.456.122
Finansman Gelirleri
17 59.849.416 40.941.953 22.433.797 40.224.260
Finansman Giderleri
17 -579.640 -4.070.399 -376.643 -500.176
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
159.012.751 72.458.072 39.928.839 67.180.206
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
0 -910.710 0 -1.047.333
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
0 -910.710 0 -1.047.333
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
159.012.751 71.547.362 39.928.839 66.132.873
DÖNEM KARI (ZARARI)
159.012.751 71.547.362 39.928.839 66.132.873
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
159.012.751 71.547.362 39.928.839 66.132.873
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Pay başına kazanç 18 0,03390000 0,01850000 0,00850000 0,01560000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-56.795 4.940 -56.795 -10.943
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-56.795 4.940 -56.795 -10.943
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 154.845 0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 154.845 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-56.795 159.785 -56.795 -10.943
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
158.955.956 71.707.147 39.872.044 66.121.930
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
158.955.956 71.707.147 39.872.044 66.121.930
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1052497
BIST