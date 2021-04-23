***ZRGYO*** ZİRAAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan)
23.04.2021 17:40
***ZRGYO*** ZİRAAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan) )
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İzahname
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Açıklamalar
İzahname dördüncü kısım ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/930686
BIST
18:051.345
En Yüksek
|Değişim
|: 1,10%
|| 14,67
|Açılış
|: 1.320
|
|Önceki Kapanış
|: 1.330
|
1.346
En Düşük
1.309
18:058,3792
En Yüksek
|Değişim
|: 0,89%
|| 0,0736
|Açılış
|: 8,2700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1650
|
8,4002
En Düşük
8,3007
18:0510,1030
En Yüksek
|Değişim
|: 1,19%
|| 0,1188
|Açılış
|: 9,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8000
|
10,1451
En Düşük
9,9642
18:05477,87
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 1,35
|Açılış
|: 477,87
|
|Önceki Kapanış
|: 476,52
|
483,37
En Düşük
476,12
BIST En Aktif Hisseler18:05
|TAVHL
|18,02
|128.510.844
|% 0,00
|
|SKTAS
|4,05
|1.434.210
|% 0,00
|
|TCELL
|15,00
|272.457.444
|% 0,00
|
|TSKB
|1,21
|148.199.467
|% 0,00
|
|VESTL
|30,26
|188.081.685
|% 0,00
|
|TAVHL
|18,02
|128.510.844
|% 0,00
|
|TCELL
|15,00
|272.457.444
|% 0,00
|
|TSKB
|1,21
|148.199.467
|% 0,00
|
|VESTL
|30,26
|188.081.685
|% 0,00
|
|SEYKM
|18,96
|29.200.434
|% 0,00
|
|GARAN
|7,07
|1.598.830.754
|% 0,00
|
|EREGL
|17,99
|984.265.942
|% 0,00
|
|KOZAL
|107,80
|833.981.780
|% 0,00
|
|THYAO
|11,27
|617.850.885
|% 0,00
|
|GWIND
|5,56
|610.329.004
|% 0,00
|
|GARAN
|7,07
|1.598.830.754
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,08
|374.605.006
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,80
|309.614.700
|% 0,00
|
|TSKB
|1,21
|148.199.467
|% 0,00
|
|GWIND
|5,56
|610.329.004
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3690
|8,3792
|% 0,89
|
|Euro
|10,0860
|10,1030
|% 1,19
|
|Sterlin
|11,5752
|11,6333
|% 0,99
|
|Frank
|9,1115
|9,1663
|% 1,00
|
|Riyal
|2,2259
|2,2371
|% 0,80
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.774
|1.774
|-9,43
|
|Altın Gr.
|478
|478
|1,35
|
|Cumhuriyet
|3.144
|3.192
|37,00
|
|Tam
|3.123
|3.204
|31,80
|
|Yarım
|1.509
|1.550
|15,38
|
|Çeyrek
|757
|775
|7,69
|
|Gümüş.Ons
|25,94
|25,96
|-0,20
|
|Gümüş Gr.
|6,98
|6,99
|0,00
|
|B. Petrol
|66,11
|66,11
|0,71
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:42
IDGYO, PRKAB, ODAS değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:42
NUGYO, IDEAS, ISATR değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:27
TMPOL, RODRG, MARTI değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:27
FENER, TUREX, UTPYA değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:23HLGYO
Yüzde 8.00 oranında artışla 3.24 lira fiyatla işlem gören hissede 28, 688, 336 adet işlem