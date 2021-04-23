***ZRGYO*** ZİRAAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan)
23.04.2021 17:48
nın Tarihi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Ek3: Denetim Raporu 31.12.2018 ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/930696
BIST
18:051.345
En Yüksek
|Değişim
|: 1,10%
|| 14,67
|Açılış
|: 1.320
|
|Önceki Kapanış
|: 1.330
|
1.346
En Düşük
1.309
18:058,3742
En Yüksek
|Değişim
|: 0,83%
|| 0,0686
|Açılış
|: 8,2700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1650
|
8,4002
En Düşük
8,3007
18:0510,1029
En Yüksek
|Değişim
|: 1,19%
|| 0,1187
|Açılış
|: 9,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8000
|
10,1451
En Düşük
9,9642
18:05476,96
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,45
|Açılış
|: 476,96
|
|Önceki Kapanış
|: 476,52
|
483,37
En Düşük
476,12
BIST En Aktif Hisseler18:05
|TAVHL
|18,02
|128.510.844
|% 0,00
|
|SKTAS
|4,05
|1.434.210
|% 0,00
|
|TCELL
|15,00
|272.457.444
|% 0,00
|
|TSKB
|1,21
|148.199.467
|% 0,00
|
|VESTL
|30,26
|188.081.685
|% 0,00
|
|TAVHL
|18,02
|128.510.844
|% 0,00
|
|SKTAS
|4,05
|1.434.210
|% 0,00
|
|TCELL
|15,00
|272.457.444
|% 0,00
|
|TSKB
|1,21
|148.199.467
|% 0,00
|
|VESTL
|30,26
|188.081.685
|% 0,00
|
|GARAN
|7,07
|1.598.830.754
|% 0,00
|
|EREGL
|17,99
|984.265.942
|% 0,00
|
|KOZAL
|107,80
|833.981.780
|% 0,00
|
|THYAO
|11,27
|617.850.885
|% 0,00
|
|GWIND
|5,56
|610.329.004
|% 0,00
|
|GARAN
|7,07
|1.598.830.754
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,08
|374.605.006
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,80
|309.614.700
|% 0,00
|
|TSKB
|1,21
|148.199.467
|% 0,00
|
|GWIND
|5,56
|610.329.004
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3597
|8,3742
|% 0,83
|
|Euro
|10,0791
|10,1029
|% 1,19
|
|Sterlin
|11,5366
|11,5945
|% 0,66
|
|Frank
|2,2215
|2,2327
|% 0,60
|
|Riyal
|477,0000
|477,0800
|% 0,12
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.776
|1.777
|-7,26
|
|Altın Gr.
|477
|477
|0,45
|
|Cumhuriyet
|3.144
|3.192
|37,00
|
|Tam
|3.123
|3.204
|31,80
|
|Yarım
|1.509
|1.550
|15,38
|
|Çeyrek
|757
|775
|7,69
|
|Gümüş.Ons
|26,00
|26,02
|-0,14
|
|Gümüş Gr.
|6,98
|6,99
|-0,00
|
|B. Petrol
|66,06
|66,06
|0,66
|