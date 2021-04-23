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***ZRGYO*** ZİRAAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan)

23.04.2021 19:41



***ZRGYO*** ZİRAAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan) )

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İzahname

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SEYKM 18,96 29.200.434 % 0,00  
YGYO 1,07 10.102.638 % 0,00  
NTHOL 5,03 84.740.616 % 0,00  
NUHCM 52,45 15.320.037 % 0,00  
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Dolar 8,3670 8,3714 % 0,79  
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Frank 9,1233 9,1783 % 1,14  
Riyal 2,2261 2,2372 % 0,81  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.777 1.778 -6,34  
Altın Gr. 477 477 0,96  
Cumhuriyet 3.144 3.192 37,00  
Tam 3.123 3.204 31,80  
Yarım 1.509 1.550 15,38  
Çeyrek 757 775 7,69  
Gümüş.Ons 26,04 26,07 -0,09  
Gümüş Gr. 6,99 7,00 0,01  
B. Petrol 65,90 65,90 0,50  
Seans Raporu 18:05
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