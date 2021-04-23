***ZRGYO*** ZİRAAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan)
23.04.2021 19:51
***ZRGYO*** ZİRAAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan) )
İlgili Şirketler [rsa Değerleme Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/930735
BIST
18:051.345
En Yüksek
|Değişim
|: 1,10%
|| 14,67
|Açılış
|: 1.320
|
|Önceki Kapanış
|: 1.330
|
1.346
En Düşük
1.309
18:058,3709
En Yüksek
|Değişim
|: 0,79%
|| 0,0653
|Açılış
|: 8,2700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1650
|
8,4002
En Düşük
8,3007
18:0510,1203
En Yüksek
|Değişim
|: 1,36%
|| 0,1361
|Açılış
|: 9,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8000
|
10,1451
En Düşük
9,9642
18:05478,06
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 1,54
|Açılış
|: 478,06
|
|Önceki Kapanış
|: 476,52
|
483,37
En Düşük
476,12
BIST En Aktif Hisseler18:05
|TAVHL
|18,02
|128.510.844
|% 0,00
|
|SEYKM
|18,96
|29.200.434
|% 0,00
|
|YGYO
|1,07
|10.102.638
|% 0,00
|
|NTHOL
|5,03
|84.740.616
|% 0,00
|
|NUHCM
|52,45
|15.320.037
|% 0,00
|
|TAVHL
|18,02
|128.510.844
|% 0,00
|
|SEYKM
|18,96
|29.200.434
|% 0,00
|
|YGYO
|1,07
|10.102.638
|% 0,00
|
|NTHOL
|5,03
|84.740.616
|% 0,00
|
|NUHCM
|52,45
|15.320.037
|% 0,00
|
|GARAN
|7,07
|1.598.830.754
|% 0,00
|
|EREGL
|17,99
|984.265.942
|% 0,00
|
|KOZAL
|107,80
|833.981.780
|% 0,00
|
|THYAO
|11,27
|617.850.885
|% 0,00
|
|GWIND
|5,56
|610.329.004
|% 0,00
|
|GARAN
|7,07
|1.598.830.754
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,08
|374.605.006
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,80
|309.614.700
|% 0,00
|
|TSKB
|1,21
|148.199.467
|% 0,00
|
|GWIND
|5,56
|610.329.004
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3555
|8,3687
|% 0,76
|
|Euro
|10,0928
|10,1252
|% 1,41
|
|Sterlin
|11,5474
|11,6053
|% 0,75
|
|Frank
|9,1021
|9,1569
|% 0,90
|
|Riyal
|2,2219
|2,2330
|% 0,62
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.778
|1.778
|-5,71
|
|Altın Gr.
|478
|478
|1,56
|
|Cumhuriyet
|3.144
|3.192
|37,00
|
|Tam
|3.123
|3.204
|31,80
|
|Yarım
|1.509
|1.550
|15,38
|
|Çeyrek
|757
|775
|7,69
|
|Gümüş.Ons
|26,03
|26,05
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|7,00
|7,01
|0,02
|
|B. Petrol
|65,74
|65,74
|0,34
|