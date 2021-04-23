***ZRGYO*** ZİRAAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan)
23.04.2021 21:06
***ZRGYO*** ZİRAAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
23.04.2021
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
23.04.2021 tarihli Karaköy Değerleme Raporu bildirim gönderme tipi revizesi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/930761
BIST
18:051.345
En Yüksek
|Değişim
|: 1,10%
|| 14,67
|Açılış
|: 1.320
|
|Önceki Kapanış
|: 1.330
|
1.346
En Düşük
1.309
18:058,3788
En Yüksek
|Değişim
|: 0,88%
|| 0,0732
|Açılış
|: 8,2700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1650
|
8,4057
En Düşük
8,3007
18:0510,1587
En Yüksek
|Değişim
|: 1,75%
|| 0,1745
|Açılış
|: 9,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8000
|
10,1665
En Düşük
9,9642
18:05478,72
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 2,21
|Açılış
|: 478,72
|
|Önceki Kapanış
|: 476,52
|
483,37
En Düşük
476,12
BIST En Aktif Hisseler18:05
|TAVHL
|18,02
|128.510.844
|% 0,00
|
|SEYKM
|18,96
|29.200.434
|% 0,00
|
|YGYO
|1,07
|10.102.638
|% 0,00
|
|NTHOL
|5,03
|84.740.616
|% 0,00
|
|NUHCM
|52,45
|15.320.037
|% 0,00
|
|TAVHL
|18,02
|128.510.844
|% 0,00
|
|SEYKM
|18,96
|29.200.434
|% 0,00
|
|YGYO
|1,07
|10.102.638
|% 0,00
|
|NTHOL
|5,03
|84.740.616
|% 0,00
|
|NUHCM
|52,45
|15.320.037
|% 0,00
|
|GARAN
|7,07
|1.598.830.754
|% 0,00
|
|EREGL
|17,99
|984.265.942
|% 0,00
|
|KOZAL
|107,80
|833.981.780
|% 0,00
|
|THYAO
|11,27
|617.850.885
|% 0,00
|
|GWIND
|5,56
|610.329.004
|% 0,00
|
|GARAN
|7,07
|1.598.830.754
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,08
|374.605.006
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,80
|309.614.700
|% 0,00
|
|TSKB
|1,21
|148.199.467
|% 0,00
|
|GWIND
|5,56
|610.329.004
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3743
|8,3788
|% 0,88
|
|Euro
|10,1371
|10,1587
|% 1,75
|
|Sterlin
|11,6110
|11,6693
|% 1,31
|
|Frank
|2,2295
|2,2407
|% 0,96
|
|Riyal
|478,8240
|478,9130
|% 0,50
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.776
|1.776
|-7,48
|
|Altın Gr.
|478
|478
|1,17
|
|Cumhuriyet
|3.144
|3.192
|37,00
|
|Tam
|3.123
|3.204
|31,80
|
|Yarım
|1.509
|1.550
|15,38
|
|Çeyrek
|757
|775
|7,69
|
|Gümüş.Ons
|25,99
|26,02
|-0,14
|
|Gümüş Gr.
|6,99
|6,99
|0,01
|
|B. Petrol
|66,10
|66,10
|0,70
|