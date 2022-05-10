***ZRGYO*** ZİRAAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Maddi Duran Varlık Satımı
10.05.2022 18:06
***ZRGYO*** ZİRAAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Maddi Duran Varlık Satımı )
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Türkçe
Maddi Duran Varlık Satımı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
23.03.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Satışa Konu Maddi Duran Varlığın Niteliği
Gayrimenkul
Satışa Konu Maddi Duran Varlığın Mevkii, Yüzölçümü
İstanbul İli, Başakşehir İlçesi, Kayaşehir Mahallesi, 458 ada 24 parselde kayıtlı arsa üzerine geliştirilmekte olan Nidapark Kayaşehir Projesi'nde yer alan Kayaşehir Alışveriş Merkezi'ndeki (Başakşehir Kayabaşı 5. Etap AVM) 19.110,99 m² inşaat alanına sahip 76 adet bağımsız bölüm
Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
25/02/2022
Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
Evet
Toplam Satış Bedeli
300.100.000,00 TL (üçyüzmilyonyüz bin Türk Lirası) +KDV
İşlem Bedelinin Ortaklığın Yönetim Kurulu Karar Tarihinden Önceki Altı Aylık Günlük Düzeltilmiş Ağırlıklı Ortalama Fiyatların Aritmetik Ortalaması Baz Alınarak Hesaplanacak Şirket Değerine Olan Oranı (%)
2,97
Satış Bedelinin Ortaklık Ödenmiş Sermayesine Oranı (%)
6,39
Satış Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Mali Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)
3,39
Satış Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Maddi Duran Varlıkların Net Değerine Oranı (%)
3,76
Satılan Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Kayıtlı Değerinin Aktif Toplamına Oranı (%)
2,71
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)
156,26
Satış Koşulları
Vadeli (Timed)
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
10.05.22
Satış Amacı ve Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
Kaynak girişi sağlayacaktır, olumlu etkisi olacaktır.
Elde Edilen Maddi Duran Varlık Satış Karının/Zararının Tutarı
60.629.337,46
Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceği
-
Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceğine İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
-
Karşı Taraf
İsra Group İnşaat A.Ş.
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Hayır (No)
Karşı Taraf İle Olan İlişkinin Niteliği
İlişkili taraf değildir.
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi
10/05/2022
Önemli Niteliklteki İşlem Kapsamında Kullandırılacak Ayrılma Hakkı Fiyatı
-
Maddi Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi
Değerleme Raporu
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlendi (Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
-
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
19.01.2022-21.12-238
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
Yetkin Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
291.797.000,-TL+KDV
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
Değerleme raporuna uygun gerçekleştirilmiştir.
Açıklamalar
Şirketimizce Satış Vaadi Sözleşmesi ile edinilmiş olan Nidapark Kayaşehir Projesi'ndeki 76 adet bağımsız bölüm, Yönetim Kurulu kararı doğrultusunda ihale yoluyla satışa çıkarılmış ve düzenlenen fiziki ihale sonucunda, taşınmazın ekspertiz değeri üzerinde teklif veren İsra Group İnşaat A.Ş.'ye satılması hususu Şirketimizin Yönetim Kurulu tarafından onaylanmıştır. Gayrimenkulün satışına yönelik Satış Vaadi Sözleşmesi 10.05.2022 tarihinde imzalanmıştır. Satış bedeline vade farkı dahil olup, tutarın %40'ı peşin, %60'ı ise 90 gün içerisinde tahsil edilecektir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1028484
BIST