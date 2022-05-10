***ZRGYO*** ZİRAAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Maddi Duran Varlık Satımı









***ZRGYO*** ZİRAAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Maddi Duran Varlık Satımı )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeMaddi Duran Varlık SatımıYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi23.03.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiSatışa Konu Maddi Duran Varlığın NiteliğiGayrimenkulSatışa Konu Maddi Duran Varlığın Mevkii, Yüzölçümüİstanbul İli, Başakşehir İlçesi, Kayaşehir Mahallesi, 458 ada 24 parselde kayıtlı arsa üzerine geliştirilmekte olan Nidapark Kayaşehir Projesi'nde yer alan Kayaşehir Alışveriş Merkezi'ndeki (Başakşehir Kayabaşı 5. Etap AVM) 19.110,99 m² inşaat alanına sahip 76 adet bağımsız bölümSatışa İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi25/02/2022Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?EvetToplam Satış Bedeli300.100.000,00 TL (üçyüzmilyonyüz bin Türk Lirası) +KDVİşlem Bedelinin Ortaklığın Yönetim Kurulu Karar Tarihinden Önceki Altı Aylık Günlük Düzeltilmiş Ağırlıklı Ortalama Fiyatların Aritmetik Ortalaması Baz Alınarak Hesaplanacak Şirket Değerine Olan Oranı (%)2,97Satış Bedelinin Ortaklık Ödenmiş Sermayesine Oranı (%)6,39Satış Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Mali Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)3,39Satış Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Maddi Duran Varlıkların Net Değerine Oranı (%)3,76Satılan Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Kayıtlı Değerinin Aktif Toplamına Oranı (%)2,71İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)156,26Satış KoşullarıVadeli (Timed)İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih10.05.22Satış Amacı ve Ortaklığın Faaliyetlerine EtkisiKaynak girişi sağlayacaktır, olumlu etkisi olacaktır.Elde Edilen Maddi Duran Varlık Satış Karının/Zararının Tutarı60.629.337,46Varsa Satış Karının Ne Şekilde DeğerlendirileceğiVarsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceğine İlişkin Yönetim Kurulu Karar TarihiKarşı Tarafİsra Group İnşaat A.Ş.Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?Hayır (No)Karşı Taraf İle Olan İlişkinin Niteliğiİlişkili taraf değildir.Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi10/05/2022Önemli Niteliklteki İşlem Kapsamında Kullandırılacak Ayrılma Hakkı FiyatıMaddi Duran Varlığın Değerinin Belirlenme YöntemiDeğerleme RaporuDeğerleme Raporu Düzenlendi mi?Düzenlendi (Prepared)Değerleme Raporu Düzenlenmediyse NedeniDeğerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası19.01.2022-21.12-238Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun UnvanıYetkin Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar291.797.000,-TL+KDVİşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse GerekçesiDeğerleme raporuna uygun gerçekleştirilmiştir.AçıklamalarŞirketimizce Satış Vaadi Sözleşmesi ile edinilmiş olan Nidapark Kayaşehir Projesi'ndeki 76 adet bağımsız bölüm, Yönetim Kurulu kararı doğrultusunda ihale yoluyla satışa çıkarılmış ve düzenlenen fiziki ihale sonucunda, taşınmazın ekspertiz değeri üzerinde teklif veren İsra Group İnşaat A.Ş.'ye satılması hususu Şirketimizin Yönetim Kurulu tarafından onaylanmıştır. Gayrimenkulün satışına yönelik Satış Vaadi Sözleşmesi 10.05.2022 tarihinde imzalanmıştır. Satış bedeline vade farkı dahil olup, tutarın %40'ı peşin, %60'ı ise 90 gün içerisinde tahsil edilecektir.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1028484BIST