***ZRGYO*** ZİRAAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ZRGYO*** ZİRAAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi17.05.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu üyesi Sayın Dr.İlker MET 12.05.2021 tarihi itibariyle görevinden istifaen ayrılmıştır. Boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine Sayın Hüseyin ÖZUYSAL'ın Türk Ticaret Kanunu 363.maddesi gereğince yerine geldiği üyenin görev süresini tamamlamak ve ilk genel kurul toplantısında onaya sunulmak üzere seçilmesine 12.05.2021 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında karar verilmiştir.Kamuoyu ve yatırımcıların bilgisine sunarız.Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/936614BIST