***ZRGYO*** ZİRAAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )İletişim BilgileriMerkez Adresi Sahrayi Cedit Mahallesi, Atatürk Caddesi, No:48, Kat:8-9, Kozyatağı İstanbulİnternet Adresi https://www.ziraatgyo.com.tr/Elektronik Posta AdresiE-postayatirimciiliskileri@ziraatgyo.com.trinvestorrelations@ziraatgyo.com.trİletişim Adresi, Telefon ve Faks BilgileriAdres Telefon FaksSahrayi Cedit Mahallesi, Atatürk Caddesi, No:48, Kat:8-9, Kozyatağı İstanbul (216) 369 77 72 / 73 (216) 369 77 74Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket YetkilileriAd-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge NoBülent YENİGÜN Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi 14.11.2016 (216) 369 77 72 / 226 byenigun@ziraatgyo.com.tr Düzey 3, Türev AraçlarÇağlar VARDAR Yatırımcı İlişkileri Asistanı 05.10.2020 (216) 369 77 72 / 228 cvardar@ziraatgyo.com.trFaaliyet Alanı ve Bağımsız Denetim Kuruluşu BilgileriŞirketin Faaliyet Konusu Gayrimenkul Yatırım OrtaklığıŞirketin Süresi SüresizPazar, Endeks ve Sermaye Piyasası Araçları BilgileriSon Durum İtibariyle Ortaklık Sermaye Piyasası Araçlarının Kote Edildiği Diğer Borsalar veya İşlem Gördüğü Teşkilatlanmış PiyasalarKote Edilen/İşlem Gören Sermaye Piyasası Aracının Türü Kotasyon/İşlem Görmeye Başlama Tarihi İlgili Piyasanın/Borsanın Bulunduğu Ülke İlgili Piyasanın/Borsanın İsmi Piyasanın/Borsanın İlgili PazarıHisse Senedi 06.05.2021 Türkiye BIST Yıldız PazarSermaye ve Ortaklık Yapısı BilgileriSermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin BilgiPay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp GörmediğiA Nama 1 TRY 714219129 TRY 15,22 Yönetim kurulu üyelerinin seçiminde aday gösterme imtiyazı İşlem GörmüyorB Hamiline 1 TRY 3979400871 TRY 84,78 İmtiyazsız İşlem GörüyorYönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviHÜSEYİN ÖZUYSAL Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Bankacı 12.05.2021 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Başkan Vekili - Yönetim Kurulu Başkanı İç Operasyonlar Grup Başkanı Evet Bağımsız Üye Değil HayırLEVENT MARMARALI Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Bankacı 01.11.2016 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Başkan Vekili - Yönetim Kurulu Üyesi Ziraat Bankası Kurumsal İletişim Bölüm Başkanı - Konkur İnşaat Yatırım ve Pazarlama A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Evet Bağımsız Üye Değil Hayır Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi - Riskin Erken Saptanması Komitesi ÜyesiPEYAMİ ÖMER ÖZDİLEK Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 04.12.2019 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Başkan Vekili - Yönetim Kurulu Üyesi - Genel Müdür Ziraat İşletme Yönetimi ve Gayrimenkul Geliştirme A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Evet Bağımsız Üye Değil HayırYUNUS SÖNMEZ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 17.04.2018 İcrada Görevli Değil Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi İİT Gençlik Formu Genel Direktör Evet Bağımsız Üye Değerlendirildi Hayır Denetim Komitesi Başkanı - Riskin Erken Saptanması Komitesi BaşkanıMUSTAFA HİLMİ ÇELİK Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İnşaat Mühendisi 19.06.2020 İcrada Görevli Değil Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi General Enerji Üretim A.Ş.- Koordinatör Hayır Bağımsız Üye Değerlendirildi Hayır Denetim Komitesi Üyesi - Kurumsal Yönetim Komitesi BaşkanıYönetimde Söz Sahibi Olan PersonelAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı GörevlerPEYAMİ ÖMER ÖZDİLEK Genel Müdür Bankacı Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Ziraat İşletme Yönetimi ve Gayrimenkul Geliştirme A.Ş. Yönetim Kurulu BaşkanıSERAP YILMAZ İç Denetim ve Risk Yöneticisi Denetçi İç Denetim ve Risk Yöneticisi - Yatırımcı İlişkileri YetkilisiBÜLENT YENİGÜN Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi Bankacı Yatırımcı İlişkileri YöneticisiERDAL GÜNEŞ Satış, Pazarlama ve Finansal Yönetim Yöneticisi Bankacı Satış, Pazarlama ve Finansal Yönetim YöneticisiAYŞE HÜLYA ÖZTÜRK Yönetici Bankacı YöneticiELİF ERSİN KUGU Proje Uygulama ve Yatırım Yöneticisi Mimar Proje Uygulama ve Yatırım YöneticisiBağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin BilgilerBağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal YatırımlarTicaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin NiteliğiZiraat İşletme Yönetimi ve Gayrimenkul Geliştirme A.Ş. Gayrimenkul Proje Geliştirme, Yatırım, İşletme ve Kiralama 5000000 5000000 TRY 100 Bağlı OrtaklıkZiraat GYO Sarajevo d.o.o Gayrimenkul Proje Geliştirme, Yatırım ve Kiralama 34931112 34931112 BAM 100 Bağlı OrtaklıkKonkur İnşaat Yatırım ve Pazarlama A.Ş. Gayrimenkul Geliştirme, Yatırım ve İnşaat 32000000 16000000 TRY 50 Müşterek Yönetime Tabii Ortaklıkhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/936615BIST