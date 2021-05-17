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***ZRGYO*** ZİRAAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

17.05.2021 18:23



***ZRGYO*** ZİRAAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

İletişim Bilgileri
Merkez Adresi Sahrayi Cedit Mahallesi, Atatürk Caddesi, No:48, Kat:8-9, Kozyatağı İstanbul
İnternet Adresi https://www.ziraatgyo.com.tr/

Elektronik Posta Adresi
E-posta
yatirimciiliskileri@ziraatgyo.com.tr
investorrelations@ziraatgyo.com.tr

İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
Adres Telefon Faks
Sahrayi Cedit Mahallesi, Atatürk Caddesi, No:48, Kat:8-9, Kozyatağı İstanbul (216) 369 77 72 / 73 (216) 369 77 74

Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
Bülent YENİGÜN Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi 14.11.2016 (216) 369 77 72 / 226 byenigun@ziraatgyo.com.tr Düzey 3, Türev Araçlar
Çağlar VARDAR Yatırımcı İlişkileri Asistanı 05.10.2020 (216) 369 77 72 / 228 cvardar@ziraatgyo.com.tr

Faaliyet Alanı ve Bağımsız Denetim Kuruluşu Bilgileri
Şirketin Faaliyet Konusu Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı

Şirketin Süresi Süresiz

Pazar, Endeks ve Sermaye Piyasası Araçları Bilgileri
Son Durum İtibariyle Ortaklık Sermaye Piyasası Araçlarının Kote Edildiği Diğer Borsalar veya İşlem Gördüğü Teşkilatlanmış Piyasalar
Kote Edilen/İşlem Gören Sermaye Piyasası Aracının Türü Kotasyon/İşlem Görmeye Başlama Tarihi İlgili Piyasanın/Borsanın Bulunduğu Ülke İlgili Piyasanın/Borsanın İsmi Piyasanın/Borsanın İlgili Pazarı
Hisse Senedi 06.05.2021 Türkiye BIST Yıldız Pazar

Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi
Pay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp Görmediği
A Nama 1 TRY 714219129 TRY 15,22 Yönetim kurulu üyelerinin seçiminde aday gösterme imtiyazı İşlem Görmüyor
B Hamiline 1 TRY 3979400871 TRY 84,78 İmtiyazsız İşlem Görüyor

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
HÜSEYİN ÖZUYSAL Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Bankacı 12.05.2021 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Başkan Vekili - Yönetim Kurulu Başkanı İç Operasyonlar Grup Başkanı Evet Bağımsız Üye Değil Hayır
LEVENT MARMARALI Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Bankacı 01.11.2016 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Başkan Vekili - Yönetim Kurulu Üyesi Ziraat Bankası Kurumsal İletişim Bölüm Başkanı - Konkur İnşaat Yatırım ve Pazarlama A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Evet Bağımsız Üye Değil Hayır Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi - Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi
PEYAMİ ÖMER ÖZDİLEK Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 04.12.2019 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Başkan Vekili - Yönetim Kurulu Üyesi - Genel Müdür Ziraat İşletme Yönetimi ve Gayrimenkul Geliştirme A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Evet Bağımsız Üye Değil Hayır
YUNUS SÖNMEZ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 17.04.2018 İcrada Görevli Değil Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi İİT Gençlik Formu Genel Direktör Evet Bağımsız Üye Değerlendirildi Hayır Denetim Komitesi Başkanı - Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı
MUSTAFA HİLMİ ÇELİK Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İnşaat Mühendisi 19.06.2020 İcrada Görevli Değil Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi General Enerji Üretim A.Ş.- Koordinatör Hayır Bağımsız Üye Değerlendirildi Hayır Denetim Komitesi Üyesi - Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı

Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
PEYAMİ ÖMER ÖZDİLEK Genel Müdür Bankacı Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Ziraat İşletme Yönetimi ve Gayrimenkul Geliştirme A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı
SERAP YILMAZ İç Denetim ve Risk Yöneticisi Denetçi İç Denetim ve Risk Yöneticisi - Yatırımcı İlişkileri Yetkilisi
BÜLENT YENİGÜN Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi Bankacı Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi
ERDAL GÜNEŞ Satış, Pazarlama ve Finansal Yönetim Yöneticisi Bankacı Satış, Pazarlama ve Finansal Yönetim Yöneticisi
AYŞE HÜLYA ÖZTÜRK Yönetici Bankacı Yönetici
ELİF ERSİN KUGU Proje Uygulama ve Yatırım Yöneticisi Mimar Proje Uygulama ve Yatırım Yöneticisi

Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
Ziraat İşletme Yönetimi ve Gayrimenkul Geliştirme A.Ş. Gayrimenkul Proje Geliştirme, Yatırım, İşletme ve Kiralama 5000000 5000000 TRY 100 Bağlı Ortaklık
Ziraat GYO Sarajevo d.o.o Gayrimenkul Proje Geliştirme, Yatırım ve Kiralama 34931112 34931112 BAM 100 Bağlı Ortaklık
Konkur İnşaat Yatırım ve Pazarlama A.Ş. Gayrimenkul Geliştirme, Yatırım ve İnşaat 32000000 16000000 TRY 50 Müşterek Yönetime Tabii Ortaklık




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/936615


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Yarım 1.590 1.631 14,64  
Çeyrek 797 815 7,32  
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