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***ZRGYO*** ZİRAAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

29.09.2021 16:00



***ZRGYO*** ZİRAAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
HÜSEYİN ÖZUYSAL Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Bankacı 12.05.2021 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Başkan Vekili - Yönetim Kurulu Başkanı Ziraat Bankası İç Operasyonlar Grup Başkanı Evet Bağımsız Üye Değil Hayır
LEVENT MARMARALI Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Bankacı 01.11.2016 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Başkan Vekili - Yönetim Kurulu Üyesi Ziraat Bankası Kurumsal İletişim Bölüm Başkanı - Konkur İnşaat Yatırım ve Pazarlama A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Evet Bağımsız Üye Değil Hayır Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi - Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi
PEYAMİ ÖMER ÖZDİLEK Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 04.12.2019 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Başkan Vekili - Yönetim Kurulu Üyesi - Genel Müdür Ziraat İşletme Yönetimi ve Gayrimenkul Geliştirme A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı - Safir Çarşı Yönetim Hizmetleri A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Evet Bağımsız Üye Değil Hayır
YUNUS SÖNMEZ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 17.04.2018 İcrada Görevli Değil Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi İİT Gençlik Formu Genel Direktör Evet Bağımsız Üye Değerlendirildi Hayır Denetim Komitesi Başkanı - Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı
MUSTAFA HİLMİ ÇELİK Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İnşaat Mühendisi 19.06.2020 İcrada Görevli Değil Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi General Enerji Üretim A.Ş.- Koordinatör Hayır Bağımsız Üye Değerlendirildi Hayır Denetim Komitesi Üyesi - Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/965718


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Tam 3.267 3.349 10,14  
Yarım 1.579 1.620 4,91  
Çeyrek 792 810 2,45  
Gümüş.Ons 21,61 21,64 -0,83  
Gümüş Gr. 6,18 6,19 -0,22  
B. Petrol 77,77 77,77 -0,58  
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