***ZRGYO*** ZİRAAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***ZRGYO*** ZİRAAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )İletişim BilgileriYatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket YetkilileriAd-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge NoPelin KILIÇ Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi 07.06.2021 (216) 369 77 72 / 242 pkilic@ziraatgyo.com.tr Düzey 3, Türev Araçlar, Kurumsal Yönetim Derecelendirme 203339,301240,700712Çağlar VARDAR Yatırımcı İlişkileri Asistanı 05.10.2020 (216) 369 77 72 / 228 cvardar@ziraatgyo.com.trYönetime İlişkin BilgilerYönetimde Söz Sahibi Olan PersonelAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı GörevlerPEYAMİ ÖMER ÖZDİLEK Genel Müdür Bankacı Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Ziraat İşletme Yönetimi ve Gayrimenkul Geliştirme A.Ş. Yönetim Kurulu BaşkanıATAKAN BEKTAŞ Genel Müdür YardımcısıVEDAT ÇELİKBİLEK Genel Müdür Yardımcısı İnşaat Mühendisi Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekilihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/966788BIST