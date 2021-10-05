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***ZRGYO*** ZİRAAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

05.10.2021 10:46



***ZRGYO*** ZİRAAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
Pelin KILIÇ Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi 07.06.2021 (216) 369 77 72 / 242 pkilic@ziraatgyo.com.tr Düzey 3, Türev Araçlar, Kurumsal Yönetim Derecelendirme 203339,301240,700712
Çağlar VARDAR Yatırımcı İlişkileri Asistanı 05.10.2020 (216) 369 77 72 / 228 cvardar@ziraatgyo.com.tr

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
PEYAMİ ÖMER ÖZDİLEK Genel Müdür Bankacı Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Ziraat İşletme Yönetimi ve Gayrimenkul Geliştirme A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı
ATAKAN BEKTAŞ Genel Müdür Yardımcısı
VEDAT ÇELİKBİLEK Genel Müdür Yardımcısı İnşaat Mühendisi Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/966788


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Cumhuriyet 3.305 3.355 -9,00  
Tam 3.292 3.374 -4,20  
Yarım 1.591 1.632 -2,03  
Çeyrek 798 816 -1,02  
Gümüş.Ons 22,56 22,60 -0,10  
Gümüş Gr. 6,43 6,44 -0,03  
B. Petrol 81,68 81,68 0,40  
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