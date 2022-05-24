***ZRGYO*** ZİRAAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***ZRGYO*** ZİRAAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetimde Söz Sahibi Olan PersonelAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı GörevlerPEYAMİ ÖMER ÖZDİLEK Genel Müdür Bankacı Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Ziraat İşletme Yönetimi ve Gayrimenkul Geliştirme A.Ş. Yönetim Kurulu BaşkanıATAKAN BEKTAŞ Genel Müdür Yardımcısı Bankacı TOO Ziraat GYO Kazakhstan Denetleme Kurulu BaşkanıVEDAT ÇELİKBİLEK Genel Müdür Yardımcısı İnşaat Mühendisi TOO Ziraat GYO Kazakhstan Denetleme Kurulu Üyesihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1032140BIST