***ZRGYO*** ZİRAAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
23.08.2022 18:01
***ZRGYO*** ZİRAAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
PEYAMİ ÖMER ÖZDİLEK Genel Müdür Bankacı Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Ziraat İşletme Yönetimi ve Gayrimenkul Geliştirme A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı
VEDAT ÇELİKBİLEK Genel Müdür Yardımcısı İnşaat Mühendisi TOO Ziraat GYO Kazakhstan Denetleme Kurulu Üyesi
MURAT KARABAĞ Genel Müdür Yardımcısı Vekili Bankacı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1057831
BIST
17:593.060
En Yüksek
|Değişim
|: -1,96%
|| -61,22
|Açılış
|: 3.133
|
|Önceki Kapanış
|: 3.122
|
3.149
En Düşük
3.057
17:5918,1621
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0525
|Açılış
|: 18,2150
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2000
|
18,1677
En Düşük
18,0790
17:5918,1022
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0345
|Açılış
|: 18,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2000
|
18,1566
En Düşük
17,9977
17:591.021,46
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 3,47
|Açılış
|: 1.021,31
|
|Önceki Kapanış
|: 1.018,00
|
1.024,89
En Düşük
1.015,25
BIST En Aktif Hisseler17:59
|HKTM
|17,71
|3.518.233
|% 10,00
|
|BFREN
|1.437,40
|9.912.310
|% 9,99
|
|BEYAZ
|14,76
|116.454.067
|% 9,99
|
|UTPYA
|15,87
|2.524.514
|% 9,98
|
|BJKAS
|7,50
|383.006.166
|% 9,97
|
|CMENT
|54,00
|1.712.016
|% -10,00
|
|COSMO
|32,52
|4.348.114
|% -9,97
|
|KGYO
|15,65
|22.098.603
|% -9,95
|
|EKIZ
|9,50
|1.235.087
|% -9,95
|
|CMBTN
|308,20
|60.925.111
|% -9,17
|
|THYAO
|68,65
|11.072.368.727
|% 1,25
|
|ISCTR
|7,53
|5.286.148.565
|% -8,17
|
|YKBNK
|6,04
|4.243.751.203
|% -3,82
|
|GARAN
|23,42
|3.753.746.813
|% 1,47
|
|AKBNK
|11,07
|3.749.208.671
|% -3,57
|
|YKBNK
|6,04
|4.243.751.203
|% -3,82
|
|ISCTR
|7,53
|5.286.148.565
|% -8,17
|
|EKGYO
|3,80
|2.464.534.438
|% -4,28
|
|ALBRK
|2,35
|1.018.231.843
|% 2,62
|
|AKBNK
|11,07
|3.749.208.671
|% -3,57
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,1515
|18,1627
|% 0,29
|
|Euro
|18,0812
|18,1035
|% 0,20
|
|Sterlin
|21,3355
|21,4424
|% -0,14
|
|Frank
|18,7066
|18,8193
|% -0,01
|
|Riyal
|4,8169
|4,8411
|% 0,18
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.750
|1.750
|1,73
|
|Altın Gr.
|1.021
|1.021
|2,85
|
|Cumhuriyet
|6.797
|6.899
|-19,00
|
|Tam
|6.844
|6.909
|-7,00
|
|Yarım
|3.335
|3.378
|-3,00
|
|Çeyrek
|1.672
|1.688
|-2,00
|
|Gümüş.Ons
|19,05
|19,07
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|11,11
|11,12
|-0,02
|
|B. Petrol
|100
|100
|-0,52
|
Seans Raporu
17:59
daha fazla
-
17:57RYSAS
Yüzde -5.10 oranında düşüşle 9.49 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 522, 307 adet işlem
-
17:56
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler ISCTR, EKGYO, GUBRF
-
17:56
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler THYAO, TCELL, BIMAS
-
17:56XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -43, 68 kaybederek (% -1.58 ) 2, 729
-
17:56
Tavandan işlem gören hisse senedleri : BFREN, MEPET, BRKO, OBASE, DOGUB, MTRKS, TLMAN, METRO, KLNMA, HKTM