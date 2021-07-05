***ZRGYO*** ZİRAAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri
05.07.2021 16:19
***ZRGYO*** ZİRAAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )
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Yönetim Kurulu Komiteleri
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu kararıyla
Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin "Yatırımcı İlişkileri Bölümü" başlıklı 11.maddesi gereğince, Tebliğ'de öngörülen lisanslara sahip Şirketimiz Yatırımcı İlişkileri ve Kurumsal İletişim Yöneticisi Pelin KILIÇ, Kurumsal Yönetim Komitesi üyesi olarak atanmıştır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/946255
BIST
16:201.387
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 10,41
|Açılış
|: 1.376
|
|Önceki Kapanış
|: 1.377
|
1.388
En Düşük
1.376
16:208,6739
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,0057
|Açılış
|: 8,6650
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6670
|
8,7122
En Düşük
8,6470
16:2010,2963
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0020
|Açılış
|: 10,2700
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2750
|
10,3419
En Düşük
10,2674
16:20499,80
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 1,00
|Açılış
|: 499,80
|
|Önceki Kapanış
|: 498,80
|
501,55
En Düşük
497,68
BIST En Aktif Hisseler16:20
|EUKYO
|7,26
|8.652.773
|% 10,00
|
|VAKFN
|11,77
|8.739.574
|% 10,00
|
|VKFYO
|7,81
|3.765.105
|% 10,00
|
|ARMDA
|50,75
|2.545.793
|% 9,90
|
|SELVA
|5,90
|37.220.919
|% 9,87
|
|PKENT
|2.304,00
|2.249.556
|% -10,00
|
|TACTR
|32,32
|210.292
|% -7,39
|
|METUR
|5,05
|65.550.148
|% -6,48
|
|BRKO
|1,02
|374.487
|% -5,56
|
|NUGYO
|12,78
|3.581.756
|% -3,98
|
|THYAO
|13,97
|862.713.776
|% 1,67
|
|GARAN
|8,54
|723.942.487
|% 1,67
|
|KOZAL
|109,00
|584.066.024
|% -3,37
|
|SASA
|29,48
|545.806.535
|% 3,00
|
|ARCLK
|32,72
|298.169.381
|% 1,05
|
|GARAN
|8,54
|723.942.487
|% 1,67
|
|YKBNK
|2,21
|171.480.655
|% 0,91
|
|PEKGY
|1,28
|94.172.030
|% 5,79
|
|THYAO
|13,97
|862.713.776
|% 1,67
|
|IZMDC
|2,64
|147.616.965
|% 6,45
|
|16:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6709
|8,6739
|% -0,07
|
|Euro
|10,2920
|10,2963
|% -0,02
|
|Sterlin
|11,9745
|12,0345
|% 0,05
|
|Frank
|9,3724
|9,4289
|% -0,18
|
|Riyal
|2,3060
|2,3176
|% -0,06
|
|16:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.792
|1.792
|4,45
|
|Altın Gr.
|500
|500
|0,99
|
|Cumhuriyet
|3.305
|3.355
|6,00
|
|Tam
|3.290
|3.375
|9,23
|
|Yarım
|1.590
|1.633
|4,46
|
|Çeyrek
|798
|816
|2,23
|
|Gümüş.Ons
|26,43
|26,46
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|7,38
|7,39
|-0,00
|
|B. Petrol
|76,35
|76,35
|0,18
|
Seans Raporu
16:20
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16:34BURCE
Yüzde 9.05 oranında artışla 20.00 lira fiyatla işlem gören hissede 233, 651 adet işlem
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16:33
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler KOZAL, KOZAA, TAVHL
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16:33XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 8, 26 artarak (% 0.68 ) 1, 225
-
16:33
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ARMDA, VAKFN, EUKYO, SELVA, VKFYO, EDATA
-
16:33
ULUUN, VKFYO, ATLAS değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında