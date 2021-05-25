***ZRGYO* *ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi
25.05.2021 11:22
***ZRGYO******ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )
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Türkçe
Pay Alım Satım Bildirimi
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Pay Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
24.05.2021 tarihinde ZİRAAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. payları ile ilgili olarak 1,60 fiyattan 16.450.093 TL toplam nominal tutarlı alış işlemi, Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. olarak kurucusu bulunduğumuz yatırım fonu portföylerine Şirketimizce gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte Kurucusu olduğumuz yatırım fonlarının toplu olarak ZİRAAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. sermayesindeki payları/oy hakları 24.05.2021 tarihi itibariyle %5,28 sınırına ulaşmıştır.
İşlemin detaylarına ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda verilmektedir.
Saygıyla Duyurulur.
Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)
24/05/2021 16.450.093 16.450.093 231.351.601 247.351.694 % 4,93 % 4,93 % 5,28 % 5,28
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/937665
BIST
15:371.447
En Yüksek
|Değişim
|: -0,33%
|| -4,82
|Açılış
|: 1.457
|
|Önceki Kapanış
|: 1.452
|
1.459
En Düşük
1.447
15:378,4268
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 0,0378
|Açılış
|: 8,4100
|
|Önceki Kapanış
|: 8,3800
|
8,4268
En Düşük
8,3771
15:3710,3319
En Yüksek
|Değişim
|: 0,79%
|| 0,0811
|Açılış
|: 10,2900
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2200
|
10,3339
En Düşük
10,2454
15:37509,47
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 2,11
|Açılış
|: 509,47
|
|Önceki Kapanış
|: 507,36
|
510,31
En Düşük
504,91
BIST En Aktif Hisseler15:37
|SAYAS
|30,80
|57.704.147
|% 10,00
|
|TRILC
|47,18
|136.983.927
|% 9,98
|
|ESCOM
|6,51
|23.707.663
|% 9,97
|
|OZRDN
|9,52
|961.181
|% 9,93
|
|CANTE
|7,66
|246.350.393
|% 7,89
|
|ETILR
|7,02
|1.924.427
|% -10,00
|
|DERHL
|7,31
|12.227.880
|% -9,98
|
|KUTPO
|55,00
|4.652.780
|% -9,98
|
|METUR
|33,04
|56.223.201
|% -9,97
|
|GSDDE
|5,29
|10.465.596
|% -9,88
|
|GARAN
|8,14
|1.153.478.306
|% 0,74
|
|KARSN
|5,05
|773.031.731
|% 0,20
|
|EREGL
|18,97
|424.991.943
|% -1,35
|
|KRDMD
|8,00
|392.352.176
|% -0,37
|
|THYAO
|13,36
|368.579.183
|% -0,82
|
|KARSN
|5,05
|773.031.731
|% 0,20
|
|GARAN
|8,14
|1.153.478.306
|% 0,74
|
|EKGYO
|1,97
|223.653.489
|% -0,51
|
|YKBNK
|2,18
|194.227.602
|% 0,93
|
|DOHOL
|3,16
|214.319.405
|% 0,32
|
|15:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4251
|8,4268
|% 0,45
|
|Euro
|10,3256
|10,3319
|% 0,79
|
|Sterlin
|11,8868
|11,9464
|% 0,40
|
|Frank
|9,3588
|9,4151
|% 0,45
|
|Riyal
|2,2384
|2,2496
|% 0,36
|
|15:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.884
|1.884
|2,94
|
|Altın Gr.
|510
|510
|2,23
|
|Cumhuriyet
|3.367
|3.418
|15,00
|
|Tam
|3.351
|3.438
|18,53
|
|Yarım
|1.620
|1.663
|8,96
|
|Çeyrek
|812
|832
|4,48
|
|Gümüş.Ons
|27,62
|27,65
|-0,14
|
|Gümüş Gr.
|7,48
|7,48
|-0,01
|
|B. Petrol
|68,14
|68,14
|-0,25
|
Seans Raporu
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