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***ZRGYO* *ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi

27.05.2021 13:12



***ZRGYO******ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )

İlgili Şirketler [ZRGYO]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Pay Alım Satım Bildirimi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
25.05.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Pay Alım Satım Bilgileri

Açıklamalar

     24.05.2021 tarihinde ZİRAAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. payları ile ilgili olarak 1,60 fiyattan 16.450.093 TL toplam nominal tutarlı alış işlemi, Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. olarak kurucusu bulunduğumuz yatırım fonu portföylerine Şirketimizce gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte Kurucusu olduğumuz yatırım fonlarının toplu olarak ZİRAAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. sermayesindeki payları/oy hakları 24.05.2021 tarihi itibariyle %5,28 sınırına ulaşmıştır.
 
İşlemin detaylarına ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda verilmektedir.

Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)
24/05/2021 16.450.093 16.450.093 231.351.601 247.801.694 % 4,93 % 4,93 % 5,28 % 5,28




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/938365


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KAPLM 22,32 4.454.975 % 9,95  
CASA 150,00 628.150 % 8,70  
SNKRN 29,76 326.718 % 8,22  
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Altın Ons 1.896 1.896 -0,79  
Altın Gr. 514 514 -1,74  
Cumhuriyet 3.400 3.452 -18,00  
Tam 3.385 3.470 -17,53  
Yarım 1.636 1.679 -8,48  
Çeyrek 821 839 -4,24  
Gümüş.Ons 27,65 27,67 -0,02  
Gümüş Gr. 7,48 7,49 -0,04  
B. Petrol 67,96 67,96 -0,77  
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