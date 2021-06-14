***ZRGYO* *ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi
14.06.2021 10:21
***ZRGYO******ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )
İlgili Şirketler [ZRGYO]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Pay Alım Satım Bildirimi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
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Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
27.05.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Pay Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
11.06.2021 tarihinde ZİRAAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. payları ile ilgili olarak 1,63 fiyattan 163.778.985 TL toplam nominal tutarlı alış işlemi, Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. olarak kurucusu bulunduğumuz yatırım fonu portföylerine Şirketimizce gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte Kurucusu olduğumuz yatırım fonlarının toplu olarak ZİRAAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. sermayesindeki payları/oy hakları 11.06.2021 tarihi itibariyle %13,28 sınırına ulaşmıştır.
İşlemin detaylarına ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda verilmektedir.
Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)
11/06/2021 163.778.985 163.778.985 459.322.998 623.101.983 % 9,79 % 9,79
11:351.459
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -2,24
|Açılış
|: 1.467
|
|Önceki Kapanış
|: 1.461
|
1.469
En Düşük
1.459
11:358,3530
En Yüksek
|Değişim
|: -0,49%
|| -0,0412
|Açılış
|: 8,3450
|
|Önceki Kapanış
|: 8,3850
|
8,3938
En Düşük
8,3031
11:3510,1244
En Yüksek
|Değişim
|: -0,38%
|| -0,0388
|Açılış
|: 10,0950
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1400
|
10,1706
En Düşük
10,0527
11:35498,34
En Yüksek
|Değişim
|: -1,66%
|| -8,42
|Açılış
|: 498,34
|
|Önceki Kapanış
|: 506,76
|
506,82
En Düşük
496,61
BIST En Aktif Hisseler11:35
|OYYAT
|24,78
|41.770.927
|% 9,94
|
|MERIT
|22,58
|121.390
|% 9,91
|
|EUKYO
|6,27
|2.153.227
|% 7,00
|
|GSRAY
|3,83
|115.991.484
|% 6,39
|
|BERA
|28,74
|38.716.390
|% 6,37
|
|TKURU
|142,00
|1.654.206
|% -9,96
|
|YESIL
|2,85
|3.600.932
|% -9,81
|
|RODRG
|16,13
|742.667
|% -5,12
|
|YAPRK
|33,10
|2.614.058
|% -4,34
|
|COSMO
|9,02
|72.340
|% -3,94
|
|THYAO
|14,74
|696.579.292
|% 1,03
|
|GARAN
|8,43
|399.036.795
|% -0,35
|
|YKBNK
|2,24
|280.631.296
|% -1,32
|
|BOBET
|5,64
|224.054.127
|% 5,42
|
|EKGYO
|2,20
|222.562.078
|% -0,90
|
|YKBNK
|2,24
|280.631.296
|% -1,32
|
|EKGYO
|2,20
|222.562.078
|% -0,90
|
|THYAO
|14,74
|696.579.292
|% 1,03
|
|GARAN
|8,43
|399.036.795
|% -0,35
|
|BOBET
|5,64
|224.054.127
|% 5,42
|
|11:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3509
|8,3530
|% -0,49
|
|Euro
|10,1186
|10,1244
|% -0,38
|
|Sterlin
|11,7263
|11,7851
|% -0,69
|
|Frank
|9,2494
|9,3051
|% -0,65
|
|Riyal
|2,2206
|2,2317
|% -0,49
|
|11:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.858
|1.858
|-19,81
|
|Altın Gr.
|499
|499
|-7,92
|
|Cumhuriyet
|3.355
|3.406
|-13,00
|
|Tam
|3.339
|3.421
|-53,01
|
|Yarım
|1.614
|1.655
|-25,64
|
|Çeyrek
|809
|828
|-12,82
|
|Gümüş.Ons
|27,71
|27,74
|-0,21
|
|Gümüş Gr.
|7,44
|7,45
|-0,10
|
|B. Petrol
|73,47
|73,47
|0,78
|