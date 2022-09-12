***ZRGYO* *ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi
12.09.2022 13:56
***ZRGYO******ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )
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Türkçe
Pay Alım Satım Bildirimi
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Bildirim İçeriği
Pay Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
09.09.2022 tarihinde ZİRAAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. payları ile ilgili olarak 5,4379 ortalama fiyattan 14.307.913 TL toplam nominal tutarlı satış işlemi, Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. olarak kurucusu bulunduğumuz yatırım fonu portföylerinden Şirketimizce gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte Kurucusu olduğumuz yatırım fonlarının toplu olarak ZİRAAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. sermayesindeki payları/oy hakları 09.09.2022 tarihi itibariyle %14,99 sınırına inmiştir.
Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklap.org.tr/tr/Bildirim/1062320
BIST
17:023.595
En Yüksek
|Değişim
|: -1,47%
|| -53,79
|Açılış
|: 3.684
|
|Önceki Kapanış
|: 3.649
|
3.715
En Düşük
3.533
17:0218,2615
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0464
|Açılış
|: 18,3900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2950
|
18,2633
En Düşük
18,2119
17:0218,3169
En Yüksek
|Değişim
|: -0,71%
|| -0,1318
|Açılış
|: 18,4200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5000
|
18,5908
En Düşük
18,2651
17:021.000,95
En Yüksek
|Değişim
|: -0,99%
|| -9,97
|Açılış
|: 1.000,95
|
|Önceki Kapanış
|: 1.010,92
|
1.016,17
En Düşük
995,99
BIST En Aktif Hisseler17:00
|ROYAL
|6,93
|2.224.495
|% 10,00
|
|HURGZ
|2,75
|94.559.927
|% 10,00
|
|NTHOL
|13,53
|157.580.168
|% 10,00
|
|HKTM
|42,72
|78.130.646
|% 9,99
|
|RODRG
|36,54
|3.082.880
|% 9,99
|
|UTPYA
|23,76
|1.219.730
|% -10,00
|
|ASUZU
|264,90
|347.574.949
|% -9,99
|
|ATSYH
|157,20
|15.926.875
|% -9,97
|
|BJKAS
|6,32
|182.581.040
|% -9,97
|
|ZRGYO
|4,80
|160.448.222
|% -9,94
|
|AKBNK
|18,11
|12.940.419.184
|% 3,43
|
|YKBNK
|9,29
|12.056.524.909
|% -4,13
|
|ISCTR
|11,76
|10.369.892.248
|% -6,29
|
|THYAO
|74,60
|9.705.503.866
|% -0,47
|
|EREGL
|32,46
|7.586.963.944
|% -2,81
|
|YKBNK
|9,29
|12.056.524.909
|% -4,13
|
|EKGYO
|4,82
|5.834.506.800
|% -9,91
|
|ISCTR
|11,76
|10.369.892.248
|% -6,29
|
|AKBNK
|18,11
|12.940.419.184
|% 3,43
|
|KRDMD
|15,64
|6.428.587.171
|% 2,16
|
|17:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2414
|18,2567
|% 0,23
|
|Euro
|18,3134
|18,3191
|% -0,70
|
|Sterlin
|21,0509
|21,1565
|% -0,86
|
|Frank
|18,9460
|19,0601
|% -0,46
|
|Riyal
|4,8413
|4,8656
|% 0,10
|
|17:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.706
|1.707
|-18,14
|
|Altın Gr.
|1.000
|1.000
|-10,52
|
|Cumhuriyet
|6.716
|6.818
|-54,00
|
|Tam
|6.747
|6.816
|-40,00
|
|Yarım
|3.288
|3.332
|-18,00
|
|Çeyrek
|1.649
|1.666
|-10,00
|
|Gümüş.Ons
|19,63
|19,65
|-0,15
|
|Gümüş Gr.
|11,51
|11,52
|-0,10
|
|B. Petrol
|93,81
|93,81
|-0,19
|
Seans Raporu
17:00
daha fazla
-
17:15XU100
Endeks 3, 594 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 5 altında . İşlem hacmi 125, 948.00 milyon TL de
-
17:15EKGYO
Yüzde -9.91 oranında düşüşle 4.82 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 118, 543, 328 adet işlem
-
17:14VKGYO
Yüzde -7.26 oranında düşüşle 3.32 lira fiyatla işlem gören hissede 53, 474, 960 adet işlem
-
17:13MSGYO
Yüzde -4.34 oranında düşüşle 4.85 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 033, 769 adet işlem
-
17:11CUSAN
Yüzde -4.84 oranında düşüşle 14.56 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 420, 298 adet işlem