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***ZRGYO* *ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi

12.09.2022 13:56
***ZRGYO* *ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi


***ZRGYO******ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )

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Türkçe
Pay Alım Satım Bildirimi

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Bildirim İçeriği

Pay Alım Satım Bilgileri

Açıklamalar

09.09.2022 tarihinde ZİRAAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. payları ile ilgili olarak 5,4379 ortalama fiyattan 14.307.913 TL toplam nominal tutarlı satış işlemi, Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. olarak kurucusu bulunduğumuz yatırım fonu portföylerinden Şirketimizce gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte Kurucusu olduğumuz yatırım fonlarının toplu olarak ZİRAAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. sermayesindeki payları/oy hakları 09.09.2022 tarihi itibariyle %14,99 sınırına inmiştir.

Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklap.org.tr/tr/Bildirim/1062320


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Çeyrek 1.649 1.666 -10,00  
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Gümüş Gr. 11,51 11,52 -0,10  
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