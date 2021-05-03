***ZRGYO* *ZRY*** ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Halka Arz İşlemlerinde Sermaye Piyasası Aracının % 5 inden Fazlasını Satın Alanlara İlişkin Bildirim
03.05.2021 08:29
***ZRGYO******ZRY*** ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Halka Arz İşlemlerinde Sermaye Piyasası Aracının % 5 inden Fazlasını Satın Alanlara İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Halka Arz İşlemlerinde Sermaye Piyasası Aracının %5'inden Fazlasını Satın Alanlara İlişkin Bildirim
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Açıklamalar
Ziraat Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. paylarının halka arzında ihracın %5'inden fazlasını satın alan bulunmamaktadır.
Saygılarımızla,
Bildirim İçeriği
Satışa Sunulan Sermaye Piyasası Aracının %5'inden Fazlasını Alan Gerçek/Tüzel Kişiler
Satışa Sunulan Sermaye Piyasası Aracının %5'inden Fazlasını Alan Gerçek/Tüzel Kişiler
Adı veya Unvanı Satın Alınan Nominal Tutar (TL) Satışa Sunulan Sermaye Piyasası Aracının Nominal Tutarına Oranı (%) Faaliyet Konusu Faaliyet Gösterdiği Ülke Sermaye Piyasası Aracının Alım Amacı
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http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/933979
BIST
10:301.408
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 10,08
|Açılış
|: 1.400
|
|Önceki Kapanış
|: 1.398
|
1.409
En Düşük
1.400
10:308,3032
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0282
|Açılış
|: 8,2250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1400
|
8,3351
En Düşük
8,2666
10:3010,0058
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0352
|Açılış
|: 9,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8150
|
10,0355
En Düşük
9,9392
10:30473,63
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 2,87
|Açılış
|: 473,63
|
|Önceki Kapanış
|: 470,75
|
476,24
En Düşük
470,13
BIST En Aktif Hisseler10:30
|MRSHL
|271,70
|1.168.310
|% 10,00
|
|INTEM
|48,68
|7.030.746
|% 9,99
|
|BJKAS
|9,26
|5.645.378
|% 9,98
|
|DYOBY
|13,01
|7.309.581
|% 9,97
|
|TACTR
|28,92
|220.717
|% 9,96
|
|SNKRN
|27,94
|536.420
|% -9,99
|
|VAKFN
|23,66
|73.219.055
|% -9,97
|
|ATLAS
|1,67
|4.651.663
|% -7,22
|
|PETUN
|21,82
|9.304.259
|% -6,35
|
|UZERB
|42,82
|99.599
|% -5,22
|
|THYAO
|12,50
|198.871.380
|% 2,21
|
|SISE
|7,65
|173.600.467
|% 1,86
|
|BIOEN
|18,19
|161.971.149
|% 2,13
|
|SASA
|36,68
|122.905.788
|% 2,46
|
|KOZAL
|112,50
|116.844.247
|% -0,44
|
|YKBNK
|2,12
|93.465.700
|% 0,95
|
|EKGYO
|1,84
|44.063.566
|% 1,10
|
|SISE
|7,65
|173.600.467
|% 1,86
|
|SKBNK
|1,11
|19.064.930
|% 1,83
|
|THYAO
|12,50
|198.871.380
|% 2,21
|
|10:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2981
|8,3032
|% 0,34
|
|Euro
|9,9938
|10,0058
|% 0,35
|
|Sterlin
|11,4294
|11,4867
|% 0,25
|
|Frank
|9,0362
|9,0906
|% 0,11
|
|Riyal
|2,2022
|2,2133
|% 0,11
|
|10:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.778
|1.778
|8,96
|
|Altın Gr.
|475
|475
|3,90
|
|Cumhuriyet
|3.112
|3.159
|45,00
|
|Tam
|3.100
|3.178
|48,34
|
|Yarım
|1.498
|1.538
|23,38
|
|Çeyrek
|752
|769
|11,69
|
|Gümüş.Ons
|26,08
|26,11
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|6,95
|6,97
|0,06
|
|B. Petrol
|66,38
|66,38
|-0,38
|
Seans Raporu
10:30
daha fazla
-
10:44OZRDN
Yüzde 6.83 oranında artışla 8.60 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 540 adet işlem
-
10:43XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 10, 93 artarak (% 0.75 ) 1, 468
-
10:43XU100
Endeks 1, 407 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 66 üstünde . İşlem hacmi 2, 479.00 milyon TL de
-
10:43FORMT
Yüzde 8.33 oranında artışla 1.43 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 644, 944 adet işlem
-
10:42VERTU
Yüzde 7.03 oranında artışla 31.04 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 465, 971 adet işlem