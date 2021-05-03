***ZRGYO* *ZRY*** ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
03.05.2021 08:20
***ZRGYO******ZRY*** ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Ziraat Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. paylarının halka arzına ilişkin sonuçlar ekte bilgilerinize sunulmuştur.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/933977
BIST
11:041.404
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 6,26
|Açılış
|: 1.400
|
|Önceki Kapanış
|: 1.398
|
1.409
En Düşük
1.400
11:048,3084
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,0334
|Açılış
|: 8,2250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1400
|
8,3351
En Düşük
8,2666
11:0410,0357
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 0,0651
|Açılış
|: 9,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8150
|
10,0357
En Düşük
9,9392
11:04473,96
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 3,20
|Açılış
|: 473,52
|
|Önceki Kapanış
|: 470,75
|
476,24
En Düşük
470,13
BIST En Aktif Hisseler11:04
|MRSHL
|271,70
|1.496.795
|% 10,00
|
|INTEM
|48,68
|9.437.689
|% 9,99
|
|DAGHL
|12,55
|1.900.637
|% 9,99
|
|BJKAS
|9,26
|6.282.484
|% 9,98
|
|DYOBY
|13,01
|7.851.161
|% 9,97
|
|KRTEK
|10,53
|13.975.445
|% -10,00
|
|SNKRN
|27,94
|536.420
|% -9,99
|
|VAKFN
|23,66
|84.686.748
|% -9,97
|
|ATLAS
|1,64
|6.181.102
|% -8,89
|
|BAYRK
|12,33
|10.766.350
|% -8,46
|
|THYAO
|12,54
|357.131.919
|% 2,53
|
|BIOEN
|18,13
|228.287.697
|% 1,80
|
|SISE
|7,66
|218.371.660
|% 2,00
|
|PETKM
|6,81
|181.846.484
|% 1,49
|
|KOZAL
|113,00
|175.962.329
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,12
|115.543.505
|% 0,95
|
|EKGYO
|1,83
|64.582.862
|% 0,55
|
|THYAO
|12,54
|357.131.919
|% 2,53
|
|SISE
|7,66
|218.371.660
|% 2,00
|
|PETKM
|6,81
|181.846.484
|% 1,49
|
|11:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3055
|8,3084
|% 0,40
|
|Euro
|9,9612
|10,0357
|% 0,65
|
|Sterlin
|11,4527
|11,5102
|% 0,46
|
|Frank
|9,0573
|9,1119
|% 0,34
|
|Riyal
|2,2067
|2,2178
|% 0,31
|
|11:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.775
|1.775
|5,72
|
|Altın Gr.
|473
|474
|2,76
|
|Cumhuriyet
|3.112
|3.159
|45,00
|
|Tam
|3.100
|3.178
|48,34
|
|Yarım
|1.498
|1.538
|23,38
|
|Çeyrek
|752
|769
|11,69
|
|Gümüş.Ons
|26,05
|26,08
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|6,96
|6,96
|0,05
|
|B. Petrol
|66,44
|66,44
|-0,32
|
Seans Raporu
11:04
daha fazla
-
11:18
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler ARCLK, DOHOL, EREGL
-
11:18XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 6, 55 artarak (% 0.54 ) 1, 212
-
11:18
Tavandan işlem gören hisse senedleri : INTEM, TIRE, DYOBY, DAGHL, MEPET, BJKAS, CANTE, PRKME, TACTR, MRSHL
-
11:18
VERUS, KONTR, MRSHL değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
11:18
SAMAT, UZERB, CRFSA değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında