***ZRGYO* *ZRY*** ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ZRGYO******ZRY*** ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler [ZRGYO]İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi08.06.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarZiraat Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. ("Ziraat GYO")'nin 22 Nisan 2021 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylı izahnamesinin "26.5.1 Yatırımcıların karar verme sürecinde etkili olabilecek diğer bilgiler" bölümünde "Halka Arz Teşvikleri" başlığında yer aldığı üzere sadece halka arzdan borsa kodu ZRGYO olan payları alan yatırımcıların faydalanabileceği ‘Geri Alım Taahhüdü' uygulaması, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun 10.12.2010 tarih ve 532 nolu "Promosyon Uygulama Esasları ve Ücret Tarifesi" konulu Genel Mektubu çerçevesinde tamamlanmıştır.Bu teşvikten yararlanmak isteyen yatırımcıların toplam 284.375.169 adet Ziraat GYO payı, pay başına geri alım fiyatı 1,63 TL'den olmak üzere toplam 463.531.525,47 TL karşılığında Ziraat Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin hâkim ortağı T.C. Ziraat Bankası A.Ş. tarafından nakden ödenerek geri alım işlemleri tamamlanmıştır .Kamuoyuna duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/942707BIST