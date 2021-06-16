***ZRGYO* *ZRY*** ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
16.06.2021 18:22
***ZRGYO******ZRY*** ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler [ZRGYO]
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
08.06.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Ziraat Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. ("Ziraat GYO")'nin 22 Nisan 2021 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylı izahnamesinin "26.5.1 Yatırımcıların karar verme sürecinde etkili olabilecek diğer bilgiler" bölümünde "Halka Arz Teşvikleri" başlığında yer aldığı üzere sadece halka arzdan borsa kodu ZRGYO olan payları alan yatırımcıların faydalanabileceği ‘Geri Alım Taahhüdü' uygulaması, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun 10.12.2010 tarih ve 532 nolu "Promosyon Uygulama Esasları ve Ücret Tarifesi" konulu Genel Mektubu çerçevesinde tamamlanmıştır.
Bu teşvikten yararlanmak isteyen yatırımcıların toplam 284.375.169 adet Ziraat GYO payı, pay başına geri alım fiyatı 1,63 TL'den olmak üzere toplam 463.531.525,47 TL karşılığında Ziraat Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin hâkim ortağı T.C. Ziraat Bankası A.Ş. tarafından nakden ödenerek geri alım işlemleri tamamlanmıştır .
Kamuoyuna duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/942707
BIST
18:051.414
En Yüksek
|Değişim
|: -1,20%
|| -17,16
|Açılış
|: 1.423
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|Önceki Kapanış
|: 1.431
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1.429
En Düşük
1.414
18:058,7196
En Yüksek
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|: 1,20%
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|Açılış
|: 8,6850
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|Önceki Kapanış
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8,7276
En Düşük
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En Yüksek
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|Önceki Kapanış
|: 10,3400
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10,4221
En Düşük
10,2877
18:05498,53
En Yüksek
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|: -0,70%
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|Açılış
|: 498,53
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|Önceki Kapanış
|: 502,03
|
505,92
En Düşük
493,06
BIST En Aktif Hisseler18:05
|IDGYO
|5,50
|1.530.184
|% 10,00
|
|ISBIR
|6.655,20
|2.172.932
|% 10,00
|
|RODRG
|18,70
|3.721.949
|% 10,00
|
|ISKUR
|352.110,00
|352.110
|% 10,00
|
|MERIT
|20,14
|2.706.277
|% 9,99
|
|BERA
|18,81
|28.269.342
|% -10,00
|
|BAGFS
|17,26
|340.212
|% -9,96
|
|UFUK
|13,07
|129.071
|% -9,68
|
|PENTA
|32,04
|71.447.545
|% -8,98
|
|DOKTA
|28,52
|348.279
|% -8,24
|
|THYAO
|14,66
|1.976.664.293
|% 2,37
|
|GARAN
|8,19
|1.401.550.987
|% -2,03
|
|EKGYO
|2,12
|964.805.918
|% -4,50
|
|BJKAS
|6,79
|709.595.848
|% 0,15
|
|BOBET
|5,61
|641.669.395
|% 3,12
|
|EKGYO
|2,12
|964.805.918
|% -4,50
|
|YKBNK
|2,17
|525.618.638
|% -2,69
|
|GARAN
|8,19
|1.401.550.987
|% -2,03
|
|THYAO
|14,66
|1.976.664.293
|% 2,37
|
|YESIL
|2,14
|283.618.089
|% -7,76
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,7020
|8,7196
|% 1,20
|
|Euro
|10,3866
|10,4137
|% 0,69
|
|Sterlin
|12,0917
|12,1524
|% 0,66
|
|Frank
|9,4565
|9,5135
|% 0,13
|
|Riyal
|2,3151
|2,3267
|% 1,07
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.779
|1.779
|-32,68
|
|Altın Gr.
|498
|498
|-3,93
|
|Cumhuriyet
|3.292
|3.341
|-93,00
|
|Tam
|3.277
|3.363
|-85,42
|
|Yarım
|1.584
|1.627
|-41,32
|
|Çeyrek
|794
|813
|-20,65
|
|Gümüş.Ons
|25,95
|25,98
|-1,03
|
|Gümüş Gr.
|7,24
|7,25
|-0,23
|
|B. Petrol
|72,81
|72,81
|-1,58
|
Seans Raporu
18:05
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17:56XU100
Endeks 1, 416 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 05 altında . İşlem hacmi 12, 858.00 milyon TL de
-
17:56YAPRK
Yüzde -5.00 oranında düşüşle 30.80 lira fiyatla işlem gören hissede 238, 111 adet işlem
-
17:55ISGSY
Yüzde -4.99 oranında düşüşle 9.14 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 542, 663 adet işlem
-
17:53EUKYO
Yüzde -6.29 oranında düşüşle 7.15 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 556, 810 adet işlem
-
17:52YESIL
Yüzde -7.76 oranında düşüşle 2.14 lira fiyatla işlem gören hissede 123, 925, 127 adet işlem