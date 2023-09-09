***ZRY* *TSKB* *REEDR* *YAT* *TSK* *YFMEN*** TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan)









***ZRY******TSKB******REEDR******YAT******TSK******YFMEN*** TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan) )İlgili Şirketler [REEDR, YAT, YFMEN, ZRY]İlgili Fonlar []TürkçeİzahnameYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarReeder Teknoloji Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin SPK tarafından onaylanan izahnamesinin 7. kısmı ektedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1193511BIST