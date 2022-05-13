***ZRY*** ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor









***ZRY*** ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarÖzkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler60.000.000 1.174.392 1.289.666 -429.732 36.276 34.405.046 17.602.816 319.836.996 433.915.460 433.915.460Düzeltmelerden Sonraki Tutar60.000.000 1.174.392 1.289.666 -429.732 36.276 34.405.046 17.602.816 319.836.996 433.915.460 433.915.460Transferler319.836.996 -319.836.996Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-9.538 -14.510 124.906.799 124.882.751 124.882.751Dönem Karı (Zararı)124.906.799 124.906.799 124.906.799Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-9.538 -14.510 -24.048 -24.048Dönem Sonu Bakiyeler18 60.000.000 1.174.392 1.289.666 -439.270 21.766 34.405.046 337.439.812 124.906.799 558.798.211 558.798.211Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler60.000.000 1.174.392 1.289.666 -636.274 14.587 44.105.046 227.739.812 367.752.119 701.439.348 701.439.348Düzeltmelerden Sonraki Tutar60.000.000 1.174.392 1.289.666 -636.274 14.587 44.105.046 227.739.812 367.752.119 701.439.348 701.439.348Transferler367.752.119 -367.752.119Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-97.688 -87.999 113.661.082 113.475.395 113.475.395Dönem Karı (Zararı)113.661.082 113.661.082 113.661.082Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-97.688 -87.999 -185.687 -185.687Dönem Sonu Bakiyeler18 60.000.000 1.174.392 1.289.666 -733.962 -73.412 44.105.046 595.491.931 113.661.082 814.914.743 814.914.743Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI43.247.910 182.869.034Dönem Karı (Zararı)113.661.082 124.906.799Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler19.135.019 4.464.950Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler20 672.839 491.798Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili DüzeltmelerKarşılıklar İle İlgili Düzeltmeler359.249 134.894Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler428.157 293.230Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler0 -128.054Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler-68.908 -30.282Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-25.011.696 -22.807.199Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-25.156.855 -22.948.861Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler145.159 141.662Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler27.815.314 -208.811Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler27.815.314 -208.811Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler-8.605.351 -3.619.741İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler-8.605.351 -3.619.741Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler25 23.904.664 30.474.009İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-59.897.310 79.917.627Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)-228.670.063 -12.992.738Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-1.060.183 20.478.793İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)372.933 166.648İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-1.433.116 20.312.145Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler72.741.585 -1.099.817İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)72.741.585 -1.099.817Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-797.091 -527.122Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler98.882.777 74.630.783İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)727.213 -140.807İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)98.155.564 74.771.590Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-994.335 -572.272İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-994.335 -572.272Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları72.898.791 209.289.376Alınan Faiz3.019.850 4.465.519Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler0 -299.678Vergi İadeleri (Ödemeleri)-32.670.731 -30.586.183YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI21.497.770 18.233.721Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit GirişleriMaddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-642.554 -246.271Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları10 -251.618 -191.371Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları12 -390.936 -54.900Verilen Nakit Avans ve BorçlarVerilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri ÖdemelerAlınan Faiz22.140.324 18.479.992FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-235.136 -205.711Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları17 -233.221 -205.711Ödenen Faiz-1.915 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)64.510.544 200.897.044Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi0 0NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)64.510.544 200.897.044DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 593.110.314 433.194.210DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 657.620.858 634.091.254Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri5 657.539.038 593.040.221Finansal Yatırımlar6 284.764.912 83.832.847Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar284.764.912 83.832.847Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar284.764.912 83.832.847Ticari Alacaklar8 81.214.946 80.154.763İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar4, 8 113.749 486.682İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar81.101.197 79.668.081Diğer Alacaklar9 965.211 953.065İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar965.211 953.065Peşin Ödenmiş Giderler16 1.386.510 589.419İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler1.386.510 589.419ARA TOPLAM1.025.870.617 758.570.315TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR1.025.870.617 758.570.315DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar6 1.534.052 1.534.052Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal VarlıklarGerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar1.534.052 1.534.052Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılarak Ölçülen Finansal Varlıklar1.534.052 1.534.052Ticari AlacaklarFinans Sektörü Faaliyetlerinden AlacaklarDiğer Alacaklar9 90.413.060 163.166.791İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar90.413.060 163.166.791Müşteri Sözleşmelerinden Doğan VarlıklarTürev AraçlarÖzkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar7 61.872.979 53.267.628Maddi Duran Varlıklar10 1.876.955 1.795.967Kullanım Hakkı Varlıkları11 348.712 303.682Maddi Olmayan Duran Varlıklar12 2.596.083 2.569.132Ertelenmiş Vergi Varlığı26 986.467 650.736TOPLAM DURAN VARLIKLAR159.628.308 223.287.988TOPLAM VARLIKLAR1.185.498.925 981.858.303KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar17 360.890 235.665İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar4 360.890 235.665Kiralama İşlemlerinden Borçlar360.890 235.665Ticari Borçlar8 333.936.696 235.053.919İlişkili Taraflara Ticari Borçlar4, 8 1.813.855 1.086.642İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar332.122.841 233.967.277Diğer Borçlar9 7.671.051 8.698.181İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar7.671.051 8.698.181Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü26 23.793.303 32.248.061Kısa Vadeli Karşılıklar1.651.759 1.249.493Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar15 1.462.732 1.060.466Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar13 189.027 189.027Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler16 1.066.581 1.033.786İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler1.066.581 1.033.786ARA TOPLAM368.480.280 278.519.105TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER368.480.280 278.519.105UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar17 122.885 154.833İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar122.885 154.833Kiralama İşlemlerinden Borçlar122.885 154.833Uzun Vadeli Karşılıklar15 1.981.017 1.745.017Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar1.981.017 1.745.017TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER2.103.902 1.899.850TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER370.584.182 280.418.955ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar814.914.743 701.439.348Ödenmiş Sermaye18 60.000.000 60.000.000Sermaye Düzeltme Farkları1.174.392 1.174.392Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)482.292 667.979Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar)18 1.289.666 1.289.666Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-733.962 -636.274Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)18 -733.962 -636.274Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar18 -73.412 14.587Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler18 44.105.046 44.105.046Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları18 595.491.931 227.739.812Net Dönem Karı veya Zararı113.661.082 367.752.119TOPLAM ÖZKAYNAKLAR814.914.743 701.439.348TOPLAM KAYNAKLAR1.185.498.925 981.858.303Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat19 5.846.597.689 11.904.801.132Satışların Maliyeti19 -5.741.712.467 -11.756.378.172TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)104.885.222 148.422.960FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)BRÜT KAR (ZARAR)104.885.222 148.422.960Genel Yönetim Giderleri20 -19.974.112 -13.200.891Pazarlama Giderleri20 -8.415.986 -9.405.890Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler21 41.614.762 10.576.731Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler21 -6.903.946 -4.750.926ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)111.205.940 131.641.984Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar22 8.693.350 3.634.251FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)119.899.290 135.276.235Finansman Gelirleri23 17.925.505 20.329.700Finansman Giderleri24 -259.049 -225.127SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)137.565.746 155.380.808Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri25 -23.904.664 -30.474.009Dönem Vergi (Gideri) Geliri25 -24.215.973 -30.515.439Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri25 311.309 41.430SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)113.661.082 124.906.799DÖNEM KARI (ZARARI)113.661.082 124.906.799Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları113.661.082 124.906.799Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 26 0,18940000 0,20820000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-185.687 -24.048Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar)Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)15 -122.110 -11.922Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar7 -109.999 -18.138Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)7 -109.999 -18.138Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler46.422 6.012Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar), Vergi EtkisiTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi24.422 2.384Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilen İştirak ve İş Ortaklıklarının Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelirlerinden Paylar, Vergi Etkisi7 22.000 3.628Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0Yabancı Para Çevrim FarklarıDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-185.687 -24.048TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)113.475.395 124.882.751Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları113.475.395 124.882.751http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1030289BIST