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***ZTB* *ZKBVK*** ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim

24.11.2021 09:54
***ZTB* *ZKBVK*** ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim


***ZTB******ZKBVK*** ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Kira sertifikası İhraç Tavanı SPK Onayı-2
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili Şirketler ZTB

Yetkili Organ Karar Tarihi 29.09.2021
İhraç Tavanı Tutarı 15.000.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Kira Sertifikası
Satış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 15.10.2021
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 18.11.2021
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 18.11.2022
İzahnamenin Yayınlandığı Tarih 24.11.2021

Ek Açıklamalar
19.10.2021 tarihli özel durum açıklamalarımızda Şirketimizce, Ziraat Katılım Bankası A.Ş.'nin fon kullanıcısı olarak yer alacağı, yurt içinde, 15.000.000.000.-TL ihraç tavanı ile sınırlı olarak, tertipler halinde, çeşitli vadelerde ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun III-61.1 sayılı Kira Sertifikaları Tebliği'nde öngörülen kira sertifikası tür ve sözleşmelerine dayalı olarak veya bunların birlikte kullanılması suretiyle halka arz veya halka arz edilmeksizin tahsisli olarak ve/veya nitelikli yatırımcılara satılmak suretiyle yapılacak kira sertifikası ihraçlarına ilişkin tavan başvurumuzun onaylanması için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapıldığı duyurulmuştu. Kira sertifikası ihraç tavanı başvurumuz Sermaye Piyasası Kurulu'nun 18.11.2021 tarih ve 60/1680 sayılı toplantısında onaylanmıştır. Onaylanmış dokümanlar ekte bulunmakta olup (dokumanlar boyutları sebebiyle takip eden bildirimler ile yayınlanmaktadır) dokümanlara aynı zamanda kurumsal internet sitemizin (www.ziraatkatilimvks.com.tr) Yatırımcı İlişkileri > Kira Sertifikaları İhracı > İzahname bölümünden de ulaşılabilmektedir. ( https://www.ziraatkatilimvks.com.tr/kira-sertifikasi-ihraci ) Kamuoyunun bilgisine arz olunur.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 IBD onaylı_2.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/979368


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