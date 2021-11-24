***ZTB* *ZKBVK*** ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim









***ZTB******ZKBVK*** ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Kira sertifikası İhraç Tavanı SPK Onayı-6Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayırİlgili Şirketler ZTBYetkili Organ Karar Tarihi 29.09.2021İhraç Tavanı Tutarı 15.000.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Kira SertifikasıSatış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiSPK Başvuru Tarihi 15.10.2021SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 18.11.2021İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 18.11.2022İzahnamenin Yayınlandığı Tarih 24.11.2021Ek Açıklamalar19.10.2021 tarihli özel durum açıklamalarımızda Şirketimizce, Ziraat Katılım Bankası A.Ş.'nin fon kullanıcısı olarak yer alacağı, yurt içinde, 15.000.000.000.-TL ihraç tavanı ile sınırlı olarak, tertipler halinde, çeşitli vadelerde ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun III-61.1 sayılı Kira Sertifikaları Tebliği'nde öngörülen kira sertifikası tür ve sözleşmelerine dayalı olarak veya bunların birlikte kullanılması suretiyle halka arz veya halka arz edilmeksizin tahsisli olarak ve/veya nitelikli yatırımcılara satılmak suretiyle yapılacak kira sertifikası ihraçlarına ilişkin tavan başvurumuzun onaylanması için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapıldığı duyurulmuştu. Kira sertifikası ihraç tavanı başvurumuz Sermaye Piyasası Kurulu'nun 18.11.2021 tarih ve 60/1680 sayılı toplantısında onaylanmıştır. Onaylanmış dokümanlar ekte bulunmakta olup (dokumanlar boyutları sebebiyle takip eden bildirimler ile yayınlanmaktadır) dokümanlara aynı zamanda kurumsal internet sitemizin (www.ziraatkatilimvks.com.tr) Yatırımcı İlişkileri > Kira Sertifikaları İhracı > İzahname bölümünden de ulaşılabilmektedir. ( https://www.ziraatkatilimvks.com.tr/kira-sertifikasi-ihraci ) Kamuoyunun bilgisine arz olunur.Eklenen DökümanlarEK: 1 İBD Onaylı ekler_3.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/979381BIST