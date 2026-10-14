Canlı Borsa3
MİLLİYET ANA SAYFA
© Copyright 2026 Milliyet.com.tr | Giriş Yaptığınız taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Uzmanpara18 milyon araç için kritik uyarı!
HaberlerUzmanpara

18 milyon araç için kritik uyarı!

14.10.2026 - 11:27 | Son Güncellenme:

#Araç#Yaşlı Araç#İkinci El Araç

Türkiye’de otomobillerin ortalama yaşı 14,2’ye ulaşırken, MASFED Genel Başkanı Aydın Erkoç’tan dikkat çeken uyarı geldi. Araç parkının gençleştirilmesi gerektiğini belirten Erkoç, vatandaşların daha yeni ve güvenli otomobillere ulaşabilmesi için uygun finansman ve teşvik modellerinin hayata geçirilmesi çağrısında bulundu.

Haberlerimizi Google'da Takip EdinGelişmelerden anında haberdar olun.Google'da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
18 milyon araç için kritik uyarı

MASFED Genel Başkanı Aydın Erkoç, otomobile erişim maliyetleri ve finansman koşullarının vatandaşların araç yenileme kararlarında belirleyici olduğunu söyledi.

Haberin Devamı
Haberin Devamı

Araç parkının yenilenmesinin yalnızca ticari bir konu olmadığını, trafik güvenliği, çevre ve ülke ekonomisi açısından da stratejik önem taşıdığını vurgulayan Erkoç, ikinci el piyasasının bu dönüşüm sürecindeki tamamlayıcı işlevine dikkati çekti.

"YOLLARDAKİ ARAÇLARIN YAŞINI VE GÜVENLİĞİNİ DE DEĞERLENDİRMELİYİZ"

Erkoç, Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) 2025 yıl sonu verilerine göre Türkiye'deki otomobillerin ortalama yaşının 14,2 olarak hesaplandığını, Ağustos 2026 itibarıyla trafiğe kayıtlı otomobil sayısının 18 milyonu aştığını, bu tablonun yenilenme ihtiyacını somut olarak gösterdiğini dile getirdi.

Haberin Devamı

Araç sayısının artmaya devam ettiğine dikkati çeken Erkoç, şöyle konuştu:

"Türkiye’de otomobil sayısı artmaya devam ediyor. Ancak yalnızca kaç araç satıldığını değil, mevcut araçlarımızın yaşını, güvenliğini ve ekonomik kullanım koşullarını da değerlendirmemiz gerekiyor. Araç parkının gençleşmesi, vatandaşlarımızın daha yeni teknolojilere sahip otomobillere erişebilmesi açısından önemli. Bu konuya yalnızca otomotiv ticareti olarak değil, trafik güvenliği, çevre ve ülke ekonomisi açısından da bakmalıyız."

Haberin Devamı
Haberin Devamı
Ankara- Samsun arası 2,5 saate düşecek
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİRAnkara- Samsun arası 2,5 saate düşecekHaberi Görüntüle

"UYGUN FİNANSMAN MODELLERİ YAYGINLAŞTIRILMALI"

Haberin Devamı

Erkoç, araç yenileme kararlarında ekonomik şartların ve finansmana erişimin temel belirleyici olduğuna işaret ederek, otomobil değiştirmenin hane halkı için ciddi bir bütçe planlaması gerektirdiğini anlattı.

Araç fiyatları ve kredi maliyetlerinin talebi doğrudan yönlendirdiğini belirten Erkoç, şu değerlendirmede bulundu:

"İkinci el piyasasında dönemsel olarak talep ve fiyat hareketleri yaşanabilir. Ancak önemli olan bu dalgalanmalardan bağımsız olarak vatandaşların daha yeni ve güvenli araçlara ulaşabilmesini sağlayacak kalıcı çözümler geliştirmektir. Uygun finansman modellerinin yaygınlaştırılması ve kayıtlı ticaretin desteklenmesi, hem sektörümüzün sağlıklı işleyişine hem de araç yenileme sürecine katkı sağlayacaktır."

Haberin Devamı
Altın yeniden yükselecek mi? Piyasaların gözü saat 15.30’da
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİRAltın yeniden yükselecek mi? Piyasaların gözü saat 15.30’daHaberi Görüntüle

İKİNCİ EL PİYASASI YENİLENME SÜRECİNİN ÖNEMLİ BİR PARÇASI

Erkoç, farklı gelir gruplarının araç ihtiyaçlarının karşılanmasında ikinci el piyasasının vazgeçilmez bir fonksiyon üstlendiğine dikkati çekerek, yalnızca sıfır araç satışlarına odaklanmanın yetersiz kalacağını söyledi.

Haberin Devamı

Yenilenme sürecinin kademeli bir yapısı olduğunu vurgulayan Erkoç, şöyle konuştu:

"Her vatandaşın sıfır otomobil alma imkanı bulunmuyor. Bir vatandaşın 20 yaşındaki aracını satıp 10 yaşındaki bir otomobile geçebilmesi de bireysel araç yenileme sürecinin bir parçasıdır. Elbette araçların el değiştirmesi tek başına ülkemizdeki araç parkının ortalama yaşını düşürmez. Bunun için yeni araçların trafiğe katılması ve ekonomik ömrünü tamamlamış araçların sistemden çıkması gerekir. Ancak ikinci el piyasasının sağlıklı işlemesi, vatandaşlarımızın daha yeni araçlara geçişini kolaylaştırır. Bu nedenle ikinci el araç ticaretinde güvenin artırılması, finansman imkanlarının geliştirilmesi ve yetki belgeli işletmelerin desteklenmesi büyük önem taşıyor."

Erkoç, araç parkının gençleştirilmesine yönelik adımların bütüncül politikalarla desteklenmesi, araçların teknik yeterliliği, periyodik bakımı ve donanımsal güvenlik standartlarının da eş zamanlı ele alınması gerektiğini bildirdi.

Haberin Devamı

Bir aracın güvenliğinin yalnızca yaşına bağlı olmadığına dikkati çeken Erkoç, şunları kaydetti:

"Düzenli bakım ve teknik kontroller son derece önemli. Bununla birlikte yeni nesil araçların sunduğu güvenlik teknolojileri de dikkate alınmalı. Araç yenileme sürecini destekleyecek teşvik modelleri, finansman koşulları ve çevresel etkiler birlikte değerlendirilmeli. Kamu maliyesini ve vatandaşlarımızın alım gücünü gözeten, uygulanabilir ve sürdürülebilir bir yol haritasına ihtiyaç var. MASFED olarak kayıtlı ticaretin güçlendiği, vatandaşlarımızın güvenli ve ihtiyaçlarına uygun araçlara erişebildiği bir piyasa yapısını önemsiyoruz. Türkiye’nin yalnızca otomobil satışlarını değil, yollardaki araçların geleceğini de konuşması gerektiğine inanıyoruz.

IMF'den küresel borç alarmı
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİRIMF'den küresel borç alarmıHaberi Görüntüle
EN ÇOK OKUNANLAR
Halk TVye kayyum atandı Başsavcılık detayları açıkladı
Halk TV'ye kayyum atandı! Başsavcılık detayları açıkladı
Barcelonanın Galatasaray galibiyeti dünyada gündem oldu İstanbulu ele geçirdi
Barcelona'nın Galatasaray galibiyeti dünyada gündem oldu! 'İstanbul'u ele geçirdi'
İsrail kulislerindeki Türkiye hesabı sızdı Konum verdiler: Agresif plan ters tepecek
İsrail kulislerindeki 'Türkiye hesabı' sızdı! Konum verdiler: 'Agresif plan ters tepecek'
Altın yeniden yükselecek mi Piyasaların gözü saat 15.30’da
Altın yeniden yükselecek mi? Piyasaların gözü saat 15.30’da
Yazarlar
Özay Şendir
Özay ŞendirDendias haklıymış meğer...
Abbas Güçlü
Abbas GüçlüDiplomalı çaresizlik!
Güldener Sonumut
Güldener SonumutBrüksel kulislerinde masa ortada: ‘Made in Europe” ve Türkiye’nin stratejik hesabı
Dilara Koçak
Dilara KoçakGeleceğin sofrasını kurarken
Asu Maro
Asu MaroKoş Meryem, koş
Servet Yıldırım
Servet YıldırımGümrük Birliği güncellenmezse
Osman Gençer
Osman Gençer6 şanslı kentte kadim hikayeler
İlgili Haberler
Bir yıldır haftada 3 kez kapısına polis geliyor Akılalmaz neden: Kabus görür gibi yaşıyoruz
Bir yıldır haftada 3 kez kapısına polis geliyor! Akılalmaz neden: Kabus görür gibi yaşıyoruz
Tokat’ta binlerce kişiyi hastanelik eden salgında yeni gelişme Su testlerinin sonucu belli oldu
Tokat’ta binlerce kişiyi hastanelik eden salgında yeni gelişme! Su testlerinin sonucu belli oldu
Bahçeliden Türk Devletleri Teşkilatı ve Türkiyenin dönem başkanlığına ilişkin açıklama
Bahçeli'den Türk Devletleri Teşkilatı ve Türkiye'nin dönem başkanlığına ilişkin açıklama
Adanada dehşet Okula ekmek bıçağıyla geldi, arkadaşını yaraladı
Adana'da dehşet! Okula ekmek bıçağıyla geldi, arkadaşını yaraladı