Almanya'da Togg şöleni! 'Projemizi bir adım ileriye taşıyoruz'

Türkiye'nin küresel mobilite markası Togg, teknolojik gücü ve tasarımıyla Avrupa genelinde öne çıkmayı sürdürüyor.

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Stuttgart-Feuerbach’taki Backerei Metropole’de düzenlenen ortak kahvaltı programıyla başlayan etkinlik, tam bir görsel şölene dönüştü.

Organizasyon tarafından Togg sürücüleri için özel olarak ayrılan otoparkta araçlar yan yana dizildi. Katılımcılar, çevredeki Alman vatandaşlarının ve yabancı otomobilseverlerin meraklı bakışları altında kahvaltılarını tamamladı.

Daha sonra Feuerbach’tan hareket eden 45 araçlık Togg konvoyu, Stuttgart caddelerinde tek bir hat halinde ilerledi. Sürücülerin aynı navigasyon rotasını takip ederek oluşturduğu bu konvoy, Fasanenhof’taki Togg Europe GmbH merkezine ulaştı.

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Togg Europe önünde bir araya gelen kullanıcılar burada Togg Europe yetkilileriyle sohbet etti.

HENÜZ BİR AY OLMASINA RAĞMEN ŞİMDİDEN 7-8 BİN KİLOMETRE YOL KATETTİ



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Etkinlik alanında yerli otomobil deneyimlerini paylaşan Togg sahipleri yaptıkları açıklamalarla, markaya olan inançlarını ve Avrupa'daki kullanıcı deneyimleri aktardı.

Aracını teslim alalı henüz bir ay olmasına rağmen şimdiden 7-8 bin kilometre yol katettiğini belirten Deniz Baydur, milli teknolojiye sahip çıkmanın önemini vurguladı.

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Etkinliğe Lünen kentinden ailesiyle birlikte 500 kilometre yol kat ederek katılan sürücü kursu sahibi Emre Çiçek, Togg'a sahip çıkmayı tarihi bir bayrak yarışı olarak gördüğünü ifade ederek, "Yeni açacağımız sürücü kursu şubemizde ilk aracımız Togg T10F olacak. Bu hizmeti Almanya'daki vatandaşlarımıza sunmak niyetiyle yola çıktık. Bizim için bu markaya sahip çıkmak ve burada tanıtımını yapmak bir görevdir. Dedelerimiz bu temeli attı, bize düşen de bu bayrağı daha ileriye taşımaktır." diye konuştu.

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"PROJEMİZİ BİR ADIM İLERİYE TAŞIYORUZ"



Stuttgart’taki etkinlik gününü "hayatımın ikinci en mutlu günü" olarak tanımlayan, topluluğun kurucu adminlerinden Bilgehan Çalışkan, temellerini 4 kişiyle attıkları WhatsApp grubunun kısa sürede 160 kişilik bir aileye dönüştüğünü belirterek, topluluğun geleceğe yönelik dijital vizyonunu paylaştı:

"Şu an WhatsApp grubundaki yoğun bilgi akışına yetişmek imkansız hale geldi. Bu yüzden projemizi bir adım ileriye taşıyoruz. Tıpkı Tesla kullanıcılarının Almanya’da kurduğu şahsi platformlar gibi Togg için de özel bir online forum kuracağız. Bu platformda güncellemeleri, yazılımsal yenilikleri ve buluşma takvimlerimizi düzenli bir yapıda toplayacağız."

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Topluluğun bir diğer kurucu ortağı olan ve kendi şahsi Togg aracıyla 8-9 ay gibi kısa bir sürede 40 bin kilometre yol katettiğini açıklayan Habib Aydın, Avrupa’dan Türkiye'ye arabayla giden Türk vatandaşlarının, elektrikli araçla yolculuğunu sorunsuz tamamlayanların tecrübelerini aktardı.

Uzaktan teknik destek ağının gücünü vurgulayan Aydın, "Hedefimiz Almanya’nın en büyük araba derneği olmak. Bir yazılım veya teknik aksilik olduğunda Türkiye’deki mühendisler uzaktan teşhis ile anında bağlanıp sorunları çözüyorlar. Biz gülü sevdik, dikenine katlanırız diyorduk ama servis ve destekten çok memnunuz. Ben 'Hayatta elektrikli arabaya binmem' diyordum, ta ki Togg çıkana kadar." ifadelerini kullandı.

İş insanı Lokman Aksakal ise "Kendi ürettiğimiz otomobilimizi, şirketimizin önünde gururla görmek istiyoruz. Almanya’daki tüm Türk iş insanlarına ve şirket sahiplerine tavsiyemdir; her şirketin, her firmanın önünde mutlaka bir tane Togg durmalı ve bu milli gurur Avrupa’da sergilenmelidir. Filderstadt'ta bu meşaleyi yakarak ilk adımı biz başlatıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

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KURUMSALLAŞMA ADIMLARI VE GELECEK HEDEFLERİ

Etkinlik kapsamında gerçekleştirilen toplantılarda, topluluğun geleceğine yön verecek bazı kararlar alındı.

Buluşmaların devamlılığını hedefleyen topluluk yönetimi, Almanya genelinde düzenlenen kitlesel etkinliklerin yasal ve bürokratik süreçlerini kolaylaştırmak adına resmi bir dernek kurma kararı aldıklarını ilan etti.

Bürokratik işlemler tamamlandığında oluşumun "Togg Deutschland Community e.V." adıyla resmiyet kazanacağı aktarıldı.

Yılda 3 veya 4 kez profesyonel buluşmalar düzenlemeyi planlayan yönetim, üyelerin tavsiyelerini ve geri bildirimlerini iletebilmesi için özel bir anket linki paylaşılacağını açıkladı.

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Almanya genelinde hızla büyüyen Togg Almanya Topluluğu, gelecek aylarda Frankfurt başta olmak üzere diğer büyük şehirlerde de geniş katılımlı yeni buluşmalar düzenlemeyi ve kurulacak online forum sitesi aracılığıyla Avrupa'daki tüm Togg kullanıcılarına rehberlik etmeyi hedefliyor.