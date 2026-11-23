HABER MERKEZİ - Altın piyasasında yeni haftayla birlikte dikkat çeken fiyat hareketleri yaşanıyor. Geçtiğimiz hafta sert satışlarla karşılaşan ve önemli ölçüde değer kaybeden altın, 23 Kasım Pazartesi günü yeniden yükselişe geçti.

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Küresel piyasalarda ons altının 3 bin 689 dolar seviyesini görmesi, Türkiye'deki gram altın fiyatlarına da yansıdı. Son dönemde 6 bin TL'nin altına gerileyen gram altın, yeniden bu kritik seviyenin üzerine çıktı.

Değerli metal piyasasında yaşanan hızlı toparlanma, yatırımcıların yükselişin kalıcı olup olmayacağına odaklanmasına neden oldu.

Özellikle ABD'deki faiz beklentilerinde yaşanan değişim ve küresel finans piyasalarındaki hareketlilik, altının yönü açısından yakından takip ediliyor.

GRAM ALTIN 6 BİN TL'Yİ GEÇTİ! PİYASADA YÖN DEĞİŞTİ

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Altın fiyatlarında geçtiğimiz hafta yaşanan sert düşüşün ardından yeni haftada yükseliş hareketi öne çıktı. Gram altın, ons altındaki toparlanmanın etkisiyle yeniden 6 bin TL seviyesinin üzerine yükseldi.

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Son dönemde fiyatlardaki sert dalgalanmalar nedeniyle altın yatırımcılarının yakından takip ettiği 6 bin TL sınırının yeniden aşılması, piyasadaki yön değişimini ortaya koydu.

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Gram altının yükselişinde uluslararası piyasalardaki ons altın fiyatı belirleyici olurken dolar/TL kurunun seyri de önemini koruyor.

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Türkiye'de gram altın fiyatı, küresel altın fiyatlarının yanı sıra döviz kurundaki değişimlerden de etkileniyor.

Bu nedenle ons altında yaşanan yükselişler, dolar/TL kurundaki hareketlere bağlı olarak gram altına farklı oranlarda yansıyabiliyor.

ONS ALTIN 3 BİN 689 DOLARI GÖRDÜ

Küresel altın piyasasında yeni haftanın en dikkat çeken gelişmelerinden biri, ons altında yaşanan güçlü toparlanma oldu. Geçtiğimiz hafta son 14 ayın en düşük seviyelerine kadar gerileyen ons altın, yeni haftanın ilk işlem gününde yeniden yükselişe geçti.

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Sabah saatlerinde 3 bin 609,83 dolar seviyesine ulaşan ons altın, günün ilerleyen saatlerinde yükselişini sürdürerek 3 bin 689 doları gördü.

Bu hareket, geçtiğimiz hafta sert satışlarla karşılaşan değerli metalde alımların yeniden güçlendiğini gösterdi. Altının 3 bin 600 dolar seviyesini aşmasının ardından yükselişini devam ettirmesi, teknik açıdan takip edilen bazı önemli direnç noktalarının da gündeme gelmesine neden oldu.

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GEÇEN HAFTA YÜZDE 9 DÜŞMÜŞTÜ! ŞİMDİ YENİDEN YÜKSELİYOR

Altın fiyatlarında yaşanan son toparlanma, geçtiğimiz haftanın sert düşüşünün ardından geldi. Ons altın, geçen hafta yaklaşık yüzde 9 değer kaybederek mart ayından bu yana en sert haftalık gerilemesini yaşamıştı.

Doların güçlenmesi ve ABD Merkez Bankası'nın faiz artırımlarına devam edebileceğine ilişkin beklentiler, değerli metal üzerindeki satış baskısını artırmıştı.

Fiyatların son 14 ayın en düşük seviyelerine kadar gerilemesinin ardından yeni haftada alım yönlü hareketler güç kazandı.

Özellikle ABD ekonomisine ve faiz politikasına ilişkin beklentilerin yeniden şekillenmesi, altının toparlanmasını destekleyen gelişmeler arasında yer aldı.

Ancak yeni haftadaki yükselişe rağmen altın piyasasında dalgalanmanın sona erdiğini söylemek için henüz erken olduğu değerlendiriliyor.

ALTIN FİYATLARI NEDEN YÜKSELİYOR?

Altın fiyatlarındaki yükselişte ABD Merkez Bankası'nın para politikasına ilişkin beklentilerde yaşanan değişim etkili oluyor. Geçtiğimiz hafta piyasalarda Fed'in aralık ayında faiz artıracağı beklentisi oldukça güçlüydü.

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Ancak ABD teknoloji hisselerinde yaşanan sert satışlar ve yapay zekâ yatırımlarına ilişkin endişeler, ekonomik büyümenin yavaşlayabileceği değerlendirmelerini gündeme taşıdı.

Bu gelişmeler, Fed'in faiz politikasına ilişkin piyasa fiyatlamalarının yeniden şekillenmesine neden oldu.

CME FedWatch verilerine göre aralık ayında faiz artırımı beklentisi, geçtiğimiz haftaki yaklaşık yüzde 100 seviyesinden yüzde 93'e geriledi.

Faiz artırımına yönelik beklentilerin sınırlı da olsa zayıflaması, faiz getirisi bulunmayan altın açısından destekleyici bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

UZMANLAR ALTINDA YENİ HEDEFLERİ İŞARET ETMİŞTİ

Altında yaşanan sert düşüşün ardından teknik analizlerde toparlanma ihtimaline ilişkin değerlendirmeler öne çıkmıştı. Piyasa analizlerinde 3 bin 503 dolar civarında geçici bir dip oluşmuş olabileceği belirtilirken fiyatların 3 bin 663 ile 3 bin 712 dolar aralığına doğru yükselebileceği ifade edilmişti.

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Ons altının 3 bin 689 dolar seviyesini görmesiyle birlikte söz konusu yükseliş aralığına girilmiş oldu.

Böylece daha önce teknik analizlerde öne çıkan 3 bin 663 dolar seviyesi aşılırken gözler 3 bin 712 dolar sınırına çevrildi.

Ancak bu seviyeler, fiyatların mutlaka ulaşacağı noktaları değil, teknik analizde takip edilen olası hedefleri gösteriyor.

ALTINDA 3 BİN 712 DOLAR SINIRI! YÜKSELİŞ SÜRECEK Mİ?

Ons altında 3 bin 689 dolar seviyesinin görülmesinin ardından yatırımcıların gündeminde yükselişin devam edip etmeyeceği sorusu bulunuyor.

Daha önceki teknik değerlendirmelerde 3 bin 663-3 bin 712 dolar aralığı, toparlanma hareketinde izlenebilecek bölge olarak öne çıkmıştı.

Altının bu aralığın üst sınırına yaklaşması, 3 bin 712 dolar seviyesini yakından takip edilen noktalardan biri haline getirdi.

Yukarı yönlü hareketin devam etmesi halinde bu seviyedeki fiyat davranışı önem kazanacak.

Buna karşılık yükselişin hız kaybetmesi veya küresel piyasalarda yeniden satış baskısı oluşması durumunda altında geri çekilmeler yaşanması da mümkün.

Özellikle Fed'in faiz beklentileri ve ABD tahvil getirilerindeki değişimler, değerli metalin kısa vadeli seyrini etkilemeye devam edebilir.

FED'İN FAİZ KARARI ALTIN İÇİN NEDEN ÖNEMLİ?

ABD Merkez Bankası'nın faiz kararları, küresel altın fiyatlarını etkileyen temel gelişmeler arasında bulunuyor. Fed'in faiz artırması, doların değer kazanmasına ve ABD tahvil getirilerinin yükselmesine destek sağlayabiliyor.

Bu durum, faiz getirisi bulunmayan altının yatırımcılar açısından alternatif maliyetini artırabiliyor.

Buna karşılık faiz artırımı beklentilerinin zayıflaması, altına yönelik talebi destekleyebiliyor.

Capital.com Kıdemli Finansal Piyasa Analisti Kyle Rodda da teknoloji hisselerindeki satışların ve yapay zekâ yatırımlarındaki zayıflamanın ABD faiz beklentilerini değiştirdiğini belirtmişti.

Rodda, bu gelişmenin altın fiyatlarına temel açıdan destek sağladığını ifade etmişti.

GÖZLER 25 KASIM'DA AÇIKLANACAK ABD VERİSİNDE

Altın fiyatlarında yaşanan toparlanmanın ardından piyasaların dikkati ABD'de açıklanacak enflasyon göstergelerine çevrildi.

25 Kasım Çarşamba günü açıklanması beklenen kişisel tüketim harcamaları (PCE) fiyat endeksi, Fed'in para politikası açısından yakından takip ediliyor.

ABD Merkez Bankası'nın yüzde 2'lik enflasyon hedefi bakımından önem taşıyan veri, faiz artırımı beklentilerinde yeni değişimlere neden olabilir.

Enflasyonun beklentilerin üzerinde gelmesi, Fed'in sıkı para politikasını sürdürmesine ilişkin beklentileri güçlendirebilir.

Buna karşılık fiyat artışlarında yavaşlama görülmesi, faiz beklentilerinin hafiflemesine katkı sağlayabilir.

Bu nedenle 25 Kasım'da açıklanacak verinin ardından altın fiyatlarında yeni hareketlilik yaşanması ihtimali bulunuyor.