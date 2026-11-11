Altında düşüş duracak mı? İşte fiyatları yükseltecek gelişme

HABER MERKEZİ Altın piyasasında son günlerde sert dalgalanmalar yaşanıyor. Önceki seansta belirgin şekilde değer kaybeden altın, yeni işlem gününde kayıplarının bir kısmını telafi etmeye çalıştı. Ancak ABD’den gelen enflasyon verileri ve Fed’e ilişkin faiz beklentileri, değerli metaldeki toparlanmanın sınırlı kalmasına yol açtı.

Haberin Devamı

Haberin Devamı

Yatırımcıların odağında özellikle ABD Merkez Bankası’nın aralık ayında atacağı adım bulunuyor. Enflasyonun beklentilerden yüksek gelmesi, faiz artışı ihtimalini güçlendirirken altın üzerindeki satış baskısını da artırdı.

ALTINDA SERT KAYIP SONRASI SINIRLI TOPARLANMA

Spot altın, salı günkü işlemlerde yaklaşık yüzde 3 değer kaybederek ons başına 4 bin 17 dolar seviyelerine kadar geriledi. Çarşamba gününde ise önceki seansta yaşanan kaybın bir bölümünü telafi etmeye çalışan altın fiyatlarında yukarı yönlü sınırlı bir hareket izlendi.

Haberin Devamı

Ancak toparlanma, ABD’de açıklanan enflasyon verileri sonrasında Fed’in faiz politikasına ilişkin beklentilerin yeniden sertleşmesi nedeniyle güçlü bir ivme kazanamadı.

Haberin Devamı

ABD ENFLASYONU DENGELERİ DEĞİŞTİRDİ

Altın fiyatları üzerinde belirleyici olan başlıca gelişmelerden biri ABD’de açıklanan ekim ayı enflasyon verisi oldu. Enflasyonun beklentilerden daha hızlı yükseldiğini gösteren veriler, Fed’in aralık toplantısında faiz artıracağı beklentisini güçlendirdi.

Haberin Devamı

Piyasalarda para politikasının daha uzun süre sıkı kalabileceği görüşünün öne çıkması, faiz getirisi bulunmayan altın açısından baskı oluşturdu.

Haberin Devamı

FED BEKLENTİSİ ALTINI BASKILIYOR

Yüksek faiz ortamı altın açısından önemli bir dezavantaj oluşturuyor. Altın, geleneksel olarak güvenli liman ve enflasyona karşı korunma aracı olarak öne çıksa da yatırımcısına faiz getirisi sağlamıyor.

Faiz oranlarının yükselmesi veya yüksek kalmasının beklenmesi, yatırımcıların faiz getirili enstrümanlara yönelmesine neden olurken altının cazibesini azaltabiliyor.

Haberin Devamı

Bu nedenle Fed’in para politikasına yönelik her yeni sinyal, altın fiyatlarında sert hareketlere yol açabiliyor.

ANALİSTLER HANGİ GELİŞMEYE İŞARET EDİYOR?

Altın fiyatlarının yeniden güçlü bir yükseliş trendine girebilmesi için piyasaların Fed’den daha yumuşak mesajlar alması gerektiği değerlendiriliyor.

Özellikle faiz artışı beklentilerinin zayıflaması veya enflasyonda yeniden aşağı yönlü bir görünüm oluşması halinde altına olan talebin güçlenebileceği ifade ediliyor.

Haberin Devamı

Bununla birlikte jeopolitik riskler, küresel ekonomik görünüm ve doların seyri de altının yönü üzerinde etkili olmaya devam ediyor.

GRAM ALTIN 6 BİN 500 TL BANDINDA

Ons altındaki hareketlilik yurt içinde gram altın fiyatlarına da yansıdı. Gram altın, çarşamba günü TSİ 07.26 itibarıyla 6 bin 491,77 TL alış ve 6 bin 537,45 TL satış fiyatından işlem gördü.

Gram altının fiyatlamasında ons altının küresel piyasalardaki seyri kadar dolar/TL kuru da belirleyici olmaya devam ediyor.

ALTINDA GÖZLER FED’DE

Altın yatırımcıları açısından önümüzdeki süreçte en kritik başlık Fed’in faiz politikasına ilişkin vereceği mesajlar olacak.

ABD’de enflasyonun yüksek seyrini koruması faizlerin daha uzun süre yüksek kalacağı beklentisini desteklerken, bu durum altın üzerinde baskı yaratabilir.

Buna karşılık enflasyon baskısının azalması veya Fed’in daha temkinli bir faiz politikası izleyeceğine dair sinyaller vermesi, altın fiyatlarında yeniden güçlü bir toparlanmanın önünü açabilir.

Bu nedenle altın piyasasında kısa vadeli yönün büyük ölçüde ABD’den gelecek ekonomik veriler ve Fed’in aralık toplantısına ilişkin beklentilerle şekillenmesi bekleniyor.