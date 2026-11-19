HABER MERKEZİKüresel piyasalarda altın, güçlü dolar ve yükselen faiz beklentilerinin etkisiyle gerilemeye devam ediyor. ABD Merkez Bankasının ekim ayı toplantısına ilişkin tutanakları, enflasyonla mücadelede yeni faiz artırımlarının gündemde olduğunu gösterdi.

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Ons altın, perşembe günü yaklaşık 3.700 dolar seviyesine çekildi. Böylece Eylül 2025’ten bu yana görülen en düşük fiyatlara dönülürken, sekiz işlem günlük döneme yayılan kayıp yüzde 10’u aştı.

Piyasaların gündeminde artık yalnızca aralık ayında yapılabilecek faiz artışının büyüklüğü bulunmuyor. Faizlerin 2027’de hangi seviyeye ulaşacağı ve yüksek oranların ne kadar süre korunacağı da altının yönü açısından önem taşıyor.

ALTINDA SATIŞLAR DERİNLEŞTİ

Altın fiyatlarında kısa sürede yaşanan gerileme, değerli metal piyasasında satış baskısını belirginleştirdi. Ons fiyatının yaklaşık 3.700 dolara kadar çekilmesi, bir yılı aşkın sürenin en düşük seviyelerinin yeniden görülmesine neden oldu.

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Sekiz işlem gününe yayılan yüzde 10’un üzerindeki kayıp, son dönemdeki düşüşün boyutunu ortaya koydu. Güçlü dolar ve Fed’den gelen sıkı para politikası mesajları, toparlanmayı zorlaştıran başlıklar arasında yer aldı.

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Altın açısından fiyatlamalar, ABD’de enflasyonun ne ölçüde kontrol altına alınabileceği ve bunun için kaç faiz artışına ihtiyaç duyulacağı etrafında şekilleniyor.

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FED TUTANAKLARINDAN YENİ FAİZ ARTIŞI MESAJI

Fed’in 27-28 Ekim toplantısına ilişkin tutanaklar, politika yapıcıların enflasyon konusunda temkinli yaklaşımını koruduğunu gösterdi.

Toplantı katılımcılarının neredeyse tamamı, kendi temel ekonomik beklentileri doğrultusunda, enflasyonun yüzde 2 hedefine dönmesi için ilerleyen aylarda ilave faiz artışlarının uygun olabileceğini değerlendirdi.

Tutanaklarda, alınacak yeni kararların açıklanacak verilere ve ekonomik görünümdeki değişimlere bağlı olacağı da vurgulandı. Böylece ekim ayında faizlerin sabit tutulmasının, sıkılaştırma sürecinin tamamlandığı anlamına gelmediği mesajı verildi.

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Bu görünüm, altın ve gümüş üzerindeki faiz baskısının gündemde kalmasına yol açtı.

ARALIK TOPLANTISINDA DAHA BÜYÜK ARTIŞ OLUR MU?

Tutanaklarda dikkat çeken bir diğer ayrıntı, faiz artışının büyüklüğüne ilişkin değerlendirmeler oldu.

Bazı katılımcılar ekim toplantısında da faiz artırılması gerektiğini savundu. Birkaç katılımcı ise enflasyon verilerinin olumsuz gelmesi halinde sonraki toplantıda 25 baz puanın üzerinde bir artışın değerlendirilebileceğini belirtti.

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Bu görüşler, aralık ayında daha güçlü bir faiz adımı ihtimalini gündemde tuttu. Ancak tutanaklar, alınmış yeni bir faiz kararını değil, toplantı sırasında yapılan değerlendirmeleri yansıtıyor.

WALLER’DAN 50 BAZ PUANLIK ARTIŞ DEĞERLENDİRMESİ

Fed Yönetim Kurulu Üyesi Christopher Waller’ın açıklamaları da piyasaların takip ettiği başlıklar arasında yer aldı. Waller, enflasyonun yüksek seyrine dikkat çekerek daha fazla parasal sıkılaştırmaya ihtiyaç duyulabileceğini belirtti. Enflasyon verilerinin beklentilerden olumsuz gelmesi durumunda aralık toplantısında 50 baz puanlık faiz artışının değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti.

Waller’ın bu yaklaşımı, faizlerin yalnızca küçük adımlarla yükselmeyebileceği ihtimalini de öne çıkardı.

Altın piyasası açısından bu tür açıklamalar, faizlerin ulaşabileceği seviyeye ilişkin beklentileri etkilediği için önem taşıyor.

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PİYASALAR HANGİ FAİZ KARARINI BEKLİYOR?

Aktarılan CME FedWatch verilerine göre piyasalarda aralık ayı için ağırlıklı beklenti 25 baz puanlık faiz artışı yönünde. Bu seçeneğin olasılığı yüzde 90 olarak fiyatlanırken, 50 baz puanlık artış ihtimali yüzde 10 seviyesinde bulunuyor.

Bu oranlar, verilerin aktarıldığı andaki piyasa beklentilerini gösteriyor. Açıklanacak ekonomik veriler ve Fed yetkililerinin mesajlarıyla birlikte değişebiliyor.

Dolayısıyla piyasalarda belirli bir seçeneğin öne çıkması, Fed’in kararını şimdiden kesinleştirdiği anlamına gelmiyor.

YÜKSEK FAİZ ALTINI NEDEN BASKILIYOR?

Altının fiyatında yalnızca değerli metale yönelik talep etkili olmuyor. Yatırımcıların alternatif varlıklardan elde edebilecekleri getiriler de önem taşıyor.

Altın, sahibine faiz veya düzenli gelir sağlamıyor. Faiz oranları yükseldiğinde ise faiz getirisi sunan varlıkların cazibesi artabiliyor. Bu nedenle yatırımcıların altın tutarken vazgeçtiği alternatif getiri yükseliyor. “Fırsat maliyeti” olarak adlandırılan bu durum, altına yönelik yatırım talebini sınırlayabiliyor.

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Fed’in yeni faiz artırımlarına gidebileceği beklentisinin güçlenmesi de altın üzerinde bu kanaldan baskı oluşturuyor. Piyasalar, henüz karar alınmadan gelecekteki faiz seviyelerini fiyatlamaya başlayabiliyor.

GÜÇLENEN DOLAR SATIŞ BASKISINI ARTIRIYOR

Altın fiyatlarını etkileyen bir diğer unsur ise doların değer kazanması. Uluslararası piyasalarda dolar üzerinden fiyatlanan altın, ABD para birimi güçlendiğinde diğer para birimlerini kullanan yatırımcılar için daha pahalı hale gelebiliyor. Bu da alım talebini zorlaştırabiliyor.

Son dönemde güçlü dolar ile faiz artışı beklentilerinin aynı anda etkili olması, altını iki ayrı kanaldan baskıladı.

Doların hareketi yakından izlenmeye devam ederken, faizlerin ne kadar yükseleceğine ilişkin beklentiler de fiyatlamaların merkezinde bulunuyor.

GÜMÜŞ DE SATIŞ DALGASINDAN ETKİLENDİ

Fed tutanaklarının ardından değerli metallerde yaşanan hareket altınla sınırlı kalmadı. Gümüş fiyatlarında da kayıplar derinleşti. Faiz beklentilerinin güçlenmesi ve doların yükselmesi, her iki metal üzerinde de baskı oluşturdu. Tutanakların ardından altın ve gümüşün yeni düşük seviyelere gerilemesi, piyasaların para politikası mesajlarına verdiği tepkiyi gösterdi.

Bu nedenle Fed’in önümüzdeki dönemde izleyeceği yol, gümüş yatırımcıları açısından da yakından takip ediliyor.

ANALİSTTEN 2027’YE UZANABİLECEK BASKI DEĞERLENDİRMESİ

The Gold Forecast analisti Gary Wagner, altın piyasasında yalnızca aralık toplantısına odaklanılmasının yeterli olmayacağını belirtti.

Wagner’e göre, faizlerin 2027’nin başlarında da yükselmeye devam edebileceği beklentisi değerli metaller açısından önemli bir baskı unsuru. Bu görünüm, altın üzerindeki baskının yılın son faiz kararının ardından da devam etmesine yol açabilir.

Analist, piyasanın faiz artışlarının ne zaman sona ereceğini ve yüksek faiz döneminin ne kadar süreceğini anlamaya çalıştığını ifade etti.

Bu değerlendirme, altının mutlaka 2027’ye kadar düşeceği yönünde kesin bir tahmin içermiyor. Wagner, faiz beklentilerinin değerli metaller üzerindeki etkisinin daha uzun sürebileceğine dikkat çekiyor.

ALTININ YÖNÜNDE FAİZİN ULAŞACAĞI SEVİYE ÖNE ÇIKIYOR

Wagner’in değerlendirmesinde, altının gelecekteki yönü açısından doların günlük hareketlerinden daha geniş bir faiz görünümü önem taşıyor.

Piyasaların, ABD’de faizlerin hangi seviyede zirve yapacağını ve bu seviyelerin ne kadar süre korunacağını değerlendirdiğini belirten Wagner, altındaki fiyat hareketlerinin de bu beklentilere duyarlı olacağını ifade etti.

Faizlerin daha fazla yükseleceği düşüncesi güçlendikçe, değerli metaller açısından koşullar zorlaşabilir. Buna karşılık beklentilerin değişmesi halinde fiyatlamalar da yeniden şekillenebilir.

GÖZLER FED’İN ARALIK KARARINDA

Altının yaklaşık 3.700 dolara gerilemesinin ardından piyasalar, Fed’in aralık toplantısında vereceği mesajları bekliyor. Yatırımcılar, faiz artışının boyutuyla birlikte 2027’ye ilişkin açıklamaları da takip edecek. Özellikle enflasyonun seyri, yeni artışlara ihtiyaç duyulup duyulmayacağı konusunda belirleyici olacak.

Sekiz işlem günlük dönemde yüzde 10’u aşan kayıp yaşayan altında, toparlanmanın başlayıp başlamayacağı henüz netleşmiş değil. Güçlü dolar, faiz beklentileri ve Fed’in gelecek döneme ilişkin mesajları fiyatların yönünde etkili olmaya devam ediyor.