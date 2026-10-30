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Araç sahipleri dikkat! Bu ihmal yangına yol açıyor

30.10.2026 - 09:49 | Son Güncellenme:

#Araç Bakımı#Yangın Riski#Oto Bakım

Araçlarda göz ardı edilen bazı bakım eksiklikleri, yangından ölümcül kazalara kadar ciddi sonuçlara neden olabiliyor. Oto Bakım Ustası İbrahim Hasgülşenler, hem benzinli hem de elektrikli araç sahiplerini bekleyen tehlikelere karşı uyardı.

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Araç sahipleri dikkat Bu ihmal yangına yol açıyor

Oto bakım ustası İbrahim Hasgülşenler, bakımsız benzin hortumlarının ve kış öncesi ihmal edilen periyodik kontrollerin araç yangınları ile ciddi kazalara davetiye çıkardığına dikkat çekti. Soğuk havalar öncesi antifriz, filtre ve lastik bakımlarının hayati önem taşıdığını vurgulayan Hasgülşenler, elektrikli araçlarda da bilinçsiz müdahalelerin ölümcül sonuçlar doğurabileceği uyarısında bulundu.

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Yaklaşan kış mevsimi ve yaz aylarında yaşanan araç yangınlarına dikkat çeken İzmir 1. Sanayi Sitesi'ndeki oto bakım ve LPG servisi işleten usta İbrahim Hasgülşenler, bakımsız benzin hortumlarının ve ihmallerin büyük tehlike oluşturduğunu belirtti. Yaz aylarında sıcak havanın da etkisiyle alev alan araçlarda yaptıkları incelemelerde çürümüş benzin hortumlarından sızan yakıtın şarj dinamosu, marş motoru veya buji kablolarından kıvılcım alarak yangına yol açtığını tespit ettiklerini belirten İbrahim Hasgülşenler, sürücülerin araçlarını uzun süre benzinde çalıştırmayarak ihmalkarlık yaptığını ifade etti.

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KIŞ ÖNCESİ KRİTİK KONTROLLER

Soğuk havalar öncesinde sürücülerin mutlaka periyodik bakımlarını yaptırması gerektiğini kaydeden deneyimli usta, yağ ve antifriz seviyeleri, benzin ve mazot filtreleri ile akü şarjı ve filtre bakımlarının ihmal edilmemesini istedi. Hasgülşenler, 60 bin kilometrede bir veya 5 yılda bir değiştirilmesi gereken lastiklerin diş ve tarih kontrollerinin de hayati önem taşıdığını vurguladı.

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ELEKTRİKLİ ARAÇ UYARISI

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Elektrikli araçların tabanında 500 ila 550 kiloya varan batarya paketleri bulunduğunu ve yüksek voltaj taşıdığını hatırlatan Hasgülşenler, geleneksel araçlardaki gibi akü kutup başını sökme mantığının elektrikli araçlarda ölümcül sonuçlar doğurabileceğini belirterek, sürücülerin ve ustaların bu konuda eğitimli olması ve güvenlik prosedürlerine tam uyması gerektiği uyarısında bulundu.

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