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ASELSAN’dan 125 milyon dolarlık ihracat anlaşması

08.10.2026 - 09:27 | Son Güncellenme:

#ASELSAN#Savunma İhracatı#Satış Sözleşmesi

ASELSAN, yurt dışındaki bir son kullanıcıyla silah ve elektronik harp sistemlerinin ihracatına yönelik 125 milyon dolarlık satış sözleşmesi imzaladı.

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ASELSAN, yeni bir ihracat anlaşmasına imza attı. Şirket tarafından yapılan açıklamada, yurt dışındaki bir son kullanıcı ile silah ve elektronik harp sistemlerinin ihracatına ilişkin toplam 125 milyon ABD doları tutarında satış sözleşmesi imzalandığı bildirildi.

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SÖZLEŞMENİN BEDELİ 125 MİLYON DOLAR

Yeni ihracat sözleşmesinin mali büyüklüğü, ASELSAN’ın açıklamasıyla belli oldu. Şirket, anlaşma kapsamında gerçekleştirilecek satışın toplam bedelinin 125 milyon ABD doları olduğunu duyurdu.

Bu tutar, sözleşmeye konu olan silah ve elektronik harp sistemlerinin ihracatını kapsıyor. Açıklamada sistemler için ayrı ayrı satış bedellerine yer verilmedi.

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SİLAH VE ELEKTRONİK HARP SİSTEMLERİ İHRAÇ EDİLECEK

Anlaşmanın kapsamını iki sistem grubu oluşturuyor. ASELSAN, imzalanan sözleşmeyle silah sistemlerinin yanı sıra elektronik harp sistemlerinin de yurt dışına satışını gerçekleştirecek.

Şirketin duyurusunda, ihracatın bu alanlara yönelik olduğu belirtilirken sözleşmeye dahil edilen ürünlerin isimleri ve miktarları hakkında ayrıntı paylaşılmadı.

ANLAŞMA YURT DIŞINDAKİ SON KULLANICIYLA YAPILDI

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ASELSAN, sözleşmenin tarafını yurt dışındaki bir son kullanıcı olarak açıkladı. Satışın yapılacağı ülke ve son kullanıcının kimliği ise paylaşılan açıklamada yer almadı.

Yeni anlaşmaya ilişkin duyuruda sözleşmenin bedeli ve kapsamı öne çıktı. Teslimat takvimi hakkında da bilgi verilmedi.

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