Audi A8’e 32 yıl sonra veda! Üretimi sona erdi

HABER MERKEZİ Audi, otomotiv tarihindeki önemli modellerinden biri olan A8 için üretim sürecini tamamladı. 1994 yılında başlayan ve dört nesil boyunca devam eden A8 serüveni, son otomobilin üretim hattından çıkmasıyla sona erdi.

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Alman yerel basınına konuşan Audi sözcüsünün verdiği bilgiye göre son A8, ekim ayı ortasında Neckarsulm’daki fabrikada üretildi. Böylece Audi’nin yaklaşık 32 yıldır lüks sedan sınıfındaki en önemli temsilcilerinden biri olan A8 için bir dönem kapandı.

SİPARİŞLER ŞUBAT AYINDA KAPATILMIŞTI

Audi, Almanya’da A8 için müşteriye özel sipariş alımını 18 Şubat 2026 tarihinde durdurmuştu. Üretimin tamamen sona ermesiyle birlikte A8’den boşalan kapasitenin A5 Sedan ve A5 Avant modelleri için kullanılması planlanıyor.

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Bu karar aynı zamanda Audi’nin ürün gamındaki dönüşümün de önemli göstergelerinden biri olarak öne çıkıyor. Marka, geleneksel büyük lüks sedanlardan ziyade daha geniş ve yüksek gövdeli SUV modellere ağırlık vermeye hazırlanıyor.

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1994’TEN BU YANA DÖRT NESİL

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Audi A8 ilk kez Mart 1994’te Cenevre Otomobil Fuarı’nda tanıtılmıştı. Audi V8’in yerini alan model, özellikle alüminyum gövde yapısıyla dikkat çekmişti. Audi Space Frame adı verilen bu teknoloji, A8’i döneminin öne çıkan lüks otomobillerinden biri haline getirmişti.

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Model, yıllar boyunca Mercedes-Benz S-Serisi ve BMW 7 Serisi gibi lüks sedanlarla rekabet etti. A8 yalnızca konfor özellikleriyle değil, Audi’nin yeni teknolojilerini sergilediği en önemli modellerden biri olmasıyla da markanın tarihinde özel bir yere sahip oldu.

SON NESİL 2017’DE TANITILDI

Üretimi sona eren dördüncü nesil A8, yani D5 kasa, 2017 yılında tanıtılmıştı. Model 2021 yılında kapsamlı bir yenilemeden geçirilmiş, tasarım ve teknoloji tarafında önemli değişiklikler yapılmıştı.

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Ancak büyük lüks sedanlara yönelik talebin son yıllarda gerilemesi A8’in satış rakamlarını da etkiledi. Modelin 2025 yılındaki satışları, bir önceki yıla kıyasla yaklaşık yüzde 14 geriledi.

A8 TAMAMEN TARİHE Mİ KARIŞACAK?

A8’in üretiminin sona ermesi, model adının tamamen ortadan kalkacağı anlamına gelmeyebilir. A8 ürün grubunun sözcüsü Marcel Bestle, daha önce yaptığı açıklamada modelin halefiyle ilgili kararın alındığını ve yeni otomobilin 2020’lerin sonuna doğru tanıtılmasının hedeflendiğini belirtmişti.

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Bu nedenle Audi’nin birkaç yıllık aranın ardından A8’in yerini alacak yeni bir lüks otomobille tekrar pazara dönmesi bekleniyor.

PORSCHE PANAMERA ALTYAPISI GÜNDEMDE

Alman basınında yer alan iddialara göre A8’in gelecekteki halefi, Porsche Panamera ile ortak bir mimariyi kullanabilir. Yeni modelin Leipzig’de üretilmesi ihtimali de konuşulan seçenekler arasında bulunuyor.

Audi’nin Çin pazarı için ise farklı bir strateji izleyebileceği belirtiliyor. Bu kapsamda Huawei teknolojilerinin kullanıldığı, Çin’e özel yeni bir lüks model ihtimali üzerinde duruluyor.

YENİ AMİRAL GEMİSİ Q9 OLDU

A8’in üretimden kalkmasının ardından Audi’nin ürün gamındaki en üst konum Q9’a geçti. Temmuz ayında tanıtılan Q9, markanın bugüne kadar ürettiği en büyük modellerden biri olarak dikkat çekiyor.

5,31 metre uzunluğa ve 3,14 metre aks mesafesine sahip olan SUV, özellikle ABD pazarındaki müşterilerin beklentileri dikkate alınarak geliştirildi.