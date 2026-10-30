Türkiye turizmde rekor kırdı! Bakan Ersoy rakamları açıkladı

HABER MERKEZİ - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy, yılın ilk dokuz ayına ait turizm verilerini açıkladı. Bölgedeki gelişmelerin uluslararası ulaşım ağlarında aksamalara yol açtığını, bazı uçuşların askıya alınması ve enerji maliyetlerindeki artışın turizm sektörünü etkilediğini belirten Bakan Ersoy, yaşanan olumsuzluklara rağmen Türkiye’nin turizmde güvenilir bir destinasyon olmayı sürdürdüğünü vurguladı.

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“TÜRKİYE BİR İSTİKRAR ADASI”

Türkiye’nin güçlü devlet yapısı, diplomatik kapasitesi ve turizm altyapısıyla öne çıktığını ifade eden Bakan Ersoy, “Türkiye, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde barış ve istikrar için yürüttüğü çalışmalarla bir istikrar adası olarak öne çıkmaktadır” dedi.

“KRİZLERE KARŞI BAĞIŞIKLIĞIMIZI GÜÇLENDİRDİK”

2018 yılından itibaren turizm sektörünün krizlere karşı dayanıklılığını artıracak adımlar attıklarını belirten Ersoy, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) aracılığıyla tanıtım faaliyetlerini sistemli hale getirdiklerini söyledi. Turizm ürünlerini ve kaynak pazarları çeşitlendirdiklerini kaydeden Ersoy, bir pazarda yaşanan yavaşlamaya karşı diğer pazarlardaki çalışmaların yoğunlaştırıldığını ifade etti.

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74 ÜLKEDE 7,1 MİLYAR GÖSTERİM

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Türkiye’nin uluslararası tanıtım çalışmalarına ilişkin verileri de paylaşan Bakan Ersoy, dijital kampanyalarla 74 ülkede 7,1 milyar gösterime ulaşıldığını açıkladı. Türk dizilerinin turizm tanıtımındaki etkisine de değinen Ersoy, 2025-2026 döneminde hazırlanan 10 mini dizinin toplam 10,5 milyar gösterim elde ettiğini bildirdi.

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Geleceğe Miras Projesi, gece müzeciliği ve Türkiye Kültür Yolu Festivali ile turizm çeşitliliğini artırdıklarını ifade eden Ersoy, “Hedefimiz ülkemize yönelik talebi 81 ilimize ve yılın tamamına yaymaktır” dedi. Ersoy, ziyaretçilerin daha uzun süre konaklamasını ve turizm gelirlerinin yerel işletmeler ile istihdama daha fazla katkı sağlamasını amaçladıklarını kaydetti.

YENİ PAZARLAR VE DİREKT UÇUŞLAR HEDEFTE

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Turizm sektörüne yönelik istihdam desteği, finansman kolaylıkları ve konaklama vergisi indirimiyle işletmelerin yanında olduklarını belirten Ersoy, önümüzdeki dönemde Amerika, Kanada, Çin, Asya, Afrika ve Avustralya pazarlarına ağırlık vereceklerini açıkladı. Havayolu şirketleriyle yeni direkt uçuşlar ve ilave koltuk kapasitesi için çalışacaklarını ifade eden Ersoy, tanıtım faaliyetlerinde veri ve yapay zekâ uygulamalarından daha etkin yararlanacaklarını söyledi.

2026 yılının ilk dokuz aylık turizm verilerini de açıklayan Bakan Ersoy, İran’daki savaşın etkisiyle ikinci çeyrekte yaşanan düşüşün ardından üçüncü çeyrekte toparlanma görüldüğünü belirtti. İkinci çeyrekte yüzde 5,7 olan ziyaretçi sayısındaki düşüşün üçüncü çeyrekte yüzde 1’e gerilediğini ifade eden Ersoy, yılın ilk dokuz ayında Türkiye’yi 49 milyon 132 bin kişinin ziyaret ettiğini açıkladı. En fazla ziyaretçi gönderen ülkeler ise 5,70 milyonla Rusya, 5,17 milyonla Almanya ve 3,2 milyonla Birleşik Krallık oldu.

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TURİZM GELİRİNDE TARİHİ REKOR

Türkiye’nin 2026 yılı üçüncü çeyrek ve ilk 9 aylık turizm verilerini açıklayan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, turizm gelirlerinde rekor kırıldığını duyurdu. Geçen yılın üçüncü çeyreğinde 24 milyar 301 milyon dolar olan turizm gelirinin bu yıl yüzde 5 artışla 25 milyar 526 milyon dolara yükseldiğini belirten Ersoy, ilk 9 aylık gelirin ise yüzde 2,4 artarak 51 milyar 278 milyon dolara ulaştığını söyledi. Ersoy, hem üçüncü çeyrek hem de 9 aylık dönemde rekor turizm geliri elde edildiğini vurguladı.

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Turistlerin ortalama kalış süresinin 10,32 geceden 10,34 geceye yükseldiğini açıklayan Ersoy, kişi başı gecelik harcamanın ise geçen yılki 103 dolardan yüzde 4,6 artışla 107,7 dolara çıktığını belirtti. Yabancı ziyaretçilerin gecelik harcaması 119,9 dolara, yurt dışında ikamet eden Türk vatandaşlarının gecelik harcaması ise 72,2 dolara ulaştı.

9 AYDA 49,1 MİLYON ZİYARETÇİ

İran’daki savaşın etkisiyle ikinci çeyrekte yaşanan düşüşün ardından turizmde toparlanma başladığını belirten Ersoy, yılın ilk 9 ayında Türkiye’yi 49 milyon 132 bin kişinin ziyaret ettiğini açıkladı. En fazla ziyaretçi gönderen ülkeler ise 5,7 milyonla Rusya, 5,17 milyonla Almanya ve 3,2 milyonla Birleşik Krallık oldu.

Turizmdeki toparlanmaya rağmen bölgesel çatışmaların risk oluşturmaya devam ettiğini belirten Ersoy, İran’daki savaşın yeniden şiddetlenme ihtimali, Yemen üzerinden Suudi Arabistan’a yansıyan çatışmalar ve Rusya-Ukrayna Savaşı’nda artan saldırıların yılın son çeyreğinde turizm sektörünü etkileyebilecek gelişmeler olduğunu ifade etti.