Bakan Işıkhan'dan mevsimlik tarım işçileri hakkında açıklama

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Ankara'da düzenlenen 'Mevsimlik Tarım İşçiliği İzleme ve Değerlendirme Kurulu Toplantısı'na başkanlık etti. Bakan Işıkhan, sektör temsilcilerinin yer aldığı toplantıda yaptığı konuşmada, mevsimlik tarım işçiliğinin Türkiye'nin tarımsal üretim yapısında önemli bir yer tuttuğunu belirtti.

Haberin Devamı

Haberin Devamı

Işıkhan, "Tarımın ihtiyaç duyduğu iş gücünün karşılanması, üretimin sürdürülebilirliği ve kırsal nüfusun ekonomik hayata katılımı bakımından mevsimlik tarım işçilerimizin önemli bir rolü bulunmaktadır. Tarımsal üretimin sürdürülebilirliği kadar, bu üretime emek veren vatandaşlarımızın insana yakışır çalışma ve yaşam koşullarına sahip olması da temel önceliğimizdir. Bakanlık olarak bu yaklaşımımızı yalnızca çalışma hayatıyla sınırlı tutmuyor, mevsimlik tarım işçilerimizin ve ailelerinin barınma, eğitim, sağlık, ulaşım ve sosyal hizmetlere erişimini birlikte ele alıp değerlendirmekteyiz" dedi.

Haberin Devamı

'180 MİLYON TL ÖDENEK TAHSİS EDİLMİŞTİR'

Bu alandaki çalışmaların uzun yıllara dayandığına dikkat çeken Bakan Işıkhan, "Bugün geldiğimiz noktada artık bu tecrübeyi bir sonraki aşamaya taşımamız gerektiğini düşünüyoruz. Çünkü bugüne kadar oluşturduğumuz altyapının ve elde ettiğimiz deneyimin daha sürdürülebilir, daha yerel ve daha katılımcı bir yapıya dönüşmesi gerekiyor.

Haberin Devamı

Haberin Devamı

METİP kapsamında 2010-2013 yılları arasında 38 ilimizde hazırlanan 65 projeye yaklaşık 96 milyon TL kaynak aktarılmış, 2017-2026 döneminde ise 23 ilimize yaklaşık 180 milyon TL ödenek tahsis edilmiştir. 2026 yılı itibarıyla 21 ilimizde 37 aktif METİP alanımız bulunmaktadır. Bugün elimizde sahada karşılığı bulunan önemli bir uygulama tecrübesi bulunmaktadır.

Haberin Devamı

Önümüzdeki dönemde temel yaklaşımımız, METİP kapsamında oluşturulan altyapıyı koruyarak valiliklerimizin koordinasyonunda bugüne kadar elde edilen deneyimler doğrultusunda yerel yönetimlerin, üreticilerin, üretici örgütlerinin, özel sektörün ve sivil toplum kuruluşlarının katkılarını artırmak, kamu kaynaklarını ise bu katkıları tamamlayan daha sürdürülebilir bir yapıda kullanmaktır. Bu noktada METİP’i de sadece barınma alanlarının oluşturulmasına yönelik bir proje olarak değerlendirmemek gerekiyor" diye konuştu.

Haberin Devamı

'MİKRO DESTEK MODELLERİNİ DEĞERLENDİRMEMİZ GEREKİYOR'

Asıl hedeflerinin, mevsimlik tarım işçilerinin çalışma ve yaşam koşullarını bütüncül biçimde iyileştiren, çocukların eğitimden kopmasını önleyen, sağlık ve sosyal hizmetlere erişimi kolaylaştıran ve tarımsal üretimin ihtiyaçlarıyla uyumlu, kalıcı ve uygulanabilir bir model oluşturmak olduğunu belirten Bakan Işıkhan, "Bu anlayışla önümüzdeki dönemde üreticilerin ve yerel aktörlerin de sürece doğrudan katkı sağlayabileceği mikro destek modellerini değerlendirmemiz gerekiyor. Tarım üreticilerimiz için ihtiyaç duyulan iş gücünün, barınma koşullarının iyileştirilmesine katkı sunabileceği, kamu kaynaklarının ise bu katkıyı tamamlayıcı nitelikte kullanılabileceği modeller üzerinde durmalıyız. Bu modellerin de her ilin tarımsal üretim yapısı, iş gücü ihtiyacı ve yerel imkanları dikkate alınarak geliştirilmesini önemsiyoruz. Böylece hem daha fazla barınma alanına ulaşabilecek hem de mevcut alanların sürdürülebilirliğini güçlendirebileceğiz" diye konuştu.

Haberin Devamı

4 BAKANLIK KOORDİNELİ ÇALIŞIYOR

Bakan Işıkhan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı ile birlikte yürütülen veri temelli iş birliği çalışmalarının önemli katkı sağladığını söyleyerek, "Bu iş birliği sayesinde mevsimlik tarım işçilerimize ve ailelerine ilişkin verileri daha sağlıklı biçimde takip ediyoruz. Böylece sunulan kamu hizmetlerinin izlenmesini ve kurumlarımız arasındaki koordinasyonun güçlendirilmesini sağlıyoruz. METİP alanlarında oluşturulan Sosyal Destek Merkezleri aracılığıyla çocukların eğitim süreçlerine yönlendirilmesi, yaz okulları ve telafi eğitimleri gibi uygulamalarla bu çocukların eğitimle bağlarının korunması için ilgili kurumlarımızla birlikte çalışmalar yürütüyoruz. Bütün bu çalışmaların temelinde ise kurumlar arası iş birliği ve yerel sahiplenme bulunmaktadır" dedi.