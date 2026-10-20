Bakan Kurum'dan İstanbul açıklaması: Süre uzatıldı: Destek tutarı 1 milyon 875 bin TL

İstanbul’da kentsel dönüşümü hızlandırmak amacıyla uygulanan “Yarısı Bizden” kampanyasının süresi bir yıl daha uzatıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla alınan ve Resmi Gazete’de yayımlanan kararla, kampanyadan yararlanmak isteyen vatandaşlar için son tarih 31 Aralık 2027 olarak belirlendi.

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22 Şubat 2024’te yürürlüğe giren kampanya kapsamında, riskli yapılarını yenilemek isteyen hak sahiplerine hibe, kredi ve taşınma desteği sağlanıyor. Bina bazlı dönüşümlerde her bir konut için sunulan toplam finansman desteği 1 milyon 875 bin TL’ye ulaşıyor.

"İSTANBUL İÇİN KAYBEDECEK VAKTİMİZ YOK"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İstanbul’un afetlere karşı dirençli hale getirilmesi için kentsel dönüşümün önemine dikkat çekti.

Kampanyanın süresinin uzatıldığını duyuran Kurum şu ifadeleri kullandı:

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“İstanbul için kaybedecek vaktimiz yok! Tüm afetlere karşı dirençli bir şehir için dönüşümü mutlaka gerçekleştirmeliyiz. Yarısı Bizden kampanyamız bunun için çok iyi bir fırsat. Süreyi uzatma kararımız Resmi Gazete’de yayımlandı, yeni son tarih: 31 Aralık 2027.”

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Vatandaşlara dönüşüm sürecini geciktirmemeleri çağrısında bulunan Kurum, “Ertelemeyin. Uzlaşın. Binanızı riskli yapı olarak tespit ettirin, gelin dönüşüm sürecinizi başlatalım. İstanbul’u birlikte güvenli hale getirelim” dedi.

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KONUT BAŞINA 1 MİLYON 875 BİN TL FİNANSMAN DESTEĞİ

Yarısı Bizden kampanyası kapsamında bina bazlı kentsel dönüşüm projelerinde her bir konut için 875 bin TL hibe, 875 bin TL kredi ve 125 bin TL taşınma desteği veriliyor.

Böylece bir konutun dönüşümü için sağlanan toplam finansman desteği 1 milyon 875 bin TL’ye ulaşıyor.

Bu modelden yararlanan vatandaşlar, riskli yapılarını anlaşacakları yüklenici firmalar aracılığıyla yeniden inşa ettirebiliyor.

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İŞ YERLERİ İÇİN DE HİBE, KREDİ VE TAŞINMA DESTEĞİ

Kampanya kapsamında yalnızca konutlar değil, riskli yapılarda bulunan iş yerleri de destekleniyor.

Hak sahibinin bir iş yeri için 437 bin 500 TL hibe, 437 bin 500 TL kredi ve 125 bin TL taşınma desteği sağlanıyor. Böylece iş yerleri için sunulan toplam destek 1 milyon TL’yi buluyor.

Ayrıca hak sahibinin diğer her bir dükkânı için 875 bin TL kredi imkanı sunuluyor.

ALAN BAZLI DÖNÜŞÜMDE TOKİ VE EMLAK KONUT DEVREYE GİRİYOR

Yarısı Bizden kampanyasında bina bazlı dönüşümün yanı sıra site ve geniş yerleşim alanlarını kapsayan alan bazlı dönüşüm modeli de uygulanıyor.

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Bu kapsamda gerçekleştirilen büyük ölçekli dönüşüm projelerinde inşaat çalışmalarını TOKİ veya Emlak Konut üstleniyor.

Alan bazlı dönüşümlerde her bir hak sahibi için 875 bin TL hibe ve 125 bin TL taşınma desteği sağlanıyor.

Hibe tutarı toplam bina maliyetinden düşülürken, geriye kalan borç uzun vadeli ve uygun ödeme koşullarıyla taksitlendiriliyor.