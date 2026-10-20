Canlı Borsa3
MİLLİYET ANA SAYFA
© Copyright 2026 Milliyet.com.tr | Giriş Yaptığınız taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
UzmanparaBakan Kurum'dan İstanbul açıklaması: Süre uzatıldı: Destek tutarı 1 milyon 875 bin TL
HaberlerUzmanpara

Bakan Kurum'dan İstanbul açıklaması: Süre uzatıldı: Destek tutarı 1 milyon 875 bin TL

20.10.2026 - 09:37 | Son Güncellenme:

#Murat Kurum#İstanbul#Kentsel Dönüşüm

İstanbul’da riskli yapıların dönüşümünü hızlandırmak amacıyla hayata geçirilen “Yarısı Bizden” kampanyasının süresi 31 Aralık 2027’ye kadar uzatıldı. Konut başına 1 milyon 875 bin TL’ye ulaşan finansman desteğinin devam edeceğini açıklayan Bakan Kurum, “Ertelemeyin, uzlaşın, dönüşüm sürecinizi başlatalım” dedi.

Haberlerimizi Google'da Takip EdinGelişmelerden anında haberdar olun.Google'da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Bakan Kurumdan İstanbul açıklaması: Süre uzatıldı: Destek tutarı 1 milyon 875 bin TL

İstanbul’da kentsel dönüşümü hızlandırmak amacıyla uygulanan “Yarısı Bizden” kampanyasının süresi bir yıl daha uzatıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla alınan ve Resmi Gazete’de yayımlanan kararla, kampanyadan yararlanmak isteyen vatandaşlar için son tarih 31 Aralık 2027 olarak belirlendi.

Haberin Devamı
Haberin Devamı

22 Şubat 2024’te yürürlüğe giren kampanya kapsamında, riskli yapılarını yenilemek isteyen hak sahiplerine hibe, kredi ve taşınma desteği sağlanıyor. Bina bazlı dönüşümlerde her bir konut için sunulan toplam finansman desteği 1 milyon 875 bin TL’ye ulaşıyor.

Fon mağdurları için kritik gün!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİRFon mağdurları için kritik gün!Haberi Görüntüle

"İSTANBUL İÇİN KAYBEDECEK VAKTİMİZ YOK"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İstanbul’un afetlere karşı dirençli hale getirilmesi için kentsel dönüşümün önemine dikkat çekti.

Kampanyanın süresinin uzatıldığını duyuran Kurum şu ifadeleri kullandı:

Haberin Devamı

“İstanbul için kaybedecek vaktimiz yok! Tüm afetlere karşı dirençli bir şehir için dönüşümü mutlaka gerçekleştirmeliyiz. Yarısı Bizden kampanyamız bunun için çok iyi bir fırsat. Süreyi uzatma kararımız Resmi Gazete’de yayımlandı, yeni son tarih: 31 Aralık 2027.”

Haberin Devamı
Haberin Devamı

Vatandaşlara dönüşüm sürecini geciktirmemeleri çağrısında bulunan Kurum, “Ertelemeyin. Uzlaşın. Binanızı riskli yapı olarak tespit ettirin, gelin dönüşüm sürecinizi başlatalım. İstanbul’u birlikte güvenli hale getirelim” dedi.

Haberin Devamı
Cevdet Yılmaz: Sermaye piyasası araçlarına yatırım yapmak suç değildir
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİRCevdet Yılmaz: Sermaye piyasası araçlarına yatırım yapmak suç değildirHaberi Görüntüle

KONUT BAŞINA 1 MİLYON 875 BİN TL FİNANSMAN DESTEĞİ

Yarısı Bizden kampanyası kapsamında bina bazlı kentsel dönüşüm projelerinde her bir konut için 875 bin TL hibe, 875 bin TL kredi ve 125 bin TL taşınma desteği veriliyor.

Böylece bir konutun dönüşümü için sağlanan toplam finansman desteği 1 milyon 875 bin TL’ye ulaşıyor.

Bu modelden yararlanan vatandaşlar, riskli yapılarını anlaşacakları yüklenici firmalar aracılığıyla yeniden inşa ettirebiliyor.

Haberin Devamı
Altında baskı artıyor! İşte düşüşün iki nedeni
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİRAltında baskı artıyor! İşte düşüşün iki nedeniHaberi Görüntüle

İŞ YERLERİ İÇİN DE HİBE, KREDİ VE TAŞINMA DESTEĞİ

Kampanya kapsamında yalnızca konutlar değil, riskli yapılarda bulunan iş yerleri de destekleniyor.

Hak sahibinin bir iş yeri için 437 bin 500 TL hibe, 437 bin 500 TL kredi ve 125 bin TL taşınma desteği sağlanıyor. Böylece iş yerleri için sunulan toplam destek 1 milyon TL’yi buluyor.

Ayrıca hak sahibinin diğer her bir dükkânı için 875 bin TL kredi imkanı sunuluyor.

Küresel piyasalar jeopolitik risklerin etkisiyle negatif seyrediyor
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİRKüresel piyasalar jeopolitik risklerin etkisiyle negatif seyrediyorHaberi Görüntüle

ALAN BAZLI DÖNÜŞÜMDE TOKİ VE EMLAK KONUT DEVREYE GİRİYOR

Yarısı Bizden kampanyasında bina bazlı dönüşümün yanı sıra site ve geniş yerleşim alanlarını kapsayan alan bazlı dönüşüm modeli de uygulanıyor.

Haberin Devamı

Bu kapsamda gerçekleştirilen büyük ölçekli dönüşüm projelerinde inşaat çalışmalarını TOKİ veya Emlak Konut üstleniyor.

Alan bazlı dönüşümlerde her bir hak sahibi için 875 bin TL hibe ve 125 bin TL taşınma desteği sağlanıyor.

Hibe tutarı toplam bina maliyetinden düşülürken, geriye kalan borç uzun vadeli ve uygun ödeme koşullarıyla taksitlendiriliyor.

Çin'de kredi faiz oranları sabit tutuldu
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİRÇin'de kredi faiz oranları sabit tutulduHaberi Görüntüle

 

EN ÇOK OKUNANLAR
‘Ortak Yazılı Sınav Sistemi’ uygulanacak Sorular artık havuzdan
‘Ortak Yazılı Sınav Sistemi’ uygulanacak! Sorular artık havuzdan
Türkiyeden 20 milyar dolarlık hedef
'Türkiye'den 20 milyar dolarlık hedef'
SPK Başkanı Mahmut Sütcü görevden alındı
SPK Başkanı Mahmut Sütcü görevden alındı!
Donör kadınlardan 2 milyon euroluk vurgun
Donör kadınlardan 2 milyon euroluk vurgun
Yazarlar
Melih Aşık
Melih AşıkBİR HASTANE SERÜVENİ
Zafer Şahin
Zafer ŞahinFoncuların verdiği asıl zarar
Ali Eyüboğlu
Ali EyüboğluNurgül Yeşilçay, ‘kral çıplak’ dedi
Eren Aka
Eren AkaAzmiyle köyüne umut oluyor
Çağdaş Ertuna
Çağdaş ErtunaFrieze ve PAD Londra nasıl geçti?
İlgili Haberler
Yerde bulduğu çantadan servet çıktı Biz insanlık görevimizi yaptık
Yerde bulduğu çantadan servet çıktı! 'Biz insanlık görevimizi yaptık'
Üsküdar Belediyesinde üçüncü kez başkan vekili seçimi yapılıyor
Üsküdar Belediyesi'nde üçüncü kez başkan vekili seçimi yapılıyor
Tutar mı, tutmaz mı diye denediler: Bir tanesini bile cüzdanında taşımak isteyen var
'Tutar mı, tutmaz mı'?' diye denediler: Bir tanesini bile cüzdanında taşımak isteyen var
CHP-Yeni Parti arasında para krizi Gözler yargı sürecinde
CHP-Yeni Parti arasında 'para' krizi! Gözler yargı sürecinde