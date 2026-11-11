Canlı Borsa3
MİLLİYET ANA SAYFA
© Copyright 2026 Milliyet.com.tr | Giriş Yaptığınız taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
UzmanparaBakan Şimşek, Asya Altyapı Yatırım Bankası Başkanı Zou Ciayi ile görüştü
HaberlerUzmanpara

Bakan Şimşek, Asya Altyapı Yatırım Bankası Başkanı Zou Ciayi ile görüştü

11.11.2026 - 09:11 | Son Güncellenme:

#COP31#Mehmet Şimşek#Zou Ciayi

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile Asya Altyapı Yatırım Bankası (AIIB) Başkanı Zou Ciayi arasındaki görüşmede, Banka ile Türkiye arasında hazırlıkları süren Çok Yıllı Ülke Programı'nın ayrıntıları ele alındı.

Haberlerimizi Google'da Takip EdinGelişmelerden anında haberdar olun.Google'da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Bakan Şimşek, Asya Altyapı Yatırım Bankası Başkanı Zou Ciayi ile görüştü

Hazine ve Maliye Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Şimşek, Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da düzenlenen BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında Zou ve beraberindeki heyetle bir araya geldi.

Haberin Devamı
Haberin Devamı

Görüşmede, Banka ile Türkiye arasında hazırlıkları süren Çok Yıllı Ülke Programı'nın (Multi-Year Rolling Pipeline) ayrıntıları değerlendirildi. 2027-2029 dönemini kapsaması planlanan program çerçevesinde taraflar önceliklerini ortaya koydu.

İlginizi Çekebilir
Bakan Yardımcısı Demircan: Milli enerji üretimini yüzde 92ye çıkaracağız
Bakan Yardımcısı Demircan: Milli enerji üretimini yüzde 92'ye çıkaracağız
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz COP31de temaslarda bulundu
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz COP31'de temaslarda bulundu
Cumhurbaşkanı Erdoğanın COP31 Liderler Zirvesinde karşılamadığı isim
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın COP31 Liderler Zirvesi'nde karşılamadığı isim

TÜRKİYE'NİN ÖNCELİKLERİ BAĞLANTISALLIK, YEŞİL VE DİJİTAL DÖNÜŞÜM

Şimşek, görüşmede yeni dönemde Banka ile işbirliğinde demir yolu ve bağlantısallık yatırımlarına, yeşil dönüşüm, yenilenebilir enerji ve elektrifikasyona, 5G, fiber altyapı ve veri merkezlerini kapsayan dijital dönüşüme, iklime dayanıklı tarım uygulamalarına, sağlık teknolojilerine ve sanayide yüksek katma değerli dönüşüme öncelik verdiklerini bildirdi.

Haberin Devamı

Bu alanların ekonomi programının yapısal dönüşüm ayağıyla doğrudan örtüştüğünü vurgulayan Şimşek, Asya Altyapı Yatırım Bankası finansmanının bu dönüşümü hızlandıracağını ifade etti.

Haberin Devamı
Haberin Devamı

AIIB Başkanı Zou ise Orta Koridor ve bölgesel ağlar başta olmak üzere demir yolu yatırımlarına Bankanın da öncelik verdiğini, bu yaklaşımın Asya ile Avrupa arasındaki bağlantısallığı artıracağını kaydetti.

Haberin Devamı

Yenilenebilir enerji, dijital dönüşüm ve tarımsal sulamanın da Bankanın önemli konuları arasında yer aldığını belirten Zou, Türkiye'de uygulanan ekonomi programındaki başarının, AIIB'nin ülkeye yönelik proje portföyünü geliştirmede kaldıraç etkisi oluşturduğuna işaret etti.

Bankada parası olanlar dikkat: Mevduat faizlerinde yön değişti
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİRBankada parası olanlar dikkat: Mevduat faizlerinde yön değiştiHaberi Görüntüle

TÜRKİYE, BANKANIN İKİNCİ BÜYÜK FİNANSMAN ORTAĞI

Merkezi Pekin'de bulunan ve 2016 yılında kurulan Asya Altyapı Yatırım Bankasının 111 üyesi ve 100 milyar dolar sermayesi bulunuyor. Banka, kuruluşundan Eylül 2026'ya kadar 43 ülkede 396 proje için 78,1 milyar dolar finansman onayladı.

Haberin Devamı

Türkiye, Bankanın 57 kurucu üyesinden biri olurken 2,6 milyar dolar sermaye taahhüdü ve yüzde 2,5 oy gücüyle 10'uncu büyük hissedar konumunda bulunuyor. Banka tarafından Eylül 2026 itibarıyla Türkiye'de 45 proje için toplam 9,4 milyar dolar finansman onaylandı.

Bu tutarla Türkiye, Hindistan'ın ardından Bankanın en fazla finansman onayladığı ikinci ülke oldu. Türkiye'nin 6,2 milyar dolarlık aktif portföyü de bankanın toplam aktif portföyünün yüzde 15,3'üne karşılık geliyor ve bu alanda da Türkiye ikinci sırada yer alıyor.

Haberin Devamı

ÖNE ÇIKAN PROJELER

Banka, Türkiye'de ulaştırma, enerji, finans, su, sağlık ve kentsel altyapı başta olmak üzere farklı sektörlerde kamu garantili ve garantisiz finansman sağlıyor. Öne çıkan projeler arasında ise ulaştırma alanında 1,5 milyar dolarlık İstanbul Kuzey Demir Yolu Geçişi (INRAIL), 415 milyon dolarlık TCDD Demir Yolu Bakım ve Modernizasyon, 140 milyon avroluk Antalya-Alanya Otoyolu projeleri bulunuyor.

Enerji ve iklim alanında 500 milyon dolarlık Sonuç Odaklı Su Verimliliği ve İklim Dayanıklılığı Projesi ile sürdürülebilir enerji ve iklim finansmanı programları yer alıyor.

Öte yandan ek finansmanla birlikte toplam 800 milyon dolarlık İstanbul Sismik Risk Azaltımı ve Acil Durum Hazırlığı Projesi ile Antalya Havalimanı genişletme yatırımları, yenilenebilir enerji projeleri ve finans kuruluşları aracılığıyla sağlanan çok sektörlü finansman imkanları öne çıkıyor.

En düşük emekli maaşında 3 farklı zam senaryosu
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİREn düşük emekli maaşında 3 farklı zam senaryosuHaberi Görüntüle
EN ÇOK OKUNANLAR
Erdoğanın COP31 Liderler Zirvesinde karşılamadığı isim
Erdoğan'ın COP31 Liderler Zirvesi'nde karşılamadığı isim
İstanbulda dizi setini bastılar
İstanbul'da dizi setini bastılar!
En düşük emekli maaşında 3 farklı zam senaryosu
En düşük emekli maaşında 3 farklı zam senaryosu
Fenerbahçe, Dirk Kuyt kararını resmen açıkladı
Fenerbahçe, Dirk Kuyt kararını resmen açıkladı!
Yazarlar
Özay Şendir
Özay Şendir9 yıl sonra hayat ya da elektrifikasyon
Abbas Güçlü
Abbas GüçlüNeden herkes sevdiği işi yapmalı?
Dilara Koçak
Dilara KoçakŞekerden kaçarken beynimizi mi unutuyoruz?
Asu Maro
Asu MaroTribündeki menekşe bahçesi
Servet Yıldırım
Servet YıldırımGüneş, teknoloji ve stratejik hedefler
Osman Gençer
Osman GençerTürkiye’de böyle Amerika’da öyle
İlgili Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ermenistan Başbakanı Paşinyanı kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ermenistan Başbakanı Paşinyan'ı kabul etti
İstanbulda genç doktorun feci ölümü Her şey 8’inci kattaki evinde yaşandı
İstanbul'da genç doktorun feci ölümü! Her şey 8’inci kattaki evinde yaşandı
Pitbull, av köpeği, 2 süs köpeği Dört köpek bir çocuğa saldırdı
Pitbull, av köpeği, 2 süs köpeği! Dört köpek bir çocuğa saldırdı
Boğaz Köprüsü çıkışında şehir eşkıyalığı: Trafikte aracın önünü kesip sopalarla saldırdılar
Boğaz Köprüsü çıkışında şehir eşkıyalığı: Trafikte aracın önünü kesip sopalarla saldırdılar