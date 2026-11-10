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Bakan Şimşek, COP31 kapsamında OPEC Fonu Başkanı Alkhalifa ile görüştü

10.11.2026 - 17:54 | Son Güncellenme:

#COP31#Mehmet Şimşek#OPEC Fund

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında OPEC Uluslararası Kalkınma Fonu (OPEC Fund) Genel Direktörü ve İcra Kurulu Başkanı Abdulhamid Alkhalifa ile bir araya geldi.

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Bakan Şimşek, COP31 kapsamında OPEC Fonu Başkanı Alkhalifa ile görüştü

Hazine ve Maliye Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, verimli geçen görüşmede Alkhalifa, Türkiye ile üç yıllık bir "Ülke İşbirliği Stratejisi" imzalanmasını teklif etti. Alkhalifa, Türkiye'deki özel sektör projelerinin ölçeğini artırmak amacıyla bir çerçeve anlaşması yapılmasını önerdi.

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Söz konusu Ülke İşbirliği Stratejisi, bugüne kadar proje bazında yürütülen işbirliğini ilk kez çok yıllı ve öncelikleri belirlenmiş bir çerçeveye taşırken, özel sektör çerçeve anlaşması Fon'un Türk şirketlerine yönelik doğrudan finansmanını daha büyük ölçekte ve daha hızlı kullandırmasının önünü açacak.

Her iki anlaşmanın imzalanması için Bakan Şimşek, 22 Haziran'da Viyana'daki OPEC Fonu merkezine davet edildi.

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ÖNCELİKLİ ALANLAR YEŞİL VE DİJİTAL DÖNÜŞÜM İLE BAĞLANTISALLIK

Bakan Şimşek görüşmede, OPEC Fonu ile işbirliğinin sağlıktan tarıma, özel sektörden yeşil dönüşüme uzanan geniş bir alana yayıldığını belirtti.

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Şimşek, Fon'un deprem bölgesinde hastanelerin yeniden inşasına ve tarım işletmelerine sağladığı desteğin bölgedeki toparlanmaya önemli katkı verdiğini, Türkiye Kalkınma Yatırım Bankası (TKYB) ve Türkiye Sınai Kalkınma Bankası (TSKB) üzerinden sunulan kaynakların ise özel sektör yatırımlarını ve yeşil dönüşümü desteklediğini ifade etti.

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Görüşmede, işbirliğinin yoğunlaşmasını arzu ettikleri alanları da paylaşan Şimşek, ekonomi programının yapısal dönüşüm ayağında yeşil ve dijital dönüşümün merkezde yer aldığını belirtti.

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OPEC Fonu kaynaklarının bu alanlardaki özel sektör yatırımlarına yönlendirilmesinin önemine işaret eden Şimşek, ayrıca bağlantısallığı güçlendirecek altyapı yatırımlarına, özellikle sanayi bölgelerinin limanlara bağlantısını güçlendirecek ulaştırma ve lojistik projelerine vurgu yaptı.

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DEMİRYOLU YATIRIMLARINDA İŞBİRLİĞİ

Görüşmede demiryolu yatırımları da ön plana çıkarken, Şimşek, 7 uluslararası finans kuruluşunun ortak finansmanıyla hayata geçirilecek 6,75 milyar dolarlık INRAIL Projesi'ne OPEC Fonu'nun 250 milyon dolarla katılımından duyulan memnuniyeti dile getirdi.

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Şehirler arası demiryolu ulaşımını hızlandıracak ve Orta Koridor'u güçlendirecek projede, OPEC Fonu ile kredi anlaşması imzalanırken yürürlük çalışmaları da sürüyor.

OPEC FONU'NUN TÜRKİYE'DEKİ FAALİYETLERİ

Merkezi Viyana'da bulunan ve 1976'da kurulan OPEC Fonu, son yıllarda Türkiye'de sağlık, tarım, yeşil dönüşüm ve ulaştırma alanlarında aktif bir kalkınma ortağı haline geldi.

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Fon, 2024'te Sağlık Bakanlığının Deprem Sonrası Acil Durum Hastaneleri Projesi için 20 milyon dolar finansman sağlarken, Mart 2024'te TKYB'ye, deprem bölgesindeki tarım ve gıda işletmelerinin yatırım ve işletme sermayesi ihtiyaçları için 50 milyon dolar kredi imkanı sundu.

TSKB'ye Şubat 2025'te, yenilenebilir enerji, enerji verimliliği, enerji depolama, döngüsel ekonomi ve iklim yatırımları için 50 milyon avro kredi desteği sağlayan Fon, Kars-Iğdır-Aralık-Dilucu projesine 150 milyon avro, INRAIL Projesi'ne ise 250 milyon dolar destekte bulundu.

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