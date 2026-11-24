Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının 2027 yılı bütçesine ilişkin sunum yaptı. Bakan Uraloğlu, sunumunda kent içi raylı sistem yatırımları hakkında da açıklamada bulundu.

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“BAKANLIĞIMIZIN ÜSTLENDİĞİ KENT İÇİ RAYLI SİSTEM AĞI 882 KİLOMETREYE ULAŞIYOR”

Türkiye genelinde işletmede bulunan kent içi raylı sistem hatlarının toplam uzunluğunun yüzde 43’ünü Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının hayata geçirdiğini belirten Bakan Uraloğlu, sözlerine şu şekilde devam etti:

“Bakanlığımızın üstlendiği kent içi raylı sistem ağı, yapım ve planlama aşamasındakilerle birlikte 882 kilometreye ulaşıyor. Hayata geçirdiğimiz 274,2 kilometrelik banliyö hatlarımızla şehir içi ulaşımın ana omurgasını güçlendirdik.”

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Bakan Uraloğlu, banliyö hatlarına ilaveten, İstanbul, Ankara, Antalya, Kayseri, Kocaeli, Bursa ve Konya’da hayata geçirdikleri metro ağırlıklı projelerle 178 kilometrelik kent içi raylı sistem hattını hizmete sunduklarını da kaydetti. Yapımı devam eden projeler hakkında konuşan Uraloğlu, sözlerine şu şekilde devam etti:

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“Yapımı devam eden: İstanbul’da Altunizade-Bosna Bulvarı-Ümraniye Spor Köyü Metrosu, Kocaeli’de Gebze-Darıca Metrosu, Gebze-Çayırova Metrosu, KörfezRay, Bursa’da Emek-Şehir Hastanesi Metrosu, Konya’da Konyaray, Şehir Hastanesi-Stadyum Tramvayı, Fetih Caddesi-Ahmet Özcan Caddesi Tramvayı, Ankara’da Esenboğa Havalimanı Metrosu, Sincan-Kazan Soda Demiryolu, Sakarya’da Adapazarı-Serdivan Tramvayı, Samsun’da Şehir Hastanesi Tramvayı, Trabzon’da Şehir Hastanesi–Havalimanı Raylı Sistem Hattında çalışmalarımız devam ediyor. Ankara’da YHT Garı-Şehir Hastanesi-Ovacık Hattı, Çayyolu-Batıkent Bağlantı Hattı, Bursa’da Görükle Uzatma Hattı ve Konya’da üniversiteler arası hafif raylı sistem hattının proje çalışmalarını tamamladık. İstanbul Ümraniye-Kavacık-Beykoz Metrosu ve Van Şehir Hastanesi–Belediye Tramvayı’nda proje çalışmalarımız devam ediyor.”

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KÖİ PROJELERİNDEN YILLIK 132,6 MİLYAR LİRA GELİR

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Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Yol Medeniyettir” vizyonuyla vatana ve millete kar kış demeden hizmet sunduklarını söyleyen Bakan Uraloğlu, “2002’de başlattığımız bölünmüş yol seferberliğiyle 6 bin 101 kilometrelik ağı yaklaşık 5 katına çıkardık. Otoyol uzunluğunu 3 bin 848 kilometreye, köprü ve viyadükleri 838 kilometreye, tünelleri ise 50 kilometreden 898 kilometreye yükselttik.” dedi.

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Bu yatırımlarla ortalama seyahat hızını saatte 40 kilometreden 88 kilometreye çıkararak şehirleri, üretim merkezlerini ve limanları daha hızlı, güvenli ve konforlu şekilde bağladıklarını belirten Bakan Uraloğlu, sözlerine şu şekilde devam etti:

“30 Ocak 2026 tarihinde bölünmüş yol ağımızda 30 bin kilometre eşiğini aşarak milletimize verdiğimiz sözü tuttuk. Yıl içerisinde 292 kilometre daha bölünmüş yol inşa ettik. Otoyol ağımızı 2028’de 4 bin 297 kilometreye çıkarmayı hedefliyoruz. Hizmette olan 3 bin 848 kilometrelik otoyol ağımızın 2 bin 282 kilometresini kamu kaynaklarıyla, bin 566 kilometresini ise KÖİ modeliyle milletimizin hizmetine sunduk. Kamu-özel iş birliği projelerimizin kamuya devriyle 2027 fiyatlarıyla yıllık yaklaşık 132,6 milyar lira gelir elde etmeyi öngörüyoruz. Bu tutar, karayolu yatırım bütçemizin yaklaşık yüzde 50’sine karşılık geliyor. Böylece sektörün kendi gelirleriyle yeni yatırımlarını finanse edebildiği, güçlü ve sürdürülebilir bir modeli hayata geçirmiş olacağız.”



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Yolları büyütürken en büyük önceliklerinin insan hayatını korumak olduğunu anlatan Bakan Uraloğlu, “2003-2025 döneminde taşıt hareketliliği yüzde 227 artarken, 100 milyon taşıt-kilometre başına düşen can kaybını 5,72’den 1’in altına indirerek yüzde 83 azalttık. Yeni nesil araç muayene sistemimiz Ağustos 2027’de hizmete girecek. Kredi kartı komisyonu alınmayacak; yapay zekâ destekli sistemlerle daha güvenilir muayene ve daha kısa bekleme süresi sağlayacağız.” dedi.

“ANKARA’DA OTONOM SÜRÜŞE YÖNELİK 247 KİLOMETRELİK AKILLI ULAŞIM KORİDORU KURUYORUZ”

Bakan Uraloğlu, uluslararası taşımacılıkta belgeleri dijital ortama taşıdıklarını belirterek elektronik geçiş belgelerini 7 ülkede kullanmaya başladıklarını kaydetti.

Akıllı ulaşım sistemlerine ilişkin de konuşan Bakan Uraloğlu, “Ankara’daki Ana Yönetim Merkezimizle birlikte akıllı ulaşım sistemleri merkezlerimizi ülke geneline yaygınlaştırıyor, İstanbul’da Hasdal-İstanbul Havalimanı arasında 40 kilometrelik 5G destekli bir test ve uygulama koridoru, Ankara’da otonom sürüşe yönelik 247 kilometrelik akıllı ulaşım koridoru kuruyoruz.” dedi.

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Yapımı devam eden projeler hakkında da bilgi veren Bakan Uraloğlu, açıklamasına şu şekilde devam etti:

“Kuzey Marmara Otoyolu’nun Nakkaş-Başakşehir Kesimi, seyahat süresini 35 dakikadan 5 dakikaya indirecek Sarıyer-Kilyos Tüneli, Kınalı-Malkara, Antalya-Alanya, İskenderun-Topboğazı ve Ankara–Kırıkkale–Delice Otoyolu projelerimizde çalışmalarımız hızla sürüyor. Kuzey Marmara Otoyolu’nu Ankara’ya bağlayarak İstanbul ile başkentimiz arasında yüksek standartlı, kesintisiz bir otoyol bağlantısı daha kuracağız. Böylece iki şehir arasındaki yolculuk süresini yaklaşık 3 saate indireceğiz.”

“HAVA ULAŞTIRMA ANLAŞMASI BULUNAN ÜLKE SAYIMIZI 81’DEN 175’E ÇIKARDIK”

Bakan Uraloğlu, “Dünyada ulaşamadığımız hiçbir nokta kalmayacak hedefini ortaya koyduk ve büyük bir dönüşüm gerçekleştirdik. Hava ulaştırma anlaşması bulunan ülke sayımızı 81’den 175’e çıkardık. 247 milyon yolcuyla ülkemiz, Avrupa’da 3., dünyada 7. sıradadır.” dedi.

İstanbul Havalimanı’nın açıldığı günden bu yana 490 milyonun üzerinde yolcuya hizmet verdiğini belirten Uraloğlu, “Yolcu trafiğinde Avrupa’da, küresel bağlantı merkezi olarak ise dünyada birinci sıradadır. 18 Eylül’de İstanbul Havalimanımızın 4. pistini hizmete aldık. Bu yatırımla doğu yönlü uçuşlarda yüzde 25 yakıt tasarrufu sağlarken, yalnızca iki ayda 2 bin ton karbon emisyonunu azalttık.” diye konuştu.

İÇ HAT UÇUŞ NOKTASI SAYISI YÜZDE 123 ARTTI

Havalimanı sayısını da 26’dan 58’e çıkararak son 24 yılda iç hat uçuş noktası sayısını yüzde 123 artırdıklarını kaydeden Bakan Uraloğlu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Bugün 133 ülkede 356 noktaya uçuyoruz. İnsansız hava araçlarının trafiğini yönetmek için de yeni sistemler kuruyoruz. Ülkemizde aktif İHA pilotu sayısı 1 milyon 859 bini aştı. Türkiye’nin ilk yerli ve millî gözetim radarını Gaziantep’te hizmete aldık. İki yaşındaki Çukurova Havalimanımız açıldığından bu yana 12 milyon yolcuya hizmet verdi. Havalimanından 297 milyon avro gelir elde edeceğiz. Antalya Havalimanımızın kapasitesini 35 milyondan 82 milyon yolcuya çıkardık. Bu yatırımın bedeli 1,3 milyar avro; devletimiz ise bu havalimanından 8 milyar 555 milyon avro gelir elde edecek. Deniz üzerine inşa ettiğimiz Rize-Artvin Havalimanımız 4 yılda 4,9 milyon, Ordu-Giresun Havalimanımız ise 11 yılda 10,5 milyon yolcuya hizmet verdi.”

Samsun Çarşamba Havalimanı’na yıllık 3 milyon yolcu kapasiteli yeni terminal kazandırdıklarını da belirten Bakan Uraloğlu, “Bayburt-Gümüşhane ve Yozgat havalimanlarımızla havalimanı sayımızı 60’a çıkaracağız. Trabzon’a deniz üzerinde yıllık 10 milyon yolcu kapasiteli yeni bir havalimanı inşa ediyoruz. Aydın’a 2 bin 900 metrelik pisti, 24 bin metrekarelik yeni terminali ve yıllık 2 milyon yolcu kapasitesiyle yeni bir havalimanı yapıyoruz.” bilgisini paylaştı.

“BOĞAZLARDAN ELDE ETTİĞİMİZ GELİRİ SON 4 YILDA YILLIK 38 MİLYON DOLARDAN 259 MİLYON DOLARA ÇIKARDIK”

Bakan Uraloğlu, denizcilik sektörünü büyütmeye de devam ettiklerini belirterek sözlerine şu şekilde devam etti:

“Liman tesisi sayımız 218’e ulaştı. 2025’te limanlarımızda 553 milyon ton yük ve 14 milyon TEU konteyner elleçleyerek rekorlar kırdık. Tersane sayımızı 37’den 85’e, yat limanı kapasitemizi 8 bin 500’den 26 bine çıkardık. Mavi Vatan’ımızın deniz yetki alanlarında haklarımızı korumaktan asla taviz vermeyeceğiz. Boğazlardan elde ettiğimiz geliri son 4 yılda yıllık 38 milyon dolardan 259 milyon dolara çıkardık. Gemi insanlarımız Uluslararası Denizcilik Örgütü’nün beyaz listesinde.”

Uluslararası uydu yardımlı arama kurtarma sistemiyle 6 ülkeye hizmet verdiklerini de belirten Bakan Uraloğlu “Arama kurtarma ekiplerimiz bu yılın ilk 10 ayında 248 deniz olayında 931 kişinin kurtarılmasını koordine etti. Doğu Akdeniz’de deniz trafiğini yerli ve millî sistemimizle yönetiyoruz.” dedi.

DÜNYADA İLKLER TÜRK TERSANELERİNDE ÜRETİLİYOR

Tersanelerin artık dünyanın ilklerini inşa ettiğini belirten Bakan Uraloğlu, sözlerine şu şekilde devam etti:

“Dünyanın ilk yelkenli Ro-Ro gemisi ve e-metanol yakıt sistemine sahip ilk rüzgâr türbini destek gemisi Türk tersanelerinde üretiliyor. Dünyanın en büyük sıfır emisyonlu feribotu, tam elektrikli Ro-Ro yolcu feribotu ve yüzer balık çiftliği de tersanelerimizde inşa ediliyor. Haliç Yat Limanı ve Kompleksinin ikinci etabıyla birlikte 696 bin metrekarelik bu alanı İstanbul’a kazandırıyoruz. Tarihî yapıları aslına uygun olarak restore ediyoruz.”

Haberleşmede Türkiye’yi dijital dünyanın merkezine taşıdıklarını kaydeden Bakan Uraloğlu, sözlerine şu şekilde devam etti:

“Geniş bant ve mobil abone sayılarımız 100 milyonu aştı; fiber altyapımızı 81 bin kilometreden 720 bin kilometreye çıkardık. Geçen yıl buradan müjdelediğimiz 5G’de, ilk sinyali 1 Nisan 2026’da verdik. Abone sayımız 44,5 milyona ulaştı. 5G’de yerli ürün oranı yüzde 60. İki yıl içinde Türkiye’nin tamamı 5G kapsamında olacak.”

Bakan Uraloğlu, 5G’nin düşük gecikmesi, yoğun bağlantı kapasitesi ve 10 kata kadar artan hızıyla sağlıktan akıllı şehirlere, otonom araçlardan eğitime kadar hayatın her alanını dönüştürdüğünü söyledi.

TÜRKSAT UYDULARI 111’DEN FAZLA ÜLKEYE HİZMET VERİYOR

TÜRKSAT uydularının kapsama alanı ile 3 kıtaya eriştiklerini belirten Bakan Uraloğlu, uyduların 111’den fazla ülkeye hizmet verdiğini söyledi. Bakan Uraloğlu, sözlerine şu şekilde devam etti:

“Kritik ve askerî haberleşme ihtiyaçlarımızı karşılayacak TÜRKSAT 7A’yı yüzde 80 yerlilikle üretecek ve 2031’de hizmete alacağız. Katar ile ortak uydumuz Türksat-Birunî’nin sözleşmesini imzaladık; uydumuz 2030’da hizmete girecek. Türk Devletleriyle de ortak LEO-MEO uydu projesini geliştiriyoruz. Türkiye’nin verisi Türkiye’de kalıyor anlayışıyla TÜRKSAT Gölbaşı Veri Merkezi’nin temelini attık. Yapay zekâ ve büyük veriye hizmet edecek bu yatırımla dijital altyapımızı ve veri güvenliğimizi güçlendiriyoruz. PTT’nin posta, kargo, lojistik, bankacılık, e-ticaret ve dijital hizmetler alanlarındaki kapasitesini güçlendiriyoruz.”